Quote Antepost Serie A 12 Settembre 2022, come ogni lunedì vediamo i risultati del fine settimana con la 6a giornata del campionato di calcio italiano, e vediamo anche le prime quote del prossimo turno col big match Milan-Napoli.

Quote Antepost Serie A 12 Settembre 2022: crisi Juve, sale la quota scudetto, scende quella per l’esonero di Allegri

Quattro pareggi e due vittorie per un totale di 10 punti conquistati nella prima sei giornate di Serie A: l’avvio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri, a meno quattro dalla vetta, non può certo essere considerato positivo. L’ultimo pareggio, seppur tra le polemiche, contro la Salernitana rappresenta un’occasione mancata per i bianconeri di avvicinare le rivali mettendo il tecnico toscano in una posizione scomoda.

L’esonero, secondo i betting analyst di Snai, paga ancora @5,50 volte la posta: una quota calata drasticamente da inizio campionato quando l’addio del tecnico era dato a 10. La posizione di Allegri, per il momento, non sembra a rischio ma senza cambio di rotta la posizione dell’allenatore dell’ultimo scudetto juventino, targato 2019/20, potrebbe compromettersi.

Al contrario ovviamente sale la quota scudetto della Juve @4.50 secondo EUROBET, con Milan e Inter avanti appaiate @3.75.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost Serie A 12 Settembre 2022: Capocannonieri, testa a testa Vlahovic e Immobile

Non vuole fermarsi Marko Arnautovic, a segno anche nella prima vittoria stagionale del Bologna contro la Fiorentina e giunto a quota 6 gol in campionato, bottino che gli vale la vetta alla classifica cannonieri Come l’austriaco è di grande spessore l’inizio di stagione di Beto dell’Udinese, terminale offensivo principale della vera sorpresa di inizio campionato ed arrivato a 4 reti dopo la doppietta contro il Sassuolo.

Tuttavia, questo inizio ad alto ritmo dei cosidetti “bomber di provincia” non entusiasma gli esperti che vedono i due centravanti ancora lontani dal titolo di re dei bomber. Più possibile la vittoria di Arnautovic, proposto @15, mentre è molto più lontano il portoghese in forza agli uomini di Sottil, addirittura in quota @50.

Per i bookie come lo scorso anno sembra ancora lotta a due tra Ciro Immobile, tornato al gol in casa contro il Verona e Dusan Vlahovic, a secco invece contro la Salernitana, fissati entrambi @3,50 e in vantaggio sul duo interista Romelu Lukaku e Lautaro Martinez offerti @7 volte la posta.

Quote Antepost Serie A 12 Settembre 2022: statistiche

Siamo ancora in attesa del posticipo del lunedì sera che chiude la 6a giornata di Serie A, Empoli-Roma, ma andiamo a vedere le statistiche di questo ultimo turno. Ci sono stati 4 Over e 6 Under, ma ben 6 Gol Si rispetto a 3 sole partite in cui entrambe le squadre non sono riuscite a segnare. Dopo un avvio a rilento si tornano a vedere i gol in Serie A. Vediamo anche le statistiche stagionali aggiornate.

Prossimo turno: ci sono Roma-Atalanta e il big match Milan-Napoli

Il 16 settembre inizia la 7a giornata di Serie A con l’anticipo Salernitana-Lecce che è anche una sfida salvezza. Gli scommettitori di PLANETWIN365 favoriscono i campani col 45% delle scelte (28% per la vittoria del Lecce). Si continua con 3 partite sabato tra squadre di media bassa classifica.

Domenica il resto delle partite. In Udinese-Inter lunch match pericoloso per i nerazzurri contro un Udinese in grande forma ma sfavorita anche se gioca in Friuli. Gli scommettitori puntano sul Inter col 51% delle giocate (25% sul successo dell’Udinese). Le sfide più interessanti sono però nel tardo pomeriggio e in serata, ma prima Monza-Juventus alle ore 15. I bianconeri sono chiamati a vincere, i brianzoli si sono sbloccati in Puglia. Juve favorita @1.84 (anche qui 51% delle preferenze degli scommettitori sono sulla squadra di Allegri al momento).

Alle ore 18 c’è Roma-Atalanta. I giallorossi dopo un buon avvio a grande hype, sono in difficoltà, al contrario dell’Atalanta che è partita al vertice e non vuole mollarlo. Le quote favoriscono la Roma, ma non è una partita scontata e lo vediamo dalla quota @2.15 per la squadra di Mourinho, appoggiata dal 44% degli scommettitori (Atalanta al 28%).

Infine il big match di domenica sera a San Siro, Milan-Napoli, scontro al vertice da non perdere. Il fattore campo spinge i rossoneri favoriti @2.20, col Napoli quotato @3.17. Gli scommettitori puntano al 43% sulla vittoria della squadra di Pioli mentre il 30% va su Spalletti, con un corposo 23% di puntate che credono che questa possa essere una partita da X. Occhio ai gol, negli ultimi 3 precedenti 2 vittorie del Napoli e 1 del Milan, ma il risultato esatto è stato sempre lo stesso e minimo 1-0.

Tutte le quote sul campionato di calcio italiano

Vediamo le quote antepost scudetto di EUROBET e le altre scommesse stagionali di SNAI.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.