Quote Antepost Serie A 19 Settembre, il Napoli passa a San Siro nel big match di campionato e si prende il primo posto in classifica e nelle quote antepost. Vediamo anche le sfide e le quote del prossimo turno, dopo la sosta delle nazionali, con Inter-Roma da non perdere.

Quote Antepost Serie A 19 Settembre: statistiche di campionato

Nell’ultimo turno di campionato giornata spaccata a metà col 50% di partite da Over e il 50% da Under. Solo in 4 partite però abbiamo visto entrambe le squadre a segno. Il dato più curioso di questo turno sono le sole 4 vittorie delle squadre di casa e ben 6 vittorie in trasferta, con nessun pareggio, anche se diverse partite avrebbero meritato la X, compreso il big match di San Siro che ha permesso al Napoli invece di vincere e prendersi la testa del campionato e delle lavagne antepost come vedremo qui sotto.

Prima però gli aggiornamenti di tutte le statistiche del campionato di calcio italiano.

Quote Antepost Serie A 19 Settembre: il Napoli scavalca tutti

Partito in sordina nelle valutazioni dei bookmaker e degli analisti che mettevano molti punti interrogativi sugli arrivi dal mercato, il Napoli è ora protagonista delle scommesse sulla Serie A. Agli azzurri è bastato poco più di un mese per capovolgere la corsa allo scudetto di inizio campionato, per il quale era piazzato in seconda fila a quota 8, alle spalle di Juventus (2,35), Inter (2,90) e Milan (3,35).

Dopo il blitz a San Siro il Napoli è ora in cima alle quote, favorito @3,85 su Planetwin365, alla pari con il Milan, unica delle big che finora ha mantenuto il rendimento previsto. L’Inter è infatti salita @4 dopo il crollo con l’Udinese, e sono ancora più evidenti le difficoltà della Juve, precipitata al quarto posto a quota @6,75. La Roma rimane la quinta forza del campionato, anche se la quota sale @9 dopo il ko con l’Atalanta, che ora incombe @10 volte la posta.

Quote Antepost Serie A 19 Settembre: non si ferma la crisi della Juventus

Spendiamo qualche parola in più sulla Juventus che davvero non riesce ad uscire da questa crisi. Nel weekend i bianconeri in Brianza hanno regalato la prima storica vittoria in Serie A del Monza che si è sbloccato. Al momento la dirigenza juventina difende l’allenatore, ma Massimiliano Allegri inizia ad essere sulla graticola.

Delusione anche dall’Inter che ha perso 1-3 in Friuli e anche la situazione di Simone Inzaghi non sembra più così solida, ma pure in questo caso la dirigenza ha subito affermato che Inzaghi al momento non è in discussione, anche perché parliamo di un allenatore che ha firmato il rinnovo appena 3 mesi fa.

Tornando a Massimiliano Allegri le complicanze arrivano anche da quanto la Juve dovrebbe spendere per rimpiazzarlo quindi evitare l’esonero sembra più una necessità che una reale scelta, con la base dei tifosi bianconeri che sembra spingere in massa per “Allegri Out”. Un nuovo tecnico di spessore internazionale avrebbe costi uguali o superiori a quelli del livornese: non meno di 7-10 milioni a stagione e contratto di almeno due anni. Per la Juventus significherebbe pagare una trentina di milioni lordi, almeno fino al 2025, quando scade l’attuale contratto di Allegri.

Questi risultati mettono a rischio il loro futuro in panchina. Per gli esperti di Sisal, infatti, entrambi gli allenatori, visti i deludenti risultati di inizio stagione, rischiano il posto con l’addio di Massimiliano Allegri offerto a 2,25 mentre sale a 2,75 l’allontanamento prematuro di Simone Inzaghi, reduce dalla terza sconfitta consecutiva lontano da San Siro, sempre con tre gol subiti.

Capocannoniere, è sempre Immobile l’uomo da battere

Vittoria rotonda per la Lazio, che rifila 4 reti in trasferta alla Cremonese. Scatenato Ciro Immobile, che con una doppietta scaccia via le critiche di un inizio di stagione meno brillante del solito. E’ sempre lui l’uomo da battere nelle lavagne delle scommesse antepost sul capocannoniere, con Dusan Vlahovic che si stacca e che paga anche il cattivo momento della sua squadra.

È iniziata male invece l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna, sconfitto in casa dall’Empoli e con un insufficiente Arnautovic che probabilmente ha pagato proprio il cambio di allenatore e schieramento ma che rimane comunque il 3° incomodo in questa lavagna.

Prossimo turno con Inter-Roma dopo la sosta

Ora arriva la sosta delle nazionali, una sosta che potrebbe fare bene ai nerazzurri che il primo ottobre saranno protagonisti del big match del 8a giornata di campionato: Inter-Roma. Mourinho (ancora espulso) torna a San Siro da avversario ma le prime quote favoriscono nettamente l’Inter @1.90 per la vittoria.

Prima, alle ore 15:00, si parte con Napoli-Torino. I partenopei vogliono continuare a stupire e sono favoriti @1.60. Sabato sera invece tocca a Empoli-Milan, con i rossoneri chiamati al immediato riscatto e favoriti @1.55 in trasferta.

Domenica sera partita delicatissima per i bianconeri impegnati in Juventus-Bologna. La Juve è favorita @1.53. Il turno si chiuderà col posticipo del lunedì sera tra Verona-Udinese. I Friulani vogliono continuare a rimanere con le grandi e un altra vittoria si gioca come opzione favorita @2.45 nonostante la trasferta e il bisogno di punti salvezza dell’Hellas.

Tutte le quote sul campionato di calcio italiano

