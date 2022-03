Pronostici Serie A, 28a giornata con i big match Roma-Atalanta e Napoli-Milan

Serie A 28a giornata al via già da venerdì sera con Inter-Salerninata, una partita che i nerazzurri non possono sbagliare anche se i big match si giocano nel weekend con Roma-Atalanta e a chiudere Napoli-Milan. Vediamo le ultime dai campi con probabili formazioni, analisi, statistiche e tanti consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Inter-Salerninata, anticipo del venerdì sera

Probabili Formazioni.

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosina vista la stanchezza di tanti giocatori. Chances per Ranocchia (fuori De Vrij) e Gagliardini (fuori Calhanoglu). Nella Salernitana Bonazzoli convocato, ma potrebbe partire in panchina, Ribery invece punito e non convocato per la notte in discoteca. Djuric davanti, Perotti e Verdi alle spalle.

Statistiche.

-Inter e Salernitana non hanno mai pareggiato in Serie A: in cinque precedenti tre successi nerazzurri (incluso il 5-0 della gara d’andata) e due granata. La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime quattro gare di campionato, già un record per i campani in Serie A.

-L’Inter è la squadra che ha vinto più gare in percentuale contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A (83%, 10 su 12) oltre a essere l’unica imbattuta contro queste formazioni.

-La Salernitana ha subito gol in tutte le sue 12 trasferte di questo campionato ma l’Inter non ha segnato in quattro partite di fila in tutte le competizioni.

Serie A 28a giornata: Udinese-Sampdoria

Probabili Formazioni.

Cioffi rilancia dal 1’ Pereyra in mediana. Davanti Deulofeu e Beto. A sinistra Udogie. Nella Sampdoria ok Sensi e Quagliarella, recuperati dopo Bergamo. Rincon in mezzo, Murru a sinistra.

Statistiche.

Prima del pareggio per 3-3 nella gara d’andata di questo campionato, la Sampdoria aveva vinto tutte le precedenti cinque partite di Serie A contro l’Udinese, con un punteggio complessivo di 12-3. Questo duello promette spettacolo visto che nelle 81 sfide in Serie A tra Udinese e Sampdoria sono stati realizzati 258 gol (3.2 di media): è la sfida tra due squadre con la media gol più alta nel massimo campionato tra quelle con almeno 35 precedenti.

-Nonostante ci siano stati complessivamente 27 pareggi in Serie A nel 2022, la Sampdoria è l’unica formazione che non ha impattato alcun incontro nel periodo (2V, 6P). La X potrebbe arrivare a Udine.

Serie A 28a giornata: Roma-Atalanta

Probabili Formazioni.

Mourinho sceglie Zaniolo come partner di Abraham. In mezzo ok Mkhitaryan. Unico indisponibile Spinazzola. Nell’Atalanta Pasalic ancora attaccante, sostenuto da Boga e Koopmeiners. Ok Demiral. Malinovskyi potrebbe farcela per la panchina.

Statistiche.

-La Roma è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato complessivamente più gol in Serie A: 138, in 119 precedenti – inoltre la Dea non resta a secco di reti contro i giallorossi nella competizione dal 20 agosto 2017.

-Roma (cinque) e Atalanta (cinque) sono le due squadre che hanno segnato più reti in questa Serie A nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo: insieme contano il 21% delle marcature messe a segno dopo il 90° minuto di gioco (10 su 48).

Serie A 28a giornata: Cagliari-Lazio

Probabili Formazioni.

Mazzarri sceglie Pavoletti accanto a Joao Pedro davanti. Marin e Grassi in mezzo, Altare dietro. Nella Lazio out Cataldi, gioca Leiva. Davanti Pedro, Immobile e Zaccagni. Rientra Acerbi in difesa.

Statistiche.

-La Lazio è imbattuta da 15 incontri di Serie A contro il Cagliari (12V, 3N). La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Cagliari. La Lazio è imbattuta da tre trasferte di Serie A (2V, 1N).

Serie A 28a giornata: Genoa-Empoli

Probabili Formazioni.

Blessin punta sempre su Destro, supportato da Portanova e Gudmundsson. Out Bani, Cambiaso, Maksimovic, Ekuban, Piccoli, Vanheusden. Ok Ostigard dietro. Nell’Empoli Luperto e Di Francesco titolari.

Statistiche.

-Il Genoa ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli (2N). Il Genoa ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro partite contro l’Empoli in Serie A.

-Empoli e Genoa sono le uniche due squadre che non hanno ottenuto successi nel nuovo anno solare in Serie A.

-Alexander Blessin è il secondo allenatore che ha pareggiato tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008, che vinse la sesta.

Serie A 28a giornata: Bologna-Torino

Probabili Formazioni.

Mihajlovic dovrá valutare fino all’ultimo Arnautovic, affetto dal Covid. Ci spera l’austriaco. Se non ce la fa Barrow prima punta e dentro Schouten in mezzo. Nel Torino Pjaca e Brekalo a sostegno di Belotti. Pobega ha la febbre, Mandragora in mezzo, Singo a destra. In porta piú Berisha di Gemello per sostituire l’infortunato Milinkovic.

Statistiche.

-Il Bologna non batte il Torino in Serie A dal 16 marzo 2019 (vittoria per 3-2 in trasferta): da allora due vittorie granata, inclusa quella nel match d’andata di questo campionato, e tre pareggi.

-Il Bologna ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime 22 gare di Serie A contro il Torino. Le ultime quattro sfide di Serie A al Dall’Ara tra Bologna e Torino sono terminate in parità (tre volte per 1-1 e un 2-2).

-Sfida tra la squadra che ha commesso più falli in questa Serie A (il Torino, 460) e quella che ne ha commessi di meno finora (il Bologna, 305); gli emiliani, però, hanno ricevuto più cartellini rispetto ai granata (67 tra ammonizioni ed espulsioni contro 62).

Serie A 28a giornata: Fiorentina-Verona

Probabili Formazioni.

Italiano perde Odriozola: al suo posto Venuti. Qualche cambio rispetto alla Coppa Italia: dovrebbero rientrare Duncan e Gonzalez. Meno grave del previsto il problema per Barak, che dovrebbe fermarsi solo una decina di giorni. Bessa sfida Lasagna sulla trequarti. Ok Casale e Gunter.

Statistiche.

-La Fiorentina ha conquistato 25 dei suoi 42 punti in questo campionato in casa (il 60%): la squadra viola vanta la seconda miglior media punti casalinga di questa Serie A (2.1 punti a match, inferiore solo a quella dell’Inter, 2.2).

-Vincenzo Italiano, che per 11 stagioni tra Serie A e Serie B della sua carriera da giocatore ha vestito la maglia dell’Hellas, non ha mai battuto il Verona da allenatore in Serie A: una sconfitta per 0-1 e due pareggi per 1-1 in tre gare.

Venezia-Sassuolo, neroverdi spietati in trasferta contro le neopromosse

Probabili Formazioni.

Zanetti potrebbe cambiare qualcosina, anche davanti. Aramu e Nani ai lati di Okereke. Fuori Henry. Nel Sassuolo Henrique al posto di Lopez squalificato, ok il solito super tridente Muldur a destra.

Statistiche.

-L’unico precedente, considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, tra Venezia e Sassuolo è quello della gara di andata, terminato 3-1 per i neroverdi.

-Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro squadre neopromosse in Serie A.

-Il Venezia ha vinto soltanto una delle ultime 13 partite disputate in Serie A (a febbraio con il Torino), dalla 14ª giornata di questo campionato in poi, la squadra veneta è quella che ha raccolto meno punti in A: solo sette in 13 partite (1V, 4N, 8P).

-In generale solo Salernitana e Cagliari (uno ciascuno) hanno ottenuto meno clean sheet di Venezia e Sassuolo (tre entrambi) in questo campionato; l’ultima partita chiusa senza subire gol del Venezia è datata 21 novembre contro il Bologna.

Juventus-Spezia, tre punti sulla carta facili per i bianconeri

Probabili Formazioni.

Allegri sempre in emergenza totale: Bonucci si ferma altri 10 giorni. Dybala, Rugani e Bernardeschi parzialmente in gruppo: possibile convocazione. In attacco Vlahovic e Morata. Nello Spezia Bourabia in mediana, Manaj davanti. duello Agudelo-Gyasi.

Statistiche.

-La Juventus ha vinto in tutti i tre precedenti contro lo Spezia in Serie A, segnando almeno tre gol in ognuno di questi (10 reti segnate e tre subite in totale dai piemontesi).

-Dalla quinta giornata di questo campionato in poi (dal 21 settembre) la Juventus ha raccolto 48 punti in 23 partite di Serie A (14V, 6N, 3P), più che qualsiasi altra formazione (l’Inter ne ha 45 nel parziale, ma in 22 gare). La Juventus ha infilato 13 risultati utili di fila in Serie A (8V, 5N).

-Solo il Venezia (160) ha subito più tiri nello specchio dello Spezia (156) in questa Serie A, mentre solo il Torino (77, ma con una partita in meno) ne ha subiti meno della Juventus (81); quella ligure è anche la squadra che ha concesso più conclusioni in generale alle avversarie in questa Serie A (473, 17.5 di media a match).

Napoli-Milan, il big match di domenica sera

Probabili Formazioni.

Spalletti ritrova Lozano e Anguissa, che dovrebbero essere convocati. Ok Lobotka e Politano. Osimhen davanti. Nel Milan Tonali con Bennacer. Kalulu al posto di Romagnoli. Messias a destra, Kessié sulla trequarti.

Statistiche.

-Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020) e in questo parziale ha subito otto sconfitte (5N), tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 0-1).

-In tutte le ultime cinque sfide tra Napoli e Milan in casa dei partenopei in Serie A sono sempre stati segnati almeno tre gol a match (22 in totale, 4.4 di media a match).

-Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno in Serie A (18 punti in otto partite), il Milan è quarto in questo parziale (15 punti in otto gare).

Il Milan arriva da due pareggi consecutivi in campionato e non ne colleziona tre di fila in Serie A dal settembre 2018, sotto la guida di Gennaro Gattuso (tre “X” in quel caso con Cagliari, Atalanta ed Empoli).

