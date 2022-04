Risultati 31a giornata Serie A. Tante polemiche ma la vittoria dell’Inter a Torino contro la Juventus è importante e assieme al passo falso del Milan nel posticipo col Bologna, rilancia le ambizioni da scudetto dei nerazzurri che tornano favoriti dalle quote antepost sul campionato di calcio italiano. Andiamo a vedere anche le quote della prossima giornata in campo dal 9 aprile.

Risultati 31a giornata Serie A: l’Inter vince il derby d’Italia e torna favorita per lo scudetto

Sembrava una giornata pro Milan, con le due dirette inseguitrici Napoli e Inter impegnate in due pericolose trasferte contro Atalanta e Juventus, invece la trentunesima di Serie A ha sorriso a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, capaci di conquistare due fondamentali vittorie esterne, avvicinandosi ai rossoneri fermati a sorpresa sul pari interno dal Bologna.

Nonostante la formazione di Pioli sia ancora capolista in solitario, con un punto di vantaggio sul Napoli e 4 sui cugini nerazzurri, ancora in attesa del recupero proprio contro il Bologna, per gli esperti di Snai, l’Inter torna a recitare i panni della favorita per lo scudetto in quota @2,25 contro il @2,75 del Milan, con il Napoli leggermente attardato @3.

Nulla da fare invece per la Juventus dopo la sconfitta nel derby d’Italia, un’occasione mancata soprattutto alla luce del risultato nel posticipo di San Siro: un’eventuale rimonta dei bianconeri è ora fissata @20 volte la posta.

Risultati 31a giornata Serie A: il Cagliari rischia ancora la retrocessione

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Cagliari torna a rischiare in Serie A dove al momento è quartultimo a tre punti dalla zona retrocessione, che vede Venezia e Genoa entrambe a 22 punti. In fondo c’è la Salernitana già spacciata, tanto che la discesa in Serie B dei granata si gioca @1,01, mentre un’eventuale salvezza paga @10 volte la posta.

Vanno verso il baratro anche Venezia e Genoa, per cui la retrocessione si gioca @1,25, mentre quella del Cagliari, prima tra le squadre momentaneamente salve, è vista @1,85. Situazione più tranquilla per Sampdporia @5,50, e Spezia, che dopo l’ultima vittoria vede la retrocessione @6. A quota @9 invece l’Empoli.

Risultati 31a giornata Serie A e quote antepost

Prossimo turno del campionato di calcio italiano

Andiamo a vedere le prime quote del prossimo turno e anche come stanno puntando gli scommettitori di PLANETWIN365. Inter e Juventus giocano due dei tre anticipi del sabato, e sono entrambe nettamente favorite, specialmente l’Inter in casa contro il Verona mentre la Juve va in Sardegna dove il Cagliari cerca però punti importanti, quindi attenzione a questa trasferta, anche se il 57% sta puntando sui bianconeri e il 17% sui sardi (Inter invece massima favorita di giornata anche per gli scommettitori al 70% con la squadra di Inzaghi vincente e solo il 12% punta sul Verona).

Il big match di gioca domenica pomeriggio dallo Stadio Diego Armando Maradona con Napoli-Fiorentina, partita determinante per le ambizioni scudetto dell’ex viola, Spalletti, che col Napoli è favorito in quota e appoggiato dal 54% delle scommesse mentre il 21% sta puntando sugli ospiti.

Non è semplicissima anche la trasferta di domenica sera dei rossoneri impegnati in Torino-Milan. Il 47% delle scommesse va sulla squadra di Pioli, col 25% sui granata e un 28% che completa il quadro credendo in un altro Pareggio del Milan. Il turno sarà chiuso dal posticipo del lunedì sera al Dallara tra Bologna-Sampdoria. Partita più importante per i blucerchiati che cercano altri punti per blindare la salvezza.

QUOTE 1X2

09-04-2022

15:00 Empoli – Spezia 2,00 3,35 3,80

18:00 Inter – Verona 1,37 5,00 7,75

20:45 Cagliari – Juventus 5,50 3,80 1,63

10-04-2022

12:30 Genoa – Lazio 4,25 3,50 1,87

15:00 Napoli – Fiorentina 1,75 3,85 4,50

Sassuolo – Atalanta 3,40 3,75 2,00

Venezia – Udinese 3,40 3,30 2,15

18:00 Roma – Salernitana 1,25 6,00 11

20:45 Torino – Milan 3,90 3,50 1,95

11-04-2022

20:45 Bologna – Sampdoria 2,10 3,45 3,50

