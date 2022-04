Pronostici Serie A 33a giornata, turno di Pasqua del campionato di calcio italiano che inizierà con un doppio anticipo al venerdì. Il grosso delle partite si giocheranno al sabato e dopo una domenica di pausa si tornerà con un doppio posticipo al lunedì, tra cui il big match Napoli-Roma.

Pronostici Serie A 33a giornata: Spezia-Inter, nerazzurri imbattuti contro lo Spezia

Spezia-Inter. Motta punta ancora su Manaj come prima punta. Verde in vantaggio su Agudelo, poi solito Spezia con Kiwior centrale. Nell’Inter un po’ di turnover in vista del derby di Coppa Italia: D’Ambrosio dietro al posto di De Vrij (con Skriniar centrale), Darmian e Gosens esterni.

Statistiche

-L’Inter è imbattuta contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia: quattro vittorie e un pareggio, con uno score complessivo di 13-3.

-Inter è la squadra che ha guadagnato più punti in media in questo campionato contro le squadre che occupano attualmente la parte bassa della classifica: 2.6 (36 punti in 14 sfide).

-L’Inter ha registrato 14 clean sheet in questo campionato in 31 match.

Pronostici Serie A 33a giornata: Milan-Genoa, rossoneri dominanti contro il Grifone

Milan-Genoa. Pioli ritrova Bennacer, che si candida per una maglia in mediana, con Kessié avanzato. Giroud prima punta, out Ibra. Nel Genoa Sturaro e Badelj cerniera centrale. Piccoli avanti su Destro, Ekuban insidia Melegoni.

Statistiche

-Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (2N, 1P).

-Il Milan non ha subito gol nelle ultime cinque partite di campionato. Nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata del Milan in questo campionato: 14, alla pari dell’Inter.

-Nel 2022 il Milan ha la seconda miglior difesa nei maggiori cinque campionati europei (sette reti subite in 13 gare), dietro solo al Liverpool (sei in 12 match) – i rossoneri occupano invece il 40° posto nel periodo per gol fatti (16).

Pronostici Serie A 33a giornata: Cagliari-Sassuolo con la pareggite quando si affrontano

Cagliari-Sassuolo. Mazzarri sceglie Bellanova e Dalbert come esterni. Marin in mediana, Pavoletti con Joao Pedro davanti. Nel Sassuolo rientra Frattesi in mezzo. Berardi ok e regolarmente titolare.

Statistiche

-Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato il 67% delle sfide in Serie A (10/15) – tra le sfide disputate più di 12 volte nella competizione, questa è quella con la percentuale di pareggi più alta. Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato gli ultimi cinque incontri di campionato.

-Nelle ultime otto giornate di Serie A solo la Roma (18) ha guadagnato più punti del Sassuolo (17: 5V, 2N, 1P) – i neroverdi hanno realizzato 19 gol nel periodo (2.4 di media a match), più di qualsiasi altra formazione nel parziale.

-Solo il Bayern Monaco (244) ha effettuato più tiri totali del Sassuolo (225) nel 2022 nei maggiori cinque campionati europei; i neroverdi hanno infatti il miglior attacco della Serie A nel nuovo anno solare (28 reti in 13 match).

Pronostici Serie A 33a giornata: Samp-Salernitana, blucerchiati spietati contro le neo promosse

Sampdoria-Salernitana. Giampaolo non cambia modulo e interpreti. Ancora Sensi e Sabiri dietro a Caputo. Dietro Yoshida potrebbe prendere il posto di Ferrari, uscito affaticato da Bologna. Nella Salernitana Coulibaly e Ederson in mezzo, qualche dubbio davanti, dove Verdi, Ribery e Bonazzoli si giocano il posto.

Statistiche

-Nessun pareggio in cinque sfide tra Sampdoria e Salernitana in Serie A: tre successi dei blucerchiati (incluso quello del match d’andata dello scorso 21 novembre per 2-0) e due vittorie per i granata.

-La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sette gare contro formazioni neopromosse in Serie A (2N), mantenendo ben cinque volte la porta inviolata nel periodo.

-Nessuna squadra ha guadagnato meno punti della Salernitana in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 16, come il Greuther Fürth; solo il Norwich (20) invece ha segnato meno dei granata (23).

Pronostici Serie A 33a giornata: Udinese-Empoli, Friuli ostico per l’Empoli

Udinese-Empoli. Cioffi rischia di perdere Beto almeno per un mese. Gioca Success in coppia con Deulofeu. Rientra Pereyra da mezz’ala. Nell’Empoli ancora Bajrami e Di Francesco alle spalle di Pinamonti. Viti in vantaggio su Luperto, Henderson per Zurkowski squalificato.

Statistiche

-L’Udinese è rimasta imbattuta in 10 delle 12 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (7V, 3N).

-Nel 2022 nessuna squadra ha segnato più gol dell’Udinese in partite casalinghe in Serie A (13 reti in sei match), i friulani hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta alla Dacia Arena nel periodo.

-L’Udinese arriva da due successi di fila in campionato contro Cagliari e Venezia.

-L’Empoli non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di campionato (8N, 7P).

-L’Empoli ha segnato un solo gol nelle ultime cinque gare di campionato.

Pronostici Serie A 33a giornata: Fiorentina-Venezia non pareggiano mai

Fiorentina-Venezia. Italiano sceglie Cabral e Ikoné per completare l’attacco con Nico Gonzalez. Nel Venezia Mateju a destra, Vacca in regia, Aramu e Okereke nel tridente con Henry.

Statistiche

-Nelle ultime 15 sfide di Serie A tra Fiorentina e Venezia non si sono registrati pareggi: 10 vittorie toscane e cinque venete (l’ultimo pareggio è datato 30 marzo 1947, 1-1 a Firenze).

-La Fiorentina ha vinto ben cinque volte nelle ultime otto giornate di campionato (2N, 1P) e in questo parziale ha quindi totalizzato 17 punti, meno solo della Roma (18) in Serie A.

-Il Venezia ha perso in tutte le ultime sei giornate di campionato.

Juventus-Bologna: bianconeri sempre vincenti nelle ultime 11 contro il Bologna

Juventus-Bologna. Allegri perde anche Arthur e vara un 4-2-3-1 con Zakaria e Rabiot in mezzo. Cuadrado non sta benissimo e rischia la panchina (pronto Bernardeschi). Titolare Morata. Nel Bologna ancora 3-5-2 con Aebischer e Barrow preferiti a Soriano e Orsolini.

Statistiche

-La Juventus ha vinto in tutte le ultime 11 gare di Serie A giocate contro il Bologna (segnando ben 26 reti nel parziale). La Juventus ha trovato il successo in tutte le ultime otto gare casalinghe di campionato contro il Bologna e in tutte le ultime sei ha segnato almeno due reti.

-La Juve è la squadra che ha collezionato più punti (28) nel girone di ritorno di questo campionato e alla pari del Milan (un solo ko).

-Il Bologna ha collezionato 11 clean sheets in questo campionato: era dalla stagione 2010/11 che non chiudeva così tante partite con la porta inviolata dopo le prime 31 partite giocate.

Lazio-Torino: due delle migliori squadre da Under nei corner

Lazio-Torino. Sarri applica una sola variazione alla sua Lazio: dentro Luiz Felipe e fuori Patric. Ancora in panchina Pedro. Nel Torino Mandragora e Djijdi non recuperano: giocano Ricci e Izzo. Brekalo e Pobega a sostegno di Belotti.

Statistiche

-Lazio e Torino hanno pareggiato negli ultimi due incontri di Serie A.

-Nelle ultime 10 giornate di campionato il Torino ha vinto una sola volta (1-0 con la Salernitana), pareggiando in cinque partite (4P): in questo parziale i granata non hanno mai segnato più di un gol nel singolo match.

-La Lazio è la squadra che ha la miglior differenza reti nel girone di ritorno di questo campionato: 12, grazie ai 25 gol fatti (secondo miglior attacco dietro al Sassuolo, 28) e ai 13 subiti.

-Queste sono due delle migliori squadre da Under sui corner sulla linea 9.5 calci d’angolo. La Lazio è O/U 10-22, il Torino è O/U 14-17. All’andata però abbiamo visto 11 corner.

Big match Napoli-Roma in campo lunedì

Napoli-Roma. Spalletti pensa a un 4-3-3 piú robusto, con Anguissa e Zielinski mezz’ali e Lobotka perno centrale. Politano favorito su Lozano. Nella Roma tutto da valutare dopo la serata di Conference League: ad oggi unico indisponibile Spinazzola.

Probabili Formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spinazzola

Statistiche Napoli-Roma

-Incontro numero 150 in Serie A tra Napoli e Roma: ben 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità (46 successi campani, 52 capitolini).

-Perfetto equilibrio negli ultimi sei precedenti in terra campana tra Napoli e Roma: due successi per parte e due pareggi; in questi sei incontri sono stati segnati 19 gol in totale, 3.2 di media a match.

-Considerando tutte le competizioni, otto delle 10 sconfitte subite dal Napoli in questa stagione sono arrivate allo stadio Maradona.

-La Roma è l’unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7V, 4N) e in questo parziale è la squadra che ha ottenuto piú punti (25).

-Solo Inter e Milan (14 ciascuna) hanno collezionato più clean sheets in questo campionato di Napoli e Roma (entrambe 13), ma i campani hanno sempre subito gol nelle ultime otto partite, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 gare di Serie A.

-Sfida tra i due attaccanti stranieri che hanno segnato più gol nel 2022 in Serie A: Tammy Abraham (9) e Victor Osimhen (7). L’attaccante della Roma è con 15 gol il miglior marcatore inglese dei maggiori cinque campionati europei 2021/22, quello del Napoli con 12 condivide il primato nigeriano con Taiwo Awoniyi dell’Union Berlino e ha partecipato attivamente a sei gol (cinque reti e un assist) nelle ultime tre gare giocate in Serie A.

Atalanta-Verona: posticipo del lunedì sera

Atalanta-Verona. Gasperini deve capire come stanno i suoi dopo le fatiche di Europa League. Freuler e Djmsiti erano convocati per la sfida al Lipsia e quindi disponibili. Nel Verona unico caso da monitorare quello di Barak: se recupera gioca, altrimenti pronto Bessa.

Statistiche

-Nell’era Gasperini (dal 2016/17) l’Atalanta ha vinto cinque delle sette partite contro il Verona in Serie A (1N, 1P).

-L’Atalanta ha raccolto 51 punti in 31 gare giocate in questa Serie A (14V, 9N, 8P) – registrando il peggior rendimento dal 2017/18.

-Il Verona ha subito gol in ognuna delle ultime 20 trasferte di Serie A.