Risultati e Quote Serie A: le milanesi scappano sul Napoli per lo scudetto

Risultati 28a giornata di Serie A. Vediamo le quote aggiornate dopo l’ultimo turno di campionato che ha visto il Milan vincere il big match col Napoli e i partenopei si staccano un pò nella corsa scudetto. La Juve in quota blinda in 4° posto. Salernitana e Genoa sempre più a rischio retrocessione. Immobile favorito per il titolo di capocannoniere, e vediamo come sempre anche le quote del prossimo turno del campionato di calcio italiano.

Risultati 28a giornata Serie A: le quote scudetto e la corsa Champions

E’ finito febbraio e questa sembra essere un’ottima notizia per l’Inter, che nel secondo mese dell’anno in campionato ha ottenuto solo due punti in quattro partite. Marzo è cominciato invece con le cinque reti alla Salernitana e una rinnovata fiducia da parte dei bookmaker. Dopo la ventottesima giornata sulla lavagna scudetto di Betaland i nerazzurri tornano leader assoluti con il titolo proposto a quota @1,80, con il Milan capolista ma secondo nei pronostici @3,50 e il Napoli che dopo aver perso lo scontro diretto proprio contro i rossoneri vede la propria quota salire fino @6,00 volte la posta.

La Juventus batte lo Spezia e con la seconda vittoria di fila e il quattordicesimo risultato utile consecutivo in Serie A (non perde dal 27 novembre, 1-0 contro l’Atalanta) resta a -7, ma per ora è proposta @9,00 per il titolo di campione d’Italia. I bianconeri blindano comunque le loro ambizioni Champions League, favoriti dalla sconfitta dell’Atalanta contro la Roma: Allegri e i suoi si giocano nella Top 4 @1,15, mentre i bergamaschi ora sono proposti @3,50. Roma e Lazio possono ancora sperare, ma da inseguitrici visto che sono proposte @10 e @15 volte la posta.

Risultati 28a giornata Serie A: quote sulle retrocessione

Una giornata da dimenticare per le ultime sei della classe, ancora in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie B, con solo il Genoa capace di ottenere un punto,dal sapore amaro, nel lunch-match domenicale contro l’Empoli. Una striscia positiva ancora aperta fatta di sei pareggi in altrettante partite per il tecnico Blessin potrebbe non bastare a scongiurare l’incubo della Serie B, fissato @1,15, con solo l’ultima della classe Salernitana, dopo la “manita” subita a casa dell’Inter, più a rischio dei genoani in quota @1,12.

Continua il momento negativo anche del Venezia, battuto 1-4 a domicilio dal Sassuolo, con il ritorno in serie cadetta dei lagunari proposto @1,45, mentre vale @2,75 la retrocessione dello Spezia, sconfitta di misura allo Stadium contro la Juventus, seguita dal Cagliari, alla seconda sconfitta del girone di ritorno, offerta @3,45, e dalla Sampdoria, con i doriani, dati in B @5,50, ancora troppo altalenanti nonostante l’arrivo in panchina del nuovo mister Marco Giampaolo.

Risultati 28a giornata Serie A: Immobile lanciato per un altro titolo di capocannoniere

Grazie al rigore segnato contro il Cagliari. Ciro Immobile raggiunge Silvio Piola nella leggenda biancoceleste e Dusan Vlahovic in vetta alla classifica capocannonieri della Serie A con 20 reti. Un gol che spinge i biancocelesti verso la conquista di un posto in Europa e il bomber partenopeo in vetta alle preferenze dei betting analyst di Sisal, in quota @1,75 contro il @2,10 proprio dell’attaccante serbo della Juventus mentre per Snai è testa a testa tra i due attaccanti, entrambi a quota @2.

Più indietro tutti gli altri con Lautaro Martinez che, dopo la tripletta realizzata contro la Salernitana vede alzarsi la possibilità di salire sul trono dei bomber di Lautaro Martinez, con quote compresa tra @12 e @15, così come Giovanni Simeone, rimasto a secco contro gli ex compagni della Fiorentina. Continua ad andare a segno anche il centravanti inglese della Roma, Tammy Abraham, però lontano dai primi a quota @33, mentre vale tra le @45 e le @50 volte la posta la possibilità di un nuovo titolo di capocannoniere per l’ex giallorosso Edin Dzeko, a segno con una doppietta nell’ultima partita contro la Salernitana.

Prossimo turno di campionato senza grandi big match

Vediamo le quote 1X2 della 29a giornata di Serie A. Non ci sono grandi big match da segnalare, con le top della classe tutte nettamente favorite. L’impegno più delicato sembra averlo il Napoli a Verona ma gli scommettitori di Planetwin365 stanno dando fiducia ai giallorossi col 46% di preferenze rispetto al 28% delle giocate sull’Hellas.

12-03-2022

15:00 Salernitana – Sassuolo 4,00 4,00 1,80

15:00 Spezia – Cagliari 2,55 3,25 2,85

18:00 Sampdoria – Juventus 5,25 3,85 1,65

20:45 Milan – Empoli 1,37 5,00 8,00

13-03-2022

12:30 Fiorentina – Bologna 1,67 3,90 5,00

15:00 Verona – Napoli 3,45 3,50 2,10

18:00 Atalanta – Genoa 1,35 5,00 8,75

18:00 Udinese – Roma 3,35 3,35 2,20

20:45 Torino – Inter 4,75 3,80 1,73

14-03-2022

20:45 Lazio – Venezia 1,35 5,25 8,75

