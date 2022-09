Quote Antepost Serie A 6 Settembre 2022, la vittoria del derby rilancia il Milan che aggancia proprio l’Inter per la corsa allo scudetto secondo i bookmakers che bocciano una Juventus che non convince. Ecco i risultati di Serie A e tutti gli aggiornamenti dopo la 5° giornata di campionato e in attesa della 6° in cui non si segnalano grandi big match.

Quote Antepost Serie A 6 Settembre: effetto derby, il Milan aggancia l’Inter per lo scudetto

Effetto derby nelle scommesse dello scudetto, dove per la prima volta da inizio stagione il Milan diventa la prima scelta dei bookmaker. La vittoria di sabato con l’Inter e il pareggio della Juventus con la Fiorentina portano i rossoneri dal terzo al primo gradino del podio: la quota per Pioli e i suoi è ora fissata @3,40 su Planetwin365, in calo rispetto al @3,85 della settimana scorsa.

Sale invece in maniera significativa l’offerta sull’Inter, ora @3,50 (era @2,85 sette giorni fa), mentre la Juventus è a @4 volte la posta. Battuta d’arresto anche per la Roma, che dopo il ko con l’Udinese passa da @6,25 a @7,50, ora alla pari con il Napoli, in vetta alla classifica insieme al Milan.

Quote Antepost Serie A 6 Settembre: retrocessione

Altro ko per il Monza che adesso inizia a rischiare, e la situazione sulla panchina è sempre più scomoda. C’era grande attesa nel pre-stagione sui brianzoli che nessuno vedeva come in pericolo retrocessione, tanto che era un ipotesi quotata in doppia cifra prima dell’inizio del campionato, una quota crollata @2.25. Solo Cremonese e Lecce sono messe peggio secondo i bookmakers.

Quote Antepost Serie A 6 Settembre: statistiche

In quest’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 partite da Over 2.5 e altre 6 partite da Gol Si. In questa stagione però rimangono prevalenti gli Under al 54%.

Iniziamo a vedere anche i rendimenti delle singole squadre in base a risultati e quote, e la miglior squadra al momento è l’Udinese dove paga la recente vittoria a sorpresa sulla Roma. I friulani sono davanti anche alle big, Napoli, Lazio ed anche Atalanta, uniche squadre in attivo. Il Torino è perfettamente in pareggio, con Roma. Inter e Juventus iniziano le squadre in negativo.

Prossimo turno senza big match

Vediamo le sfide della 6° giornata di Serie A al via da sabato con un triplo anticipo con impegnate le squadre di vertice, tutte nettamente favorite. L’impegno più difficile è quello dei rossoneri, se non altro perché è l’unica in trasferta impegnata in Sampdoria-Milan. Nettamente avanti partenopei e nerazzurri in Napoli-Spezia e Inter-Torino.

Domenica si continua con 6 partite. Il lunch match è Atalanta-Cremionese. Alla sera scendono in campo i bianconeri obbligati a vincere in Juventus-Salernitana. Infine lunedì il posticipo Empoli-Roma e qui è la squadra di Mourinho chiamata al riscatto dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese.

