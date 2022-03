Risultati e Quote Serie A: la Juve con Vlahovic crede nella rimonta scudetto. Prossimo turno con Napoli-Milan

Risultati 27a giornata di Serie A, davanti rallentano ancora tutte e adesso la Juventus, trascinata da un Vlahovic in corsa per il capocannoniere, inizia a credere nell’incredibile rimonta scudetto. Andiamo a vedere anche il prossimo turno di campionato col big match Napoli-Milan, mentre dovrebbe essere un altra giornata favorevole ai bianconeri impegnati in casa contro lo Spezia.

Risultati 27a giornata Serie A, l’Inter non sa più vincere, ne approfitta il Napoli

Risultati 27a giornata. Due punti nelle ultime quattro uscite in Serie A. Dopo aver dato l’impressione di poter ammazzare il campionato, l’Inter di Simone Inzaghi ha subìto un incredibile rallentamento che ha portato Napoli e Milan ad agganciare e sorpassare i campioni d’Italia, i quali devono recuperare la gara con il Bologna. La frenata dei nerazzurri, complice un attacco che segna con il contagocce, non ha però intaccato il ruolo di favorita dell’Inter per la vittoria dello scudetto: gli esperti Sisal, infatti, vedono sempre il trionfo di Handanovic e compagni @1,75.

Il blitz di Roma contro la Lazio, firmato da Fabian Ruiz, rilancia prepotentemente le ambizioni del Napoli il quale, adesso, diventa il primo antagonista dei nerazzurri. Nonostante i problemi di formazione, Spalletti ha tenuto ferma la barca e ora guarda, insieme al Milan, tutti dall’alto. L’incrocio con i rossoneri, di domenica prossima al Maradona, potrebbe essere determinante: il trionfo in campionato per gli azzurri si gioca @4,00.

Il Milan perde l’occasione di fuggire via con i pareggi rimediati contro Salernitana e Udinese. I rossoneri sono consapevoli di aver perso una grandissima occasione ma, al tempo stesso, aspettano con fiducia il rientro di alcuni leader, Ibrahimovic in primis. Pioli non molla il sogno scudetto e strapparlo ai cugini pagherebbe @5 volte la posta.

Praticamente tagliata fuori l’Atalanta di Gasperini, vincente @25, che in campionato non vince dal 9 gennaio contro l’Udinese nel momento in cui scriviamo (la Dea deve giocare il posticipo contro la Samp in questo momento).

Risultati 27a giornata Serie A, Vlahovic riaccende le speranze di rimonta scudetto della Juve

Sette punti dalla vetta, attualmente occupata da Napoli e Milan, con la possibilità di una rimonta scudetto che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. La Juventus, grazie al successo di Empoli con Dusan Vlahovic autore di una doppietta, rilancia le proprie ambizioni tanto che anche i betting analyst di Goldbet hanno tagliato la quota scudetto, scesa ora @10 volte la posta, più che dimezzata rispetto a poco più di un mese fa.

Merito come detto del nuovo arrivato Dusan Vlahovic, capace di segnare all’esordio in campionato, poi di replicare in Champions League contro il Villarreal e di calare la doppietta decisiva contro l’Empoli. Proprio le due reti messe a segno contro la formazione di Andreazzoli hanno permesso al serbo di salire a 20 reti in Serie A, superando Ciro Immobile e issandosi in testa alla classifica marcatori.

Proprio per questo i bookie vedono l’attaccante bianconero come favorito nella corsa al trono dei bomber in quota @1,9 contro il @2 riservato all’attaccante laziale. Più lontani tutti gli altri con Giovanni Simeone @15, Tammy Abraham a quota @40, Lautaro Martinez @50 e l’altro attaccante nerazzurro, Edin Dzeko, addirittura @75 volte la posta.

Risultati 27a giornata: Corsa salvezza, segnali incoraggianti dal Cagliari. Salernitana e Genoa spacciate per la retrocessione

L’importante vittoria di Torino e un forsennato ritmo nel girone di ritorno, che quarto posto parziale per un totale di 15 punti come il Milan capolista, fanno uscire il Cagliari dalle ultime posizioni in classifica, con la formazione che vede a questo punto la salvezza ai danni di un Venezia in forte crisi e reduce dalla pesante sconfitta nel derby veneto contro il Verona.

Per gli esperti di Planetwin365 infatti, la retrocessione dei lagunari è data @1,40, quota che sale leggermente @1,45 per Stanleybet.it. Oscilla invece tra @3 e @3,25 la possibilità di retrocessione dei sardi, scavalcati anche da uno Spezia reduce dalla terza sconfitta consecutiva arrivata nel finale: un ritorno in B dei liguri viene offerto invece tra @2,70 e @2,75.

Nonostante l’ennesimo pareggio consecutivo sembrano ormai spacciate Salernitana e Genoa. Il pronto ritorno dei campani in serie cadetta è fissato tra @1,08 e @1,15, quote simile a quelle dei rossoblù offerti tra @1,10 e @1,15.

Prossimo turno di campionato col big match Napoli-Milan

Vediamo le quote 1X2 per il prossimo turno di campionato e come stanno puntando gli scommettitori di PLANETWIN365 in queste prime ore.

Per quanto riguarda il prossimo turno, il big match è certamente Napoli-Milan. Le quote spingono i partenopei favoriti e gli scommettitori vanno col 47% di preferenze sulla vittoria del Napoli mentre solo il 27% delle selezioni per ora sono sui rossoneri (un buon 30% crede però nel pareggio).

Non può fallire la squadra di Inzaghi impegnata nell’anticipo Inter-Salernitana. Quota micro per i nerazzurri che riscuotono un 83% delle preferenze, lasciando solo un misero 5% di puntate sul colpaccio della Salernitana. In Juventus-Spezia i bianconeri hanno l’occasione di un altro turno favorevole, e il 77% crede nella vittoria della squadra di Allegri (solo il 7% gioca il 2).

Un altra sfida interessante è Roma-Atalanta. Al momento le quote sono abbastanza equilibrate, con un vantaggio per la squadra di casa che al momento raccoglie il 40% di scommesse rispetto al 33% della Dea.

04-03-2022

20:45 Inter – Salernitana 1,14 8,00 18

05-03-2022

15:00 Udinese – Sampdoria 1,85 3,55 4,25

18:00 Roma – Atalanta 2,40 3,50 2,85

20:45 Cagliari – Lazio 3,80 3,45 2,00

06-03-2022

12:30 Genoa – Empoli 2,50 3,30 2,80

15:00 Bologna – Torino 2,55 3,35 2,75

Fiorentina – Verona 1,92 3,50 4,00

Venezia – Sassuolo 3,25 3,30 2,25

18:00 Juventus – Spezia 1,24 6,00 13

20:45 Napoli – Milan 2,15 3,25 3,50

Quote Antepost Campionato

Vediamo tutte le quote antepost di Serie A aggiornate da SNAI.

Vincente Scudetto Serie A 2021/2022

Inter 1,80

Napoli 3,50

Milan 4,75

Juventus 10

Atalanta 33

Fiorentina 250

Lazio 250

Roma 250

Verona 1.000

Empoli 2.000

Sassuolo Calcio 2.000

Torino 2.000

Bologna 2.000

Spezia Calcio 3.000

Venezia 3.000

Udinese 3.000

Cagliari 3.000

Sampdoria 3.000

Vincente Senza Inter Serie A 2021/2022

Napoli 1,75

Milan 2,20

Juventus 7,50

Atalanta 12

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Juventus – Atalanta 1,35 2,95

Milan – Napoli 2,00 1,72

Roma – Lazio 1,85 1,85

Sampdoria – Cagliari 1,65 2,10

Sassuolo – Torino 1,80 1,90

Spezia Calcio – Venezia 1,60 2,20

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 50 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 3,25 1,00

Empoli Retrocessa S/N 20 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,15 4,75

Salernitana Retrocessa S/N 1,15 4,75

Sampdoria Retrocessa S/N 6,50 1,00

Spezia Retrocessa S/N 2,75 1,00

Torino Retrocessa S/N 100 1,00

Udinese Retrocessa S/N 6,50 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,45 1,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 2,00

Vlahovic, Dusan 2,00

Simeone Giovanni 10

Abraham, Tammy 33

Martinez Laut. 33

Dzeko, Edin 75

Berardi, Domenico 75

Scamacca, Gianluca 75

Joao Pedro 100

I metodi di Dartagnan su Corner e Gol 1/2 Tempo li trovi sui canali TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC e IL PRESIDENTE! Entra subito!