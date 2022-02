Pronostici Serie A, 27a giornata nel weekend col big match Lazio-Napoli

Serie A 27a giornata, vediamo le partite di campionato del fine settimana con Lazio-Napoli big match in campo domenica sera. Lunedì sera il posticipo è invece Atalanta-Sampdoria.

Serie A 27a giornata: Salernitana-Bologna

Probabili Formazioni. Nicola conferma la coppia Djuric-Bonazzoli, con Verdi al rientro a supportarli. Ribery verso il forfait. Nel Bologna Arnautovic prima punta, Orsolini e Barrow (che sta meglio dopo i problemi accusati contro lo Spezia) larghi. Dubbio tra Soriano e Schouten in mezzo. Medel pilastro dietro.

Statistiche.

-Sesto confronto in Serie A tra Salernitana e Bologna: finora il bilancio è in perfetto equilibrio con due successi per parte e un pareggio.

-Bologna e Salernitana sono due delle tre squadre che hanno segnato meno gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato (quattro a testa) – infatti, solamente il Genoa (55′) segna in media il primo gol della partita più tardi dei rossoblu (50′) e dei campani (45′). 7 trasferte su 11 del Bologna hanno visto più gol nei secondi tempi.

Serie A 27a giornata: Empoli-Juventus

Probabili Formazioni. Pinamonti guida l’attacco dell’Empoli, con Henderson e Bajrami alle spalle. Asllani sempre in regia. Nella Juventus Bonucci dal 1’, Pellegrini a sinistra e Zakaria mezz’ala. In attacco possibile coppia Vlahovic-Kean.

Statistiche.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Empoli. Nonostate il successo nella sfida dello scorso agosto, l’Empoli ha segnato soltanto quattro reti nelle ultime 13 gare di Serie A contro la Juventus.

-L’Empoli non vince da nove partite di Serie A, la sua striscia più lunga senza successi da novembre 2018. La Juventus è imbattuta da 12 partite di Serie A, eguagliata la miglior striscia della scorsa stagione.

-Se da una parte l’Empoli è la squadra che ha incassato più tiri nello specchio nella Serie A in corso (150), dall’altra solo il Torino (72) ne ha subiti meno della Juventus (79) finora – i toscani sono, al pari della Salernitana, la peggior difesa del primo quarto d’ora di partita (11 gol presi) e più in generale dei primi tempi (26).

Serie A 27a giornata: Sassuolo-Fiorentina

Probabili Formazioni. Dionisi, che schiera il solito tridente Berardi, Scamacca, Raspadori, ritrova Ferrari in difesa. Traoré e Frattesi le mezz’ali. Nella Fiorentina Gonzalez, Piatek e Sottil davanti. Martinez Quarta prende il posto dello squalificato Milenkovic.

Statistiche.

-Il Sassuolo ha perso soltanto una delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina (1-2 nell’ottobre 2019) – per i neroverdi quattro successi e tre pareggi completano il parziale.

-Fiorentina (57.3%) e Sassuolo (55.9%) sono due delle quattro formazioni con il possesso palla medio più alto nella Serie A in corso – per la Viola in particolare si tratta del dato più alto in una singola stagione dal 2016/17 (57.9%).

-Sassuolo-Fiorentina è la sfida tra i tre giocatori che hanno fatto ammonire più volte gli avversari in questo campionato, con i falli subiti: Nicolás González (16), Davide Frattesi (13) e Domenico Berardi (12) – inoltre solo João Pedro (65) ha subito più falli di González (61) e Berardi (56) finora.

Serie A 27a giornata: Torino-Cagliari

Probabili Formazioni. Juric dà fiducia a Belotti davanti. Alle sue spalle Pobega e Brekalo. In mezzo Linetty in vantaggio su Ricci per sostituire Mandragora. Nel Cagliari Obert sfida Altare, Marin se la gioca con Baselli. In attacco Pereiro e Joao Pedro.

Statistiche.

-Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 14 sfide (7V, 5N) contro il Cagliari in Serie A, segnando 27 gol nel periodo (1.9 di media a match).

-Il Cagliari ha ottenuto 12 punti (3V, 3N, 1P) nelle sette partite di Serie A del 2022: due in più rispetto a tutta la prima parte della stagione (10 in 19 gare). Dallo scorso gennaio, infatti, soltanto Napoli (15), Milan (14), Juventus e Verona (entrambe 13) hanno guadagnato più punti dei sardi (12) nel massimo campionato.

Serie A 27a giornata: Verona-Venezia

Probabili Formazioni. Tudor con diversi problemi dietro, viste le squalifiche di Gunter e Casale. Dovrebbero giocare Retsos e Sutalo. Poi solito Hellas, con Caprari, Barak e Simeone. Nel Venezia rientra Okereke nel tridente con Aramu e Henry. Busio e Cuisance mezz’ali.

Statistiche.

-Il Verona è imbattuto nei cinque precedenti (4V, 1N) di Serie A di questo derby veneto contro il Venezia.

-Soltanto Napoli (15) e Milan (14) hanno guadagnato più punti del Verona (13: 4V, 1N, 2P) nel 2022 in Serie A; sul fronte opposto, solo Bologna ed Empoli (entrambe 4) hanno ottenuto meno punti del Venezia (5: 1V, 2N, 3P) nel nuovo anno solare in campionato.

-Il Verona è sia la squadra che ha segnato più gol (15 in 7 match) nel 2022 in Serie A, sia quella che ha giocato più palloni (223) in area avversaria nel nuovo anno solare.

Serie A 27a giornata: Spezia-Roma

Probabili Formazioni. Motta sceglie Maggiore e Bastoni come mezz’ali ai lati di Kiwior. In attacco Nzola prende il posto dello squalificato Manaj. Nella Roma 3-5-2 con Zaniolo e Abraham davanti. Ok Mkhitaryan, che si gioca una maglia con Oliveira.

Statistiche.

-La Roma è imbattuta nei tre precedenti di Serie A contro lo Spezia: due vittorie all’Olimpico e un pareggio al Picco. In queste tre sfide, le due formazioni hanno realizzato 13 gol in totale (4.3 di media a match).

-Soltanto l’Empoli (16) ha subito più gol della Roma (13 in 7 match) nel 2022 in Serie A.

-La Roma è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A: 10, inclusi tutti gli ultimi tre.

Big match Lazio-Napoli

Probabili Formazioni. Sarri ritrova Immobile, ma non Acerbi. Spalletti potrebbe riavere a disposizione Politano. Da monitorare entrambe le squadre dopo gli impegni di Europa League.

Statistiche.

-La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più sfide in Serie A: 52 in 131 precedenti; 41 pareggi e 38 successi dei biancocelesti completano il quadro.

-La Lazio ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in campionato, senza subire alcun gol, dopo che aveva registrato sei sconfitte interne di fila contro i partenopei incassando 2.7 reti di media.

-Napoli (84%) e Lazio (82%) sono le due squadre con la percentuale di passaggi riusciti più alta nella metà campo avversaria in questa stagione di Serie A.

-Maurizio Sarri ha vinto il 69% (79/114) delle gare alla guida del Napoli in campionato: record per un allenatore nella storia del club partenopeo in Serie A.

-Ciro Immobile ha preso parte a nove gol (sei reti e tre assist) nelle sue ultime nove sfide di campionato contro il Napoli.

-Lorenzo Insigne ha segnato sette reti contro la Lazio in Serie A: solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nel torneo. Il fantasista partenopeo è ancora alla ricerca sia di un gol su azione che di una rete in trasferta in questo campionato.

Atalanta-Sampdoria, il posticipo del lunedì

Probabili Formazioni. Nell’Atalanta gestione delle energie dopo l’Europa League. Sono ok Pezzella, Pasalic e Boga. Muriel da valutare. Nella Sampdoria Sabiri sostituisce ancora Sensi alle spalle del tandem Caputo-Quagliarella. Sempre Falcone in porta.

Statistiche.

-L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (1N, 1P) contro la Sampdoria in Serie A.

-La Sampdoria ha perso le ultime tre trasferte di campionato, senza realizzare alcun gol.

-La prima delle 18 reti di Jérémie Boga in Serie A è stata messa a segno contro la Sampdoria, nel marzo 2019, con il Sassuolo; l’ivoriano non segna da 16 match di campionato: già record negativo per lui nel torneo.

-Antonio Candreva ha preso parte a quattro gol (una rete e tre assist) nelle sue ultime tre gare di campionato.

