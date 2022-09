Pronostici Serie A 7a giornata. Vediamo tutte le partite con le ultime dai campi, le statistiche e i consigli per le scommesse con le migliori quote. Big match Milan-Napoli, due squadre in ottima forma che arrivano entrambe da una vittoria anche in Champions League.

Pronostici Serie A 7a giornata: Salernitana-Lecce

Formazioni. Nicola reinserisce Gyomber e mette Daniliuc al centro. Poi solita Salernitana, con Piatek e Dia davanti. Nel Lecce ok Banda e Ceesay, guariti dai problemi muscolari. Gonzalez in mediana. Di Francesco in vantaggio su Oudin.

Statistiche

-La Salernitana ha sempre trovato il gol in otto precedenti casalinghi di Serie B contro il Lecce, ottenendo tre successi, tre pareggi e due sconfitte.

-La Salernitana ha perso soltanto due delle ultime 14 partite di Serie A (5V, 7N) – infatti nel parziale, da metà aprile, solamente due squadre hanno registrato meno sconfitte dei campani nel massimo campionato: Milan (zero) e Napoli (una).

-Tutti i quattro gol del Lecce nel campionato in corso sono arrivati nella mezzora centrale di partita: i pugliesi sono infatti gli unici a non aver ancora segnato sia nei primi che negli ultimi 30 minuti di gioco.

TIPS: GOL SI @1.80

Pronostici Serie A 7a giornata: Bologna-Empoli

Formazioni. Motta riparte con il 3-5-2, dove Barrow affianca Arnautovic, che pare recuperare dall’affaticamento muscolare. Kasius e Cambiaso esterni. Nell’Empoli ancora Pjaca dietro alla coppia Satriano-Lammers. Grassi favorito su Marin.

Statistiche

-L’Empoli ha perso solamente una delle ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna, ottenendo ben cinque successi nel parziale (3N).

-Il Venezia di Paolo Zanetti è l’unica squadra che Thiago Motta ha battuto sia all’andata che al ritorno nello scorso campionato di Serie A alla guida dello Spezia.

-Bologna ed Empoli sommano già 5 cartellini rossi, nessuno come loro.

TIPS: OVER 5,5 CARTELLINI @1.83

Pronostici Serie A 7a giornata: Spezia-Sampdoria

Formazioni. Derby ligure caldissimo per Gotti, che conferma Ampadu dietro e sceglie la coppia Nzola-Gyasi. Nella Sampdoria Caputo unica punta, con Sabiri e Djuricic alle spalle. Villar possibile regista.

Statistiche

-Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P).

-Lo Spezia è imbattuto da sette gare di Serie A in cui ha affrontato una formazione con meno punti in classifica a inizio giornata (4V, 3N).

-Spezia (10) e Sampdoria (18) sono due delle tre squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio nella Serie A in corso.

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.45

Pronostici Serie A 7a giornata: Torino-Sassuolo

Formazioni. Juric dovrebbe avere a disposizione Radonjic, che sta meglio e può giocare con Vlasic. Buongiorno ok dietro, Aina sfida Lazaro. Miranchuk tornerà dopo la sosta. Nel Sassuolo ancora tridente Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Erlic ha un fastidio muscolare e potrebbe essere preservato.

Statistiche

-Il Torino ha perso soltanto tre delle 18 partite di Serie A contro il Sassuolo, la più recente il 18 gennaio 2020, completano il bilancio sette pareggi e otto successi per i granata, che in questa sfida vanno in gol da 11 incontri consecutivi.

-Il Sassuolo è la squadra con la percentuale più alta di reti concesse in rapporto ai tiri nello specchio fronteggiati (62%).

-Karol Linetty ha segnato due reti e servito un assist contro il Sassuolo in Serie A. Davide Frattesi ha realizzato la metà delle reti del Sassuolo nel campionato in corso (due su quattro).

TIPS: GOL SI @1.70

Pronostici Serie A 7a giornata: Udinese-Inter

Formazioni. Sottil stavolta sceglie la coppia Beto-Deulofeu, con Success in panchina. Arslan favorito su Samardzic, Lovric dal 1’. Nell’Inter Dimarco, Bastoni e Darmian si giocano due maglie. Ma Dimarco è riposato perché in Champions non ha giocato. In attacco Dzeko con Lautaro.

Statistiche

-L’ultima vittoria dell’Udinese contro l’Inter in Serie A risale al 16 dicembre 2017 (3-1 al Meazza); da allora, nove gare in cui i nerazzurri sono rimasti imbattuti (7V, 2N), tenendo ben sette volte la porta inviolata.

-L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 19 trasferte di Serie A contro l’Udinese.

-Inter e Udinese sono le due squadre che nel campionato in corso hanno realizzato più reti nei 15 minuti finali di partita (quattro).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Pronostici Serie A 7a giornata: Cremonese-Lazio

Formazioni. Alvini insiste con la coppia Dessers-Okereke, ma sceglie Zanimacchia trequartista. Sernicola e Meite confermati. Nella Lazio – da valutare dopo l’Europa League, Patric al posto dell’infortunato Lazzari, con Casale in mezzo. Vecino favorito su Luis Alberto.

Statistiche

-Dopo una serie di quattro sconfitte la Cremonese ha pareggiato le ultime due gare disputate in Serie A.

-La Lazio ha pareggiato le ultime tre trasferte di Serie A.

-La Cremonese ha segnato quattro dei suoi cinque gol in questo campionato nel corso dei secondi tempi (gli ultimi tre nell’ultimo quarto d’ora di partita): l’80% del totale, percentuale record nel torneo in corso.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Pronostici Serie A 7a giornata: Fiorentina-Verona

Formazioni. Dodo, Sottil, Castrovilli, Milenkovic, Gonzalez: lista di infortunati lunghissima per Italiano. Jovic favorito su Cabral. Nel Verona ko Ceccherini e Veloso, pronti Gunter e Tameze. In attacco sempre Henry e Lasagna.

Statistiche

-Il Verona ha vinto 14 partite di Serie A contro la Fiorentina (20N, 28P), contro nessuna squadra ha fatto meglio – la Viola è anche l’avversaria contro cui i gialloblù hanno realizzato più reti (68).

-La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (1V, 4N).

-La Fiorentina non vince in casa in Serie A contro il Verona dal 2 dicembre 2013, con quattro pareggi e due sconfitte da allora.

TIPS: PAREGGIO @3.80

Monza-Juventus, bianconeri in crisi ma anche i brianzoli cercano punti

Formazioni. Palladino, al suo esordio, rilancia Petagna in coppia con Caprari. Rovella in mediana, con Sensi e Pessina. Nella Juventus tanti assenti e due squalificati: possibile chance per Gatti, Fagioli e Kean.

Statistiche

-Juventus e Monza si sono incontrate finora quattro volte, sempre in Coppa Italia; i bianconeri hanno sempre segnato un gol, ottenendo due successi e due pareggi.

-Il Monza ha perso le sue prime tre partite casalinghe in Serie A. La Juventus è imbattuta nelle prime sei partite di questo campionato, ma ne ha pareggiate quattro.

-Nessuna squadra ha segnato meno gol del Monza in questo campionato (tre, come la Sampdoria), che inoltre è penultima per tiri (54, davanti solo ai 52 dello Spezia) e conclusioni nello specchio (15, Spezia a 10).

TIPS: JUVENTUS @1.80

Roma-Atalanta, la Dea vuole continuare a stupire

Formazioni. Mourinho – dopo l’Europa League – valuterà le condizioni di tanti suoi giocatori. Dybala e Abraham giocano. Nell’Atalanta ko anche Boga e Zappacosta. Favoriti Pasalic e Malinkovskyi sulla trequarti. Duello tra Muriel e Hojlund.

Statistiche

-La Roma ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta, sempre sotto la guida di José Mourinho.

-La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due partite casalinghe di campionato.

-L’Atalanta ha conquistato 14 punti e subito tre gol finora in campionato. L’Atalanta ha vinto senza subire gol tutte le ultime tre trasferte di campionato.

TIPS: PAREGGIO @3.50

Milan-Napoli, big match di giornata, sfida al vertice

Formazioni. Pioli con il dubbio sulla trequarti: Diaz favorito per sostituire Leao. Kjaer dietro. Nel Napoli Lozano e Osimhen out: giocano Politano e Simeone.

Statistiche

-Il Milan ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 1-0.

-Il Milan è imbattuto da 22 partite in Serie A, grazie a 15 vittorie e sette pareggi.

-Milan che ha vinto le ultime sei partite casalinghe in Serie A, mantenendo quattro volte la porta inviolata nel periodo.

-Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove gare di campionato (0.4 gol subiti a partita).

TIPS: PAREGGIO @3.50 / UNDER 2,5 @2.00

