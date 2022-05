Risultati Serie A 2021-22 e statistiche sul campionato appena andato in archivio con la vittoria un pò a sorpresa del Milan che nel pre-stagione si giocava anche in doppia cifra. Vediamo anche tutte le statistiche di questa stagione e anche le quote antepost per lo scudetto 2022-23 dove l’Inter torna favorita davanti alla Juve. Bis del Milan @3.25.

Risultati Serie A 2021-22: il Milan vince lo scudetto

Il Milan non vinceva lo scudetto dal 2011. Stefano Pioli ha portato ai rossoneri il loro 19° scudetto della storia e lo hanno fatto partendo indietro nelle lavagne antepost dove c’era l’Inter al comando.

Il Milan è diventata la squadra più giovane a vincere uno Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti. Il Milan è la squadra che ha registrato più clean sheet in questa stagione di Serie A (18); i rossoneri sono anche la miglior difesa del torneo nel 2022, con soli 9 gol subiti in 19 match.

I rossoneri tornano a vincere un trofeo per la prima volta dopo 1969 giorni, ovvero dalla Supercoppa Italiana del 23 dicembre 2016 a Doha contro la Juventus. Il Milan ha perso solo quattro partite in questo campionato e in un torneo a 20 squadre non ha mai fatto meglio.

Stefano Pioli eguaglia Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, i due soli allenatori in grado di vincere lo Scudetto del Milan in questo secolo. Mvp del campionato e miglior marcatore rossonero è stato Rafael Leao, primo per tiri, tiri in porta, dribbling riusciti e tocchi in area avversaria. Mike Maignan, invece, è il portiere con la più alta percentuale di parate nei cinque grandi campionati europei 2021/2022 (79%), mentre Sandro Tonali è risultato essere il centrocampista più giovane con almeno cinque gol all’attivo in questa Serie A.

Quella del Milan non è stata l’unica impresa, c’è stata anche quella di Davide Nicola che ha fatto l’ennesimo miracolo salvezza visto che la Salernitana perde 0-4 con l’Udinese ma il Cagliari non va oltre lo 0-0 col Venezia e saranno i sardi a retrocedere in Serie B. C’è stato un momento in cui la Salernitana sembrava spacciata e chi ha puntato (pochi pensiamo) sulla sua salvezza a metà stagione ha incassato una bella quota.

Risultati Serie A 2021-22: le statistiche di questa stagione

Iniziamo col dire che i nostri metodi statistici su Gol 1/2 Tempo e Corner sono andati molto bene, specialmente i calci d’angolo. Queste giocate sono in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC assieme a tutti gli altri sport.

METODO GOL/TEMPI (49-50, +2.32 unità)

METODO CORNER: (46-26, +17,80 unità)

In questa stagione abbiamo visto quasi lo stesso numero di vittorie in casa (38.9%) e in trasferta (35.2%). Il risultato esatto più gettonato nel nostro campionato è stato l’1-1 uscito in più del 12% delle partite totali. Serie A ricca di reti col 55.7% di partite chiuse con Over 2,5 e addirittura un 57,3% di Gol Si.

Quote Antepost: Scudetto 2022-23, l’Inter torna favorita

Andiamo subito a vedere le prime quote per la prossima stagione di Serie A 2022-23 su SNAI che torna a mettere l’Inter @2.75 davanti a tutte, con Juventus e Milan @3.25 come prime antagoniste. Più staccato il Napoli @7.50 poi si sale in doppia cifra con le Romane, la Roma @15 e la Lazio @33. In mezzo l’Atalanta @20 che arriva da una delle peggiori stagioni degli ultimi anni.

Serie A 2022/2023

Inter 2,75

Juventus 3,25

Milan 3,25

Napoli 7,50

Roma 15

Atalanta 20

Lazio 33

Fiorentina 50

Torino 250

Verona 250

Monza 500

Sassuolo 500

Udinese 750

Sampdoria 750

Bologna 750

Empoli 1.000

Pisa 1.000

Cremonese 1.000

Lecce 1.000

Salernitana 1.000

Spezia 1.000