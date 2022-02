Pronostico Juventus-Torino, derby della Mole come anticipo di Serie A

Juventus-Torino 18 Febbraio aprono la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A con un derby della Mole molto interessante che siamo andati ad analizzare con ultime dai campi, probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio.

Juventus-Torino 18 Febbraio: ultime dai campi, quote e probabili formazioni

Sono quasi sette anni, dal 26 aprile 2015, che il Torino non porta a casa una vittoria nel derby contro la Juventus. Tante le partite risolte nel finale dai bianconeri, che anche all’andata hanno trovato i tre punti grazie alla rete firmata da Locatelli all’86’.

La formazione di Max Allegri è quindi nettamente favorita nella sfida di venerdì sera, che apre la ventiseiesima giornata di Serie A: i betting analyst di 888sport.it vedono l’«1» @1,60, mentre il successo granata paga @6 volte la posta. Piuttosto alta anche la quota del pari, offerto @4.

Dal 2018, solo tre partite si sono concluse con un Over, motivo per cui un match con almeno tre reti si gioca @2, mentre l’Under vale @1,80 la posta. Anche la quota del Goal si rivela piuttosto alta, @2,02, mentre il No Goal è visto @1,75.

Delle ultime otto partite, ben quattro si sono chiuse con un successo per 1-0 dei bianconeri. Ed è proprio l’1-0 il risultato esatto più probabile @6,25, seguito dal 2-0 @7, mentre un pari per 1-1 vale @8,50 la posta. Attenzione anche alla vittoria della Juventus senza subire gol, @2,48, con il “no” @1,45.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Dybala. All. Allegri

Squalificati: Danilo

Indisponibili: Chiellini, Chiesa, De Winter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Edera, Fares, Praet

Le statistiche sul derby della Mole

Il Torino ha vinto solo uno degli ultimi 31 derby della Mole in Serie A contro la Juventus (7N, 23P): 2-1 nell’aprile 2015. La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 21 gare di Serie A contro il Torino: l’ultima volta che è rimasta a secco di reti risale al febbraio 2008. La Juventus è la squadra che ha sconfitto più volte il Torino in Serie A (74 – di cui 40 in casa dei bianconeri) e quella che ha realizzato più reti nella competizione contro i granata (237).

La Juventus ha vinto le ultime due partite casalinghe in campionato senza subire alcun gol. Il Torino ha perso le ultime due gare di campionato, dopo essere rimasto imbattuto in sette delle precedenti otto (4V, 3N).

Il Torino è l’unica squadra che non ha ricevuto alcun calcio di rigore a favore in questo campionato, nonostante i granata abbiano toccato 515 palloni in area avversaria, valore leggermente più basso della media della Serie A in corso (544).

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala è vicino a servire il suo 50° assist in Serie A (al momento è a quota 49), diventando il terzo giocatore argentino capace di tagliare questo traguardo dall’inizio dello scorso decennio (dopo i 70 del Papu Gómez e i 57 di Rodrigo Palacio).

Tre delle ultime sette reti del Torino in Serie A sono state realizzate da Josip Brekalo; il croato ha segnato complessivamente sei gol nel torneo in corso ed è a -1 dal suo miglior score realizzativo in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (sette centri nel 2020/2021 con il Wolfsburg).

I metodi di Dartagnan su Corner e Gol 1/2 Tempo li trovi sui canali TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC e IL PRESIDENTE! Entra subito!