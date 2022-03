Pronostici Serie A: anticipi Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino di venerdì 18 marzo

Anticipi Serie A. Venerdì 18 marzo 2022 si apre la 30a giornata del campionato di calcio italiano con un doppio anticipo: Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino.

Anticipi Serie A: Sassuolo-Spezia

Venerdì alle 18:45 il weekend del massimo campionato nostrano parte dal Mapei Stadium con Sassuolo-Spezia. I padroni di casa hanno 40 punti e sono praticamente salvi, mentre i liguri si trovano a quota 29, a +7 dalla zona calda della graduatoria. Neroverdi in uno stato di forma particolare con 3 vittorie e 2 pari negli ultimi 5 turni, mentre la squadra di Motta ha vinto una sola volta nello stesso parziale (4 sconfitte).

All’andata, al Picco la sfida si è conclusa per 2-2, unico pareggio nello storico tra i due team: per il resto, 5 vittorie del Sassuolo e una dello Spezia. I neroverdi sono tra le squadre che battono più corner (ma ne concedono altrettanti) mentre lo Spezia è tra quelle che concede più corner. All’andata 5-2 per il Sassuolo nei corner, i neroverdi potranno vincere questa scommessa anche in casa. Consigliamo SASSUOLO -1.5 CORNER @1.65.

Anticipi Serie A: Genoa-Torino

Alle 21:00, invece, fari puntati sul Ferraris per Genoa-Torino, con i padroni di casa penultimi a quota 19 e reduci da ben 7 pareggi di fila. Quattro i pari per il Toro nello stesso parziale (3 sconfitte). All’andata, la sfida del Grande Torino si è conclusa con il punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa, che hanno ottenuto il successo numero 54 contro i liguri (37 pareggi e 39 successi per il Grifone negli altri precedenti).

Da quando c’è Blessim il Genoa ha sempre pareggiato. Prolungare questa striscia con un 8° pareggio consecutivo pagherebbe @3.20. Queste sono due delle squadre che segnano e subiscono più gol nelle riprese e consigliamo 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 come successo all’andata come 2 gol del Torino nella prima mezzora, ma poi sono arrivate 3 reti alla ripresa.

Un altro spunto statistico arriva da Corner. Queste sono le due squadre che in 1X2 hanno segnato meno pareggi sui calci d’angolo, 1 a testa. Vediamo se questo Genoa abbonato ai pareggi farà anche una X CORNER @8.00 su cui puntare un cippino a quota alta.

Tutte le quote sul campionato di calcio italiano

18-03-2022

18:45 Sassuolo – Spezia 1,60 4,25 5,00

21:00 Genoa – Torino 3,25 3,15 2,35

19-03-2022

15:00 Napoli – Udinese 1,45 4,50 7,00

18:00 Inter – Fiorentina 1,48 4,50 6,25

20:45 Cagliari – Milan 5,25 4,00 1,63

20-03-2022

12:30 Venezia – Sampdoria 2,70 3,25 2,65

15:00 Empoli – Verona 2,70 3,40 2,55

15:00 Juventus – Salernitana 1,20 6,50 15

18:00 Roma – Lazio 2,50 3,35 2,80

20:45 Bologna – Atalanta 4,25 3,70 1,80

Scudetto Serie A 2021/2022

Inter 2,25

Milan 2,75

Napoli 4,50

Juventus 7,50

Atalanta 100

Lazio 250

Roma 250

Fiorentina 500

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 1,72 2,00

Inter – Milan 1,72 2,00

Juventus – Napoli 2,30 1,55

Roma – Lazio 1,85 1,85

Sampdoria – Cagliari 1,80 1,90

Sassuolo – Torino 1,50 2,40

Spezia – Empoli 2,95 1,35

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 50 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,75 1,00

Empoli Retrocessa S/N 20 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,12 5,25

Salernitana Retrocessa S/N 1,10 5,50

Sampdoria Retrocessa S/N 4,50 1,00

Spezia Retrocessa S/N 4,50 1,00

Torino Retrocessa S/N 75 1,00

Udinese Retrocessa S/N 25 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,45 1,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,65

Vlahovic, Dusan 2,25

Martinez Laut. 15

Simeone Giovanni 15

Abraham, Tammy 33