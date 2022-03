Pronostici Serie A, 30a giornata: c’è il derby della Capitale Roma-Lazio

Serie A 30a giornata, un turno del campionato di calcio italiano iniziato con un doppio anticipo del venerdì. Qui andiamo a vedere le sfide del fine settimana concluso dal derby della capitale, Roma-Lazio, con Mourinho leggermente favorito su Sarri.

Serie A 30a giornata: Napoli-Udinese

Napoli-Udinese. Spalletti ha due dubbi: Insigne o Lozano, Anguissa o Zielinski. Ballottaggi aperti. Politano sicuro del posto. Nell’Udinese Zeegelaar prende il posto dell’infortunato Perez. Davanti sempre Beto e Deulofeu.

Statistiche.

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di Serie A contro l’Udinese. Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe giocate contro l’Udinese in Serie A.

-L’Udinese ha segnato un solo gol nelle ultime quattro trasferte di campionato.

Serie A 30a giornata: Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina. Inzaghi, privo di De Vrij, rischia di dover rinunciare ancora a Brozovic. Possibile D’Ambrosio e non Ranocchia dietro. Vecino favorito per sostituire il croato. Dzeko-Lautaro davanti. Nella Fiorentina Igor centrale, Bonaventura affaticato rischia (pronto uno tra Duncan e Maleh), in attacco gioca Piatek con Gonzalez e Ikone.

Statistiche.

-Dal 2001 in avanti l’Inter ha vinto 16 partite casalinghe su 19 di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P).

-La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di campionato (2V, 2N, 6P).

-L’Inter (al pari della Lazio) è una delle due formazioni che ha segnato di più nella mezz’ora finale di gara in questo campionato (22 reti dal 61’ in poi), la Fiorentina è quella che ha trovato più reti nei 30 minuti centrali (tra il 31’ e il 60’, ben 23 gol).

Serie A 30a giornata: Cagliari-Milan

Cagliari-Milan. Mazzarri dovrebbe preferire ancora Baselli a Marin. In attacco occhio a Keita, che potrebbe soffiare una maglia a Pavoletti e Pereiro. Nel Milan Giroud avanti su Ibra, che comunque farà uno spezzone. Kessié sempre trequartista, Kalulu dietro con Tomori.

Statistiche.

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 36 partite di Serie A giocate contro il Milan; nel parziale ben 27 successi rossoneri e otto pareggi.

-Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Milan in Serie A.

-Dopo una serie di cinque gare di imbattibilità (2V, 3N), il Cagliari ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato (0-3 contro la Lazio e 0-2 contro lo Spezia).

-Il Milan è andato a segno in tutte le 14 trasferte di questo campionato.

-Nessuna squadra ha segnato più del Milan nei 15 minuti iniziali di gara in questo campionato (11 gol, come Lazio e Verona), nessuna ha fatto peggio del Cagliari nello stesso intervallo (due reti, come Salernitana e Genoa).

Serie A 30a giornata: Venezia-Sampdoria

Venezia-Sampdoria. Zanetti ritrova Aramu nel tridente con Henry e Okereke. Ampadu a centrocampo. Nella Sampdoria Sabiri insidia Sensi, confermati Caputo e Quagliarella. Colley ko: con Yoshida c’è Ferrari.

Statistiche.

-La Sampdoria non perde da sette partite consecutive (4V, 3N) di Serie A contro squadre neopromosse.

-Il Venezia subisce gol da 11 partite interne consecutive.

-La Sampdoria è la squadra di questo campionato che attende da più turni il pareggio (10: 2V, 8P); dall’inizio del 2022, Sampdoria (otto) e Venezia (sei) sono le due formazioni che hanno perso più gare nel massimo campionato.

Serie A 30a giornata: Empoli-Verona

Empoli-Verona. Andreazzoli potrebber rilanciare Di Francesco alle spalle di Pinamonti. Confermato Asllani in regia. Nel Verona emergenza totale: agli infortunati Lazovic e Depaoli si aggiungono le squalifiche di Ceccherini, Faraoni, Ilic. In mezzo Hongla e Tameze, dietro Coppola.

Statistiche.

-Nei nove precedenti tra Empoli e Verona in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e un solo pareggio.

-Con la sconfitta contro il Milan sabato scorso, l’Empoli è arrivato a 12 partite consecutive senza successi in Serie A.

-Il Verona subisce gol da 18 trasferte consecutive di Serie A.

-L’Empoli è, al pari della Salernitana, la squadra che ha subito più gol (11) nei primi 15 minuti di partita in questo campionato; sul fronte opposto, nessuna formazione ha realizzato più reti nel quarto d’ora iniziale di gara rispetto al Verona di Tudor (11 centri, come Lazio e Milan).

Juventus-Salernitana, i bianconeri vogliono riscattare la delusione di Champions

Juventus-Salernitana. Allegri perde anche Locatelli, positivo al Covid. Juve in emergenza e con i soli Rabiot e Arthur a disposizione in mezzo. Davanti potrebbe riposare Morata: spazio a Kean. La Salernitana si presenta con il modulo che ha messo in difficoltá il Sassuolo: Verdi, Bonazzoli, Kastanos sostengono Djuric.

Statistiche.

-La Juventus ha vinto entrambe le sfide giocate in casa contro la Salernitana in Serie A, con un punteggio complessivo di 5-0.

-La Juventus è imbattuta da 32 partite di Serie A contro squadre che iniziano la giornata di campionato nelle ultime tre posizioni in classifica (28V, 4N).

-La Salernitana è la squadra di questo campionato che attende da più tempo un clean sheet (20 partite consecutive con almeno un gol subito); in generale, i granata hanno tenuto la porta inviolata soltanto una volta in questa Serie A (1-0 v Genoa, lo scorso 2 ottobre), mentre nei cinque maggiori campionati europei ha fatto peggio solo il Bordeaux (zero).

-Nessuna squadra ha segnato meno gol della Salernitana nella Serie A 2021/22: 22 reti, due in più di quelle realizzate da Dusan Vlahovic finora (20).

Roma-Lazio, derby della capitale con i giallorossi di poco favoriti

Roma-Lazio. Mourinho deve valutare i suoi dopo gli impegni di Conference League. In attacco ancora Zaniolo e Abraham. Nella Lazio Pedro prende il posto dello squalificato Zaccagni. Leiva in mezzo, Acerbi dietro.

Probabili Formazioni.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: Zaccagni

Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Radu

Statistiche.

-La Lazio ha vinto due degli ultimi tre Derby di Roma in Serie A (1P): lo stesso numero di successi ottenuti nei precedenti 15.

-La Roma è imbattuta da otto partite di campionato (4V, 4N).

-Soltanto la Real Sociedad (7) ha ottenuto più clean sheets della Lazio (6) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022.

-Questa sfida vede affrontarsi la squadra che ha la differenza maggiore tra gol ed Expected goals (+13 la Lazio) e quella che, al contrario, ha segnato meno reti rispetto alla qualità dei tiri tentati nel campionato in corso finora (-10 la Roma).

FREE PICK: ROMA (1X2 CORNER) @1.90 (stake 1)

Entrambe concedono pochi corner agli avversari ma i calci d’angolo battuti dalla Roma sono molti di più rispetto a quelli che mediamente batte la Lazio (+1.58 a partita per i giallorossi). Questo si è notato anche nel derby d’andata perso dalla squadra di Mourinho che però stracciò quella di Sarri nei corner per 9-1.

Il turno si chiude con Bologna-Atalanta

Bologna-Atalanta. Mihajlovic dovrebbe preferire ancora la coppia Soriano-Orsolini a Barrow, a rischio nuova panchina. Ok Arnautovic e Svanberg. Nell’Atalanta stanchezza assicurata dopo la trasferta di Europa League. Muriel unica punta, potrebbe riposare Koopemeiners dopo le tante gare di fila.

Statistiche.

-L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie A contro il Bologna, completano il parziale nove successi e due pareggi, arrivati proprio nelle tre più recenti.

-Il Bologna non ha trovato il gol nelle ultime due partite di Serie A contro l’Atalanta.

-Il Bologna è reduce da due partite consecutive in cui non ha trovato la rete in Serie A (v Torino e Fiorentina).

-L’Atalanta non segna da tre trasferte di Serie A.

