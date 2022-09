Pronostici Serie A 6a giornata, sabato sono in campo Napoli, Inter e Milan. Il resto delle partite di campionato si giocano domenica, ad eccezione di Empoli-Roma che sarà il posticipo di lunedì che chiuderà questo turno di Serie A che siamo andati come sempre ad analizzare con news, ultime dai campi, probabili formazioni, tante statistiche e i consigli per le scommesse su ognuna delle 10 partite in programma dal 10 al 12 settembre.

Pronostici Serie A 6a giornata: Napoli-Spezia

Probabili Formazioni. Spalletti rischia di dover rinunciare a Osimhen, uscito con un infortunio muscolare dal match con il Liverpool. Pronto Simeone. Rientra Lozano, dietro possibile chance per Ostigard. Nello Spezia Gotti pensa ad Agudelo in tandem con Nzola. Bourabia in regia.

Statistiche

-Nei quattro precedenti in Serie A tra Napoli e Spezia si sono verificate due vittorie ciascuna, entrambe ottenute dalla formazione che giocava il match in trasferta.

-Sfida tra la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (il Napoli, 98) e quella che ne ha effettuate di meno (lo Spezia, 42); i liguri sono anche quelli che hanno centrato meno volte lo specchio finora (solo nove).

-Il Napoli ha sempre calciato più corner degli avversari nelle prime 5 partite di campionato e ha un differenziale positivo di +15 tra corner calciati e concessi (Spezia a -7).

TIPS: NAPOLI -3 CORNER @1.90

Pronostici Serie A 6a giornata: Inter-Torino

Probabili Formazioni. Inzaghi pensa a qualche cambio dopo la sconfitta con il Bayern Monaco. Correa davanti, Dimarco dietro e Barella in mediana. Nel Torino in dubbio Schuurs (caviglia) e Singo (non ha ancora perfettamente recuperato): pronti Djidji e Vojvoda.

Statistiche

-L’Inter non perde contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019. Da allora cinque successi nerazzurri e il pareggio nell’ultimo match del 13 marzo 2022 (1-1). L’Inter ha vinto tutte ultime tre gare al Meazza contro il Torino in Serie A (segnando otto gol in totale).

-L’Inter ha vinto in tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A, segnando sempre almeno due gol (18 in totale in questo parziale).

-Solo il Monza (sette) ha subito più gol dell’Inter nei secondi tempi di questo campionato (sei su otto totali). In tutte e 3 le trasferte del Torino abbiamo visto più gol alla ripresa (3 nei primi tempi, 7 nei secondi).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2,00

Pronostici Serie A 6a giornata: Sampdoria-Milan

Probabili Formazioni. Giampaolo medita il passaggio definitivo al 4-3-1-2 con Sabiri dietro la coppia Caputo-Gabbiadini. Winks sempre out. Nel Milan Origi prima punta, Kjaer per Kalulu e Diaz per De Ketelaere. Turnover obbligato.

Statistiche

-Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro la Sampdoria (1N), non subendo alcun gol nelle ultime due.

-La Sampdoria è – al pari del Montpellier – una delle due squadre ad aver registrato più sconfitte (16) da inizio 2022 nei maggiori cinque tornei europei; i blucerchiati hanno segnato appena 21 gol in 24 partite di Serie A in questo arco temporale.

-Nessuna formazione ha perso meno partite del Milan (un solo ko, a gennaio contro lo Spezia) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022 – i rossoneri hanno registrato una media punti di 2.29 in questo anno solare in Serie A e nei big-5 campionati europei stanno facendo meglio solo Liverpool (2.40) e Manchester City (2.38).

-Includendo i due gol subiti contro il Verona, la Sampdoria ha incassato sei reti nei primi tempi di questo campionato (nessuna squadra ne conta di più, sei anche il Monza).

TIPS: VITTORIA MILAN @1.60

Pronostici Serie A 6a giornata: Atalanta-Cremonese

Probabili Formazioni. Gasperini continua a dare fiducia ai nuovi Holjund, Ederson e Lookman. Soppy a destra. Nella Cremonese Zanimacchia alle spalle della solita coppia Okereke-Dessers. A destra Ghiglione.

Statistiche

-L’Atalanta ha vinto nove delle ultime 10 sfide (1N) contro squadre neopromosse incontrate nel girone d’andata di Serie A (incluso il Monza nello scorso turno).

-La Cremonese è andata al tiro 64 volte finora in questo campionato (media di 13 a match), il dato migliore considerando le ultime sette squadre della classifica.

TIPS: GOL SI @1.95

Pronostici Serie A 6a giornata: Bologna-Fiorentina

Probabili Formazioni. In attesa dell’ufficilizzazione del nuovo tecnico, Bologna con tutta la rosa a disposizione. Arnautovic sta bene, cosí come Barrow. Viola da verificare dopo la Conference League. Jovic comunque dovrebbe esserci, mentre Duncan e Milenkovic sono ko.

Statistiche

-La Fiorentina è imbattuta da 16 gare di Serie A contro il Bologna (10V, 6N). Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite in Serie A (56) e contro cui ha registrato più clean sheet – 57, 12 dei quali nelle 20 sfide più recenti tra le due formazioni.

-Dall’inizio degli anni ’90, il Bologna ha vinto solo una gara in un girone d’andata di Serie A contro la Fiorentina (8N, 12P), 3-2 il 4 novembre 2001, con Francesco Guidolin in panchina.

-Era dalla stagione 2013/14 che il Bologna non vinceva alcuna delle prime cinque gare stagionali in Serie A (3N, 2P).

-Il Bologna ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di campionato, contro Verona e Salernitana, e non arriva a tre pareggi interni di fila da marzo 2016, quando una delle “X” fu proprio contro la Fiorentina.

-La Fiorentina ha pareggiato tre delle prime cinque gare di questo campionato (1V, 1P).

-La Fiorentina non è riuscita a segnare in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (un gol fatto nel parziale).

TIPS: PAREGGIO @3.50

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 6a giornata: Lecce-Monza

Probabili Formazioni. Baroni, sempre senza Strefezza, pensa a Oudin e Banda come esterni. Ceesay davanti, Baschirotto leader difensivo. Nel Monza confermato il trio di centrocampo Sensi-Rovella-Pessina, mentre Caprari supporta Petagna davanti.

Statistiche

-Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Monza (in Serie B), dopo che non aveva ottenuto successi nelle due precedenti (1N, 1P).

-Il Lecce ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A.

TIPS: GOL SI @1.75

Pronostici Serie A 6a giornata: Sassuolo-Udinese

Probabili Formazioni. Dionisi conferma l’inedito tridente Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Frattesi ok, cosí come Erlic. Nell’Udinese Pereyra smpre largo, Lovric mezz’ala, in attacco Deulofeu e Beto, favorito su Success.

Statistiche

-Il Sassuolo non batte l’Udinese in Serie A dal 17 marzo 2018 (2-1 in Friuli): nelle ultime otto sfide in ordine di tempo, infatti quattro vittorie bianconere e quattro pareggi.

-Il Sassuolo è l’unica formazione di questa Serie A che non ha né segnato né subito gol nell’ultima mezz’ora di gioco finora (dal 61’ in poi) – ed è anche una delle due squadre, al pari del Bologna, che non ha ancora segnato o subito reti con giocatori subentrati dalla panchina.

-Solo l’Inter (otto) conta più marcatori differenti dell’Udinese (sette) in questo campionato: Udogie e Beto sono gli unici due friulani a contare più di un gol finora (due entrambi).

TIPS: UDINESE SEGNA PER ULTIMA @1.83

Lazio-Verona, i biancocelesti segnano molto contro l’Hellas

Probabili Formazioni. Sarri dovrà verificare le condizioni dei suoi dopo l’Europa League. Occhio al turnover. In regia ci va Marcos Antonio, visto che Cataldi è stato squalificato. Nel Verona stesso modulo e stessi interpreti della gara vinta con la Samp. Lazovic interno con licenza di alzarsi, Doig e Terracciano esterni, Henry con Lasagna davanti.

Statistiche

-La Lazio ha vinto solo due delle ultime sei gare di Serie A contro il Verona (2N, 2P).

-La Lazio ha segnato una media di 2.4 reti a partita in Serie A contro il Verona nelle ultime 17 sfide, la media più alta rispetto a qualsiasi avversaria affrontata almeno 10 volte nel periodo.

-Il Verona è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove trasferte di Serie A (2V, 6N) e in particolare ha pareggiato le tre più recenti (tra queste anche una contro la Lazio).

TIPS: OVER 2.5 @1.70

Juventus-Salernitana, bianconeri primi a segnare

Probabili Formazioni. Allegri intenzionato a tornare al 4-3-3, con Locatelli mezz’ala e Kostic avanzato. Alex Sandro da verificare, possibile Gatti con Bremer. Nella Salernitana solito 3-5-2, dove Dia e Bonazzoli sono i terminali offensivi. Daniliuc contende una maglia a Bronn.

Statistiche

-La Juventus ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro la Salernitana (1N, 1P), tenendo la porta inviolata in cinque occasioni.

-La Salernitana ha perso tutte le sei trasferte di Serie A giocate contro squadre piemontesi, subendo una media di 3.5 gol a partita (all’attivo una sola rete, di Sebastiano Vaschetto, il 16 novembre 1947 contro il Torino).

-La Juventus ha segnato nei primi 10 minuti di gioco in ciascuna delle ultime tre gare di campionato.

-Solo lo Spezia (0) ha effettuato meno tiri nello specchio della Juventus (quattro) considerando solo i secondi tempi di questa Serie A.

TIPS: JUVENTUS SEGNA PER PRIMA @1.28 / JUVENTUS PRIMO TEMPO @1.90

Empoli-Roma, posticipo del lunedì sera

Probabili Formazioni. Satriano gioca in coppia con Lammers, mentre sulla trequarti si rivede Bajrami. Nella Roma da verificare le condizioni di Abraham e Karsdorp, non convocati per la trasferta di Europa League. Pronti Celik e Belotti.

Statistiche

-La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli (9V, 3N) e viene da cinque successi consecutivi contro questa avversaria. L’Empoli ha vinto solo due degli ultimi 12 appuntamenti casalinghi contro la Roma in Serie A (3N, 7P).

-La Roma ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato (2N, 3P).

-L’attaccante della Roma Paulo Dybala è il giocatore che è stato coinvolto in più tiri in questa Serie A: 33 (17 conclusioni e 16 passaggi per il tiro di un compagno), da cui sono nati due reti e un assist.

-L’attaccante della Roma Andrea Belotti ha preso parte a sei reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato contro l’Empoli, grazie a quattro gol e due assist.

TIPS: BELOTTI MARCATORE @2.20 / DYBALA MARCATORE @2.20

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.