Risultati e Quote Serie A: davanti steccano tutte ma l’Inter rimane favorita per lo scudetto

Risultati 26a giornata di Serie A, una giornata davvero pazza se pensiamo che NESSUNA delle prime 7 squadre in classifica ha vinto. Rallenta anche l’Inter che rimane però la grande favorita nella corsa allo scudetto. Vediamo anche la corsa Champions League e il prossimo turno col big match Lazio-Napoli.

Risultati 26a giornata: l’Inter si ferma ma non è l’unica

Sulla carta l’ultimo turno di campionato sarebbe dovuto essere favorevole alle formazioni di testa in Serie A. Invece il calcio, nella sua incredibile bellezza, ha regalato risultati a sorpresa con molti Davide che hanno messo in crisi, meritatamente, i Golia di turno.

La parte del leone, ovviamente, l’hanno fatta Dionisi, con il suo Sassuolo ammazzagrandi corsaro a San Siro contro i campioni d’Italia, e Nicola, che alla prima partita con la Salernitana ha imposto lo stop al Milan capolista. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre giornate, l’Inter rimane saldamente avanti a tutti per la conquista dello scudetto. Gli uomini di Inzaghi, infatti, secondo gli esperti Sisal vedono il secondo tricolore consecutivo @1,60 con ampio margine sulle dirette concorrenti.

I cugini del Milan però, nonostante il pareggio all’Arechi, mantengono il primato in classifica con due lunghezze di vantaggio su Dzeko e compagni anche se l’Inter deve ancora recuperare la gara con il Bologna. Pioli è consapevole che, da adesso in poi, non si potrà più sbagliare se vuole ridare ai rossoneri uno scudetto che manca da 11 anni. E proprio la storia potrebbe essere l’altro alleato del Milan: all’epoca, con Allegri in panchina, il Diavolo, con Ibrahimovic in campo, centrò il titolo strappandolo proprio ai cugini. Un ricorso che pagherebbe @4 volte la posta.

Perde un’occasione anche il Napoli, salvato nel finale a Cagliari da Osimhen. Gli azzurri però non vogliono assolutamente mollare la presa e vogliono provare a dire la loro fino alla fine. Il Napoli attende di festeggiare il titolo dal 1990, un’attesa che il popolo partenopeo spera di interrompere in questa stagione: il terzo scudetto della storia azzurra si gioca @5,50.

La sfida-scudetto sarà quindi a tre perché difficilmente Juventus, vincente @20, o Atalanta, a secco di vittorie in campionato da cinque giornate e il cui primo storico tricolore pagherebbe @33 volte la posta, al momento sembrano in grado di poter rientrare nella lotta per il titolo.

Risultati 26a giornata: corsa Champions League

Non è stata una giornata facile per le squadre all’inseguimento del quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

È arrivato un pari per Juventus, Lazio e Roma, mentre il big-match di giornata ha visto la sconfitta dell’Atalanta in casa della Fiorentina, e per la Dea, secondo gli esperti di Sisal, diminuiscono ancora le possibilità per il ritorno nella massima competizione europea, in quota @2,25 contro @1,33 di una Juventus, che allunga a +3 sui nerazzurri, però con una gara in più.

Nonostante l’importante successo interno, i bookie vedono ancora lontano il sogno Champions per i viola, offerti @12, stessa quota di Lazio e Roma, chiamate a una rincorsa importante per non far scappare le dirette concorrenti.

Risultati 26a giornata:: tutte le quote antepost di Serie A

Ecco gli aggiornamenti delle principali quote antepost SNAI sul campionato di calcio italiano.

Scudetto Serie A 2021/2022

Inter 1,60

Milan 4,25

Napoli 5,25

Juventus 25

Atalanta 33

Fiorentina 250

Lazio 250

Roma 250

Vincente Senza Inter Serie A 2021/2022

Milan 1,85

Napoli 1,95

Juventus 7,50

Atalanta 10

Fiorentina 100

Lazio 100

Roma 100

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 1,33 3,00

Juventus – Atalanta 1,45 2,55

Milan – Napoli 1,80 1,90

Roma – Lazio 1,85 1,85

Sampdoria – Cagliari 1,40 2,75

Spezia Calcio – Venezia 1,60 2,20

Torino – Verona 2,10 1,65

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 15 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,25 1,00

Empoli Retrocessa S/N 25 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,15 4,75

Salernitana Retrocessa S/N 1,15 4,75

Sampdoria Retrocessa S/N 6,50 1,00

Sassuolo Retrocessa S/N 75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 3,50 1,00

Torino Retrocessa S/N 100 1,00

Udinese Retrocessa S/N 5,50 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,65 1,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,65

Vlahovic, Dusan 2,25

Martinez Laut. 20

Simeone Giovanni 20

Abraham, Tammy 33

Berardi, Domenico 50

Scamacca, Gianluca 50

Dzeko, Edin 50

Prossimo turno di campionato

Vediamo le quote del prossimo turno di Serie A, la 27a giornata che ha decisamente in Lazio-Napoli il big match più atteso di domenica sera. Le prime puntate degli scommettitori di PLANETWIN365 e al momento sono leggermente favoriti sia dalle quote che dalle preferenze col 39% rispetto al 34% che ha scommesso sulla Lazio.

Il turno sarà aperto da un doppio anticipo con in campo le milanesi a caccia di riscatto con Milan-Udinese (66% puntano sul Milan, solo il 13% sui friulani) e con Genoa-Inter (70% sui nerazzurri, solo 11% puntano sulla vittoria del Grifone). Il posticipo del lunedì sarà invece Atalanta-Sampdoria con la squadra bergamasca nettamente favorita in quota @1.42 e appoggiata dal 66% degli scommettitori al momento.

25-02-2022

18:45 Milan – Udinese 1,45 4,50 7,00

21:00 Genoa – Inter 8,50 5,25 1,35

26-02-2022

15:00 Salernitana – Bologna 3,35 3,40 2,15

18:00 Empoli – Juventus 5,25 3,90 1,65

20:45 Sassuolo – Fiorentina 2,70 3,55 2,45

27-02-2022

12:30 Torino – Cagliari 1,65 3,65 5,50

15:00 Verona – Venezia 1,55 4,00 6,25

18:00 Spezia – Roma 4,50 3,65 1,80

20:45 Lazio – Napoli 2,90 3,40 2,40

28-02-2022

20:45 Atalanta – Sampdoria 1,45 4,75 6,75

