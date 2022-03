Risultati e Quote Serie A: testa a testa milanese per lo scudetto. Prossimo turno col derby di Roma

Risultati 29a giornata Serie A, nell’ultimo turno di campionato il Milan ha accelerato sull’Inter scavalcata anche dal Napoli. Nelle quote antepost scudetto i nerazurri rimangono però favoriti. Vediamo anche l’interessante prossimo turno con Inter-Fiorentina e il derby della capitale.

Risultati 29a giornata Serie A: altro stop dell’Inter

Una rincorsa lunghissima, iniziata a metà agosto e che non si è mai fermata nemmeno quando i Campioni d’Italia nerazzurri erano indietro in classifica. Il Milan di Pioli ha di fatto agganciato i nerazzurri in ottica scudetto. L’Inter, nonostante una sola vittoria nelle ultime cinque uscite in campionato, resta sempre la favorita, secondo gli esperti Sisal, a 2,20 per il titolo e mettersi sul petto la seconda stella. I rossoneri però sono lì ad una incollatura visto che lo scudetto numero 19 per il Milan si gioca a 2,75. Un balzo incredibile da parte di Ibra e compagni che, ad inizio campionato, erano dati addirittura a 12. L’attaccante svedese vuole che la storia si ripeta a distanza di undici anni quando, sempre con lui in campo, i rossoneri strapparono lo scudetto all’Inter.

Resiste, in terza posizione, il Napoli di Spalletti che conquista di forza tre punti pesanti sul campo del Verona. I partenopei, il cui terzo scudetto è in quota a 4,50, sono secondi in classifica in attesa che proprio l’Inter recuperi la gara con il Bologna. A nove giornate dal termine, il Napoli vede ancora la vetta, lontana appena tre lunghezze, e proverà fino alla fine a realizzare un sogno che i tifosi azzurri aspettano dal 1990.

Vince ancora la Juventus. I bianconeri, consolidato ormai il quarto posto complice anche l’ennesimo pareggio dell’Atalanta, rimangono nell’ombra, viste anche le parole di Allegri, ma la realtà dei fatti è che si trovano a soli sette punti dal Milan. Tanti, forse troppi visto che mancano solo 9 giornate al termine del campionato ma siccome nessuna davanti sembra intenzionata a scappare, gli juventini un piccolissimo pensiero al titolo lo fanno ancora. L’incredibile rimonta della Juventus è data a 7,50.

Risultati 29a giornata: tutte le quote antepost sulla Serie A

Serie A 2021/2022

Inter 2,25

Milan 2,75

Napoli 4,50

Juventus 7,50

Atalanta 100

Lazio 250

Roma 250

Fiorentina 500

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 1,72 2,00

Inter – Milan 1,72 2,00

Juventus – Napoli 2,30 1,55

Sampdoria – Cagliari 1,80 1,90

Sassuolo – Torino 1,50 2,40

Spezia – Empoli 2,95 1,35

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,65

Vlahovic, Dusan 2,25

Martinez Laut. 15

Simeone Giovanni 15

Abraham, Tammy 33

Scamacca, Gianluca 50

Dzeko, Edin 50

Berardi, Domenico 50

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 50 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,75 1,00

Empoli Retrocessa S/N 20 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,12 5,25

Salernitana Retrocessa S/N 1,10 5,50

Sampdoria Retrocessa S/N 4,50 1,00

Spezia Retrocessa S/N 4,50 1,00

Torino Retrocessa S/N 75 1,00

Udinese Retrocessa S/N 25 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,45 1,00

Prossimo turno di campionato col derby della capitale

Il prossimo turno di Serie A, 30a giornata, inizia già dal venerdì con un doppio anticipo. Sabato riflettori puntati sulle prime della classe. In Napoli-Udinese e Cagliari-Milan partenopei e rossoneri sono favoriti. Lo sono anche i nerazzurri in Inter-Fiorentina anche se l’impegno della squadra di Simone Inzaghi è quello più delicato.

Domenica il resto delle partite con Juventus-Salernitana dove i bianconeri sono i massimi favoriti di questa giornata chiusa da Bologna-Atalanta, ma prima ci sarà il derby della Capitale, Roma-Lazio. Al momento to gli scommettitori di PLANETWIN365 si schierano al 40% con i giallorossi, con un 32% di preferenze sulla Lazio e un buon 28% che punta sul Pareggio.

18-03-2022

18:45 Sassuolo – Spezia 1,60 4,25 5,00

21:00 Genoa – Torino 3,40 3,25 2,25

19-03-2022

15:00 Napoli – Udinese 1,47 4,50 6,75

18:00 Inter – Fiorentina 1,48 4,75 6,25

20:45 Cagliari – Milan 5,00 3,90 1,67

20-03-2022

12:30 Venezia – Sampdoria 2,60 3,40 2,70

15:00 Empoli – Verona 3,05 3,30 2,35

15:00 Juventus – Salernitana 1,21 6,50 14

18:00 Roma – Lazio 2,35 3,40 3,00

20:45 Bologna – Atalanta 4,25 3,70 1,80

