Risultati e Quote Serie A: Milan nuovo favorito per lo scudetto. Dopo la sosta nazionali c’è Juve-Inter

Risultati 30a giornata Serie A, andiamo a vedere i risultati del fine settimana dopo l’ultimo turno del campionato di calcio italiano. L’Inter non si sblocca, il Milan è la nuova favorita davanti al Napoli che aggancia i nerazzurri. Ora c’è la sosta per le nazionali ma il 3 aprile si torna in campo con un delicatissimo Juventus-Inter.

Risultati 30a giornata Serie A: l’Inter non vince più, ne approfitta il Milan

Probabilmente, se avesse potuto scegliere, Stefano Pioli non avrebbe mai interrotto la Serie A ma le qualificazioni mondiali sono all’orizzonte. Il tecnico del Milan avrebbe voluto sfruttare il momento d’oro dei suoi ragazzi che adesso, a otto giornate dal termine, sono i grandi favoriti per lo scudetto. Gli esperti Sisal vedono infatti il tricolore che si tinge di rossonero @2,25, complice la marcia trionfale di Ibra e compagni che hanno centrato 21 punti nelle ultime dieci giornate.

Un dato impressionante soprattutto se paragonato ai Campioni d’Italia dell’Inter che, dopo la sconfitta nel derby, hanno vinto in una sola occasione, contro la cenerentola Salernitana. La formazione di Inzaghi, lontana adesso sei lunghezze dai cugini ma con una partita da recuperare, si è inchiodata e non riesce a trovare le contromisure per stare al passo del Milan. La conferma del titolo, per i nerazzurri, si gioca @2,75.

Non molla la presa il Napoli, sempre secondo in classifica a tre punti dai rossoneri, che vuole provarci fino alla fine consapevole che lo scudetto potrebbe decidersi in volata. Spalletti e i suoi ragazzi adesso ricaricheranno le pile in vista del rush finale per cercare un sorpasso all’ultima curva: il titolo agli azzurri pagherebbe @4 volte la posta.

La matematica non taglia fuori neanche la Juventus, che non perde in campionato dal 27 novembre contro l’Atalanta, ma sette punti da recuperare al Milan in 8 giornate iniziano a essere tanti. I bianconeri però non conoscono la parola resa e cercheranno una rimonta che avrebbe del clamoroso tanto che vederli nuovamente fregiarsi del titolo di campioni d’Italia è offerto @7,50.

Risultati 30a giornata Serie A: tutte le quote sul campionato

Serie A 2021/2022

Milan 2,25

Napoli 3,25

Inter 3,25

Juventus 7,50

Atalanta 250

Roma 500

Fiorentina 1.000

Lazio 1.000

Sassuolo Calcio 3.000

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Udinese 1,72 2,00

Cagliari – Genoa 1,60 2,20

Inter – Milan 2,20 1,60

Juventus – Napoli 2,30 1,55

Roma – Lazio 1,60 2,20

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 50 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,25 1,00

Empoli Retrocessa S/N 20 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,30 1,00

Salernitana Retrocessa S/N 1,08 6,50

Sampdoria Retrocessa S/N 7,50 1,00

Spezia Retrocessa S/N 4,50 1,00

Torino Retrocessa S/N 75 1,00

Udinese Retrocessa S/N 25 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,30 1,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,75

Vlahovic, Dusan 2,00

Simeone Giovanni 25

Abraham, Tammy 25

Martinez Laut. 50

Berardi, Domenico 50

Osimhen Victor 75

Prossimo turno: dopo la pausa c’è il derby d’Italia

La Serie A torna con la 31a giornata il 3 aprile, dopo la sosta per le nazionali, e torna alla grande con Atalanta-Napoli (a Bergamo la Dea è favorita dalle quote e col 40% di preferenze tra gli scommettitori al momento), Milan-Bologna (quota micro @1.45 per i rossoneri appoggiati dal 66% delle puntate) e soprattutto Juventus-Inter, il derby d’Italia che sarà la partita di cartello, fondamentale per gli obiettivi di entrambe le formazioni. Anche se si gioca a Torino, e nonostante il calo della squadra di Inzaghi, i bookmakers premiano l’Inter di poco favorita in quota, ma gli scommettitori di PlanetWin365 sono spaccati. Il 34% al momento ha puntato sulla Juve rispetto al 37% sull’Inter (29% di X), quindi grande equilibrio.

Atalanta – Napoli 2,40 3,35 2,95

Fiorentina – Empoli 1,57 4,25 5,50

Juventus – Inter 2,80 3,25 2,55

Lazio – Sassuolo 1,70 3,85 5,00

Milan – Bologna 1,45 4,50 7,25

Salernitana – Torino 4,25 3,50 1,87

Sampdoria – Roma 4,25 3,65 1,83

Spezia – Venezia 2,15 3,35 3,45

Udinese – Cagliari 1,92 3,40 4,00

Verona – Genoa 1,67 3,80 5,25

