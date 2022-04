Pronostici Juventus-Inter: derby d’Italia importantissimo per la corsa scudetto

Pronostici Juventus-Inter, la partita più attesa della 31a giornata di Serie A è sicuramente il derby d’Italia che ha un importanza determinante per la corsa scudetto di questo campionato di calcio italiano.

Pronostici Juventus-Inter: ultime dai campi e probabili formazioni

Allegri ritrova Zakaria per la panchina e Vlahovic al centro dell’attacco. Chiellini con De Ligt, Dybala, pienamente recuperato, possibile nel tridente. Inter con il dubbio legato a Brozovic e De Vrij: forse solo il croato può farcela. Vidal e D’Ambrosio favoriti per giocare dal 1’. Lautaro-Dzeko davanti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, McKennie

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: de Vrij

Pronostici Juventus-Inter: le quote del derby d’Italia

I pronostici su Juventus-Inter annunciano una partita in grande equilibrio e la lavagna scommesse Betaland dà i nerazzurri vincenti a quota @2,57, mentre i bianconeri si giocano @2,80. Offerto @3,30 il pareggio. In attesa delle formazioni ufficiali l’impressione è che in attacco dovrebbero giocare Morata-Vlahovic da una parte e Dzeko-Lautaro dall’altra. Chi la deciderà? Le due punte nerazzurre sono entrambe proposte @3,50, mentre il serbo della Juventus è considerato più pericoloso a quota @2,75; @3,50 Morata.

C’è poi Dybala, destinato a lasciare Torino nella prossima sessione di mercato e sogno dei tifosi nerazzurri. Il numero 10 argentino potrebbe essere il protagonista della sfida con il gol proposto a quota @4,00.

Juve-Inter, statistiche, analisi e consigli per le scommesse

-Considerando tutte le competizioni, l’Inter ha vinto solo una delle ultime 15 sfide in casa della Juventus (1-3 in campionato con Stramaccioni alla guida il 3 novembre 2012): in questo parziale interno per i bianconeri ben 10 vittorie e quattro pareggi.

-Nelle ultime nove gare di campionato l’Inter ha raccolto appena 11 punti (2V, 5N, 2P), ben 10 in meno dei bianconeri, che in questo parziale sono primi come punti conquistati in Serie A (21) – l’Inter sarebbe nona in questa parziale graduatoria.

-L’Inter ha pareggiato in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A (due volte 0-0 e due volte 1-1).

-Nessuna squadra ha collezionato più clean sheet della Juventus in questo campionato (13 come il Napoli), mentre solo il Torino (3 esatti di media) subisce meno tiri nello specchio in media a partita rispetto ai bianconeri (3.1) – l’Inter è sesta in questa classifica con 3.6 tiri in porta concessi a match. Non ci aspettiamo molte reti, giocate UNDER 2,5 @1.86.

-L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Juan Cuadrado: cinque gol segnati dal colombiano ai nerazzurri, tutti in gare casalinghe.

-Il primo gol segnato in una partita casalinga da Dusan Vlahovic in Serie A arrivò contro l’Inter, il 15 dicembre 2019 con la maglia della Fiorentina.

