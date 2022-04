Pronostici Serie A 32a giornata, in arrivo un altro turno importante per la corsa scudetto del campionato italiano di calcio. Andiamo a vedere analisi, statistiche, probabili formazioni e consigli per le scommesse su tutte le partite di Serie A in programma dal 9 al 11 aprile 2022.

Pronostici Serie A 32a giornata, Empoli-Spezia

Empoli-Spezia. Andreazzoli cambia qualcosina rispetto a Firenze. Dietro Romagnoli e Viti, in regia Asllani, Bajrami sulla trequarti. Nello Spezia solito 11 con una variazione: davanti dovrebbe partire Manaj e non Agudelo.

Statistiche.

-L’Empoli è imbattuto nelle sei gare casalinghe di Serie B disputate contro lo Spezia: tre vittorie e tre pareggi.

-L’Empoli è la squadra dei maggiori cinque campionati europei in corso che aspetta da più tempo la vittoria (nessun successo nelle ultime 14 giornate di Serie A, con sette pareggi e sette sconfitte).

Pronostici Serie A 32a giornata: Inter-Verona

Inter-Verona. Inzaghi ha un solo dubbio davanti, dove Correa pare in vantaggio su Sanchez per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. De Vrij pronto al rientro. Nel Verona rientra dopo l’influenza intestinale Barak, che affianca Caprari dietro a Simeone. Conferma per Ilic in mezzo.

Statistiche.

-Il Verona è la squadra che l’Inter ha affrontato più volte senza mai perdere in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 gare, con 17 vittorie e quattro pareggi).

-Il Verona non ha mai vinto nelle 30 partite di Serie A giocate fuori casa contro l’Inter (11 pareggi, 19 sconfitte) e in 22 di queste non è riuscito a fare gol.

-Questa sfida vedrà affrontarsi la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (19 per l’Inter) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (22 il Verona).

Pronostici Serie A 32a giornata: Cagliari-Juventus

Cagliari-Juventus. Mazzarri potrebbe cambiare qualcosina, grazie anche ai recuperi di Marin e Pavoletti. Entrambi dovrebbero partire titolari. Nella Juventus Dybala fa coppia con Vlahovic, visto che Morata è squalificato. In mezzo Rabiot con Zakaria.

Statistiche.

-La Juventus ha trovato il successo in 10 degli ultimi 11 confronti con il Cagliari in Serie A.

-La Juventus ha trovato la vittoria in nove delle ultime 10 trasferte di Serie A contro il Cagliari.

-Il Cagliari ha perso in tutte le ultime quattro giornate di campionato, incassando ben 11 gol.

-Da inizio novembre ad oggi, la Juventus è una delle due squadre (al pari dell’Inter) imbattuta fuori casa in Serie A: in nove partite in trasferta per i bianconeri sei vittorie e tre pareggi, con 18 gol segnati (esattamente due di media a match).

Pronostici Serie A 32a giornata: Genoa-Lazio

Genoa-Lazio. Blessin ritrova Ostigard dopo la squalifica. In mezzo Sturaro e Badelj, Amiri sulla trequarti, mentre Destro parte avanti rispetto a Yeboah e Piccoli. Nella Lazio in forte dubbio Luiz Felipe e Luis Alberto, che non si sono allenati mercoledí e giovedí. Pronti Basic e Patric. Pedro favorito su Felipe Anderson.

Statistiche.

-La Lazio ha vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro il Genoa (1N), segnando ben 15 gol in questo parziale (tre di media a match).

-Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Lazio in Serie A, entrambe le squadre sono sempre andate a segno.

-Il Genoa in casa è imbattuto da cinque partite di campionato (1V, 4N) e in questo parziale ha collezionato ben quattro clean sheet.

-Queste sono due delle formazioni che calciano meno corner e la Lazio è anche una di quelle che ne concede di meno, infatti sulla linea di 9.5 Calci d’Angolo è O/U 10-21 ma anche il Genoa è O/U 12-19. All’andata all’Olimpico si sono fermate a 7 corner totali. Inoltre questo è un lunch match che generalmente regala ritmi più bassi e meno corner a livello statistico.

Big Match Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina. Spalletti spera fino all’ultimo di poter recuperare Osimhen. Gli esami intanto hanno escluso lesioni, era solo un fastidio muscolare. Nel caso il nigeriano dia forfait, prontissimo Mertens. Rientrano dal 1’ Rrhamani, Ruiz e Zielinski. Nella Fiorentina Amrabat in regia per Torreira, come prima punta se la giocano Piatek e Cabral.

Probabili Formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Squalificati: Anguissa

Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano

Squalificati: Torreira

Indisponibili: Bonaventura, Odriozola

Statistiche.

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Fiorentina in Serie A (segnando sempre almeno due gol).

-Il Napoli è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

-Solo Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina (uno solo, a settembre contro l’Udinese) in questa Serie A: i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila.

-Sfida tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso: Napoli (59%) e Fiorentina (57%).

Pronostici Serie A 32a giornata: Sassuolo-Atalanta

Sassuolo-Atalanta. Dionisi, oltre allo squalificato Frattesi, rischia di dover rinunciare anche a Berardi, che non ha ancora risolto i guai muscolari. Dentro Matheus Henrique e Defrel. In gruppo Djuricic, che va verso una convocazione. Nell’Atalanta tutto da valutare dopo l’Europa League. Zapata potrebbe partire titolare, sicuramente out Toloi e Djmsiti.

Statistiche.

-Dopo aver perso le prime due sfide contro i neroverdi nel massimo campionato (nel 2013/14), l’Atalanta è rimasta imbattuta per 15 partite consecutive di Serie A contro il Sassuolo (10V, 5N).

-Il Sassuolo non ha vinto alcuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Atalanta nonostante abbia sempre trovato il gol nel parziale (1N, 6P).

-L’Atalanta ha vinto solo tre delle ultime 13 partite di Serie A (5N, 5P).

-Dall’inizio del 2022 il Sassuolo ha il miglior attacco della Serie A (26 gol in 12 match), dato supportato anche dalla presenza dei neroverdi in cima alla classifica delle conclusioni totali nel periodo (211).

Pronostici Serie A 32a giornata: Venezia-Udinese

Venezia-Udinese. Zanetti ritrova Henry come prima punta. Con lui Aramu e Okereke. Vacca in mediana. Nell’Udinese sono rientrati dagli infortuni Perez e Deulofeu: lo spagnolo ha chance di partire titolare con Beto. Pereyra squalificato.

Statistiche.

-L’Udinese ha vinto 3-0 la gara d’andata contro il Venezia.

-Il Venezia ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato.

-Udinese (41.1%) e Venezia (41.5%) sono due delle tre squadre con il possesso palla medio più basso di questo campionato (dietro alla Salernitana, con 39.7%) – stessa classifica per quanto riguarda i passaggi a partita in media, Udinese penultima con 365 e Venezia appena sopra con 366.

Pronostici Serie A 32a giornata: Roma-Salernitana

Roma-Salernitana. Mourinho dovrà valutare i suoi dopo la trasferta di Conference League. Probabile un po’ di turnover in ogni reparto. Zaniolo non sta bene e rischia un nuovo forfait. Nella Salernitana squalificati Fazio e Bonazzoli. Ballottaggio Mikael-Ribery.

Statistiche.

-Considerando tutte le competizioni (includendo quindi anche Divisione Nazionale e Serie B) sono nove i precedenti tra Roma e Salernitana, con sette successi giallorossi, un pareggio e una vittoria granata.

-La Roma non ha perso nessuna delle ultime 13 partite di Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata (10V, 3N) – in particolare i giallorossi hanno vinto tutte le cinque più recenti, realizzando 20 gol nel parziale.

-La Roma ha perso soltanto una delle ultime 40 partite di Serie A contro avversarie neopromosse (34V, 5N).

-Dopo i successi con clean sheet contro Lazio e Sampdoria, la Roma potrebbe tenere la porta inviolata in tre partite di fila in campionato per la prima volta dall’agosto 2018.

-La Salernitana ha finora incassato 66 gol in 29 partite di campionato.

Torino-Milan, trasferta granata per i rossoneri

Torino-Milan. Juric ha due dubbi: Zima o Izzo (il secondo favorito) dietro, Ricci o Lukic in mezzo. Pobega e Brekalo sostengono Belotti. Nel Milan Kessié trequartista, Saelemaekers si gioca una maglia con Messias. Giroud centravanti.

Statistiche.

-Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, con un punteggio complessivo di 11-0.

-Il Torino ha perso tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la squadra prima in classifica a inizio giornata.

-Gli ultimi due gol del Torino contro il Milan in Serie A portano la firma di Andrea Belotti (doppietta il 26 settembre 2019).

-Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 189 giorni il 10 aprile) potrebbe diventare il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni).

-Le ultime sei reti di Ante Rebic in Serie A sono arrivate in trasferta, cinque delle quali proprio a Torino (incluse due v Juventus): quella granata è la sua vittima preferita nella competizione (cinque marcature) e l’unica formazione contro cui il croato ha realizzato una tripletta.

Bologna-Sampdoria, il posticipo del lunedì

Bologna-Sampdoria. Nel Bologna Medel, pur con qualche punto di sutura, dovrebbe guidare la difesa. Ok anche Barrow, uscito infortunato da San Siro, ma giá in gruppo. Soriano favorito su Orsolini. Nella Sampdoria Sabiri e Sensi a sostegno di Caputo. Yoshida in vantaggio su Ferrari.

Probabili Formazioni.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Barrow, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri, Kingsley

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Damsgaard, Ekdal, Gabbiadini

Statistiche.

-La prossima sarà la 100a sfida tra Bologna e Sampdoria in Serie A: finora 38 vittorie rossoblu, 31 successi blucerchiati e 30 pareggi.

-Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match del parziale. L’ultimo successo della Sampdoria in casa del Bologna in Serie A risale al 2 novembre 2003.

-La Sampdoria è la squadra di questo campionato che attende da più turni il pareggio: 12 (3V, 9P).

