Quote Serie A 32a giornata, l’Inter si rilancia nella corsa scudetto grazie agli stop di Milan e Napoli. Intanto si accede il derby Lazio-Roma per l’accesso all’Europa League. Vediamo tutte le quote antepost sul campionato di calcio italiano aggiornate dopo l’ultimo turno.

Quote Serie A 32a giornata: l’Inter torna favorita per lo scudetto

L’Inter torna ad essere la grandissima favorita per la conquista dello scudetto dopo aver recuperato quattro punti al Milan nelle ultime 2 partite. La conferma del titolo per i nerazzurri è data ora @1,60. Il doppio pareggio con Bologna e Torino fa crollare le azioni del Milan che, nonostante il primo posto in classifica, si trova a inseguire i cugini nelle quote per lo scudetto. I rossoneri continuano ad avere problemi in fase offensiva come dimostrano i soli quattro gol segnati nelle ultime sei uscite in Serie A. Questo cammino ha fatto si che il Milan oggi si gioca @3,50.

Brusco stop anche per il Napoli di Spalletti. La sconfitta interna con la Fiorentina mette un freno alle ambizioni dei partenopei che si sono scoperti vulnerabili proprio in casa allo Stadio Maradona. Il terzo scudetto della storia è ancora possibile ma il Napoli ora vede il traguardo più lontano in quota @5,00.

Le giornate ormai sono davvero poche per le speranze bianconere per cui aumenta a dismisura il rammarico per la partenza ad handicap che ha compromesso la corsa scudetto e anche qualche passo falso nella rimonta che oggi per la Juventus paga @16.

Quote Serie A 32a giornata: tre squadre per l’Europa League

Continua il momento negativo in campionato per l’Atalanta che al Mapei Stadium contro il Sassuolo colleziona la seconda sconfitta consecutiva (la quarta nelle ultime sette) e vede sempre più in bilico la qualificazione in Europa League anche se la formazione di Gasperini è ancora la favorita per un posto tra le prime 6 per gli esperti di Sisal @1,60, seguita dalla Roma proposta @1,65.

I giallorossi hanno ottenuto una sofferta vittoria nel finale contro la Salernitana, raccogliendo l’undicesimo risultato utile consecutivo in Serie A che gli permette di tenere alle spalle la Lazio, offerta @1,75 dopo il convincente successo esterno contro il Genoa. Sorride anche la Fiorentina, autrice del colpo di giornata in casa del Napoli, ma leggermente attardata per un posto nella top-6 @2,50.

Tutte le quote antepost sul campionato di calcio italiano

Ecco gli aggiornamenti di SNAI sulla Serie A.

Serie A 2021/2022

Inter 1,60

Milan 3,50

Napoli 5,50

Juventus 15

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Cagliari – Genoa 1,50 2,40

Milan – Napoli 1,72 2,00

Roma – Lazio 1,60 2,20

Spezia – Empoli 3,00 1,33

Gruppo 1 Serie A 2021/2022

Inter Milano 1,60

Ac Milan 3,50

Ssc Napoli 5,50

Gruppo 2 Serie A 2021/ 2022

Roma 3,25

Lazio 3,50

Fiorentina 3,50

Atalanta 3,50

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 33 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,00 1,00

Empoli Retrocessa S/N 10 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,25 1,00

Salernitana Retrocessa S/N 1,02 10

Sampdoria Retrocessa S/N 6,50 1,00

Spezia Retrocessa S/N 7,50 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,25 1,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,40

Vlahovic, Dusan 2,75

Simeone Giovanni 100

Abraham, Tammy 100

Prossimo turno col big match Napoli-Roma

La 33a giornata di Serie A inizia venerdì prossimo con un doppio anticipo che vede in campo le milanesi, entrambe nettamente favorite in quota con l’Inter in trasferta a La Spezia e il Milan in casa col Genoa. Simili anche le prime percentuali di scommesse su PLANETWIN365 che vedono il 73% di preferenze sull’Inter vincente e il 72% di giocate anche sul ritorno ai tre punti del Milan.

Sabato si giocano altre sei partite ad iniziare dal lunch match Cagliari-Sassuolo (neroverdi favoriti @2.40 di quota ma scommettitori smaccatissimi sul vincente col 33% di preferenze sui sardi e il 39% sul Sassuolo). Interessante Juventus-Bologna con oltre il 70% di puntate sui bianconeri mentre in serata ci saranno Lazio-Torino.

Domenica di pasqua non si gioca, si passa direttamente al doppio posticipo del lunedì. A chiudere il turno alle ore 21:00 ci sono Atalanta-Verona ma l’attesa è tutta per il big match di giornata alle ore 19:00 dal Diego Armando Maradona con Napoli-Roma, partita molto delicata per entrambe e che al momento vede i partenopei favoriti per la vittoria con quota sotto la pari nonostante i problemi interni e il buon rendimento in campionato della squadra di Mourinho che infatti raccoglie quasi il 25% delle preferenze in quota @3.90 per la vittoria mentre il Napoli si assesta appena sotto al 50% (c’è anche un corposo 27% di scommettitori che credono nella X).

15-04-2022

Spezia – Inter 8,75 5,50 1,30

Milan – Genoa 1,32 4,75 10

16-04-2022

Cagliari – Sassuolo 2,85 3,40 2,40

Sampdoria – Salernitana 1,85 3,55 4,25

Udinese – Empoli 1,83 3,60 4,25

Fiorentina – Venezia 1,37 4,75 8,00

Juventus – Bologna 1,35 4,75 8,75

Lazio – Torino 1,65 3,80 5,25

18-04-2022

Napoli – Roma 1,90 3,60 3,85

Atalanta – Verona 1,65 4,00 4,75

