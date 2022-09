Statistiche Serie A 20 settembre. L’Udinese batte 3-1 anche l’Inter e continua a sognare in questo incredibile inizio stagionale. Se avessimo puntato sempre sulla vittoria dei friulani avremo aumentato il nostro bankroll del +122%.

Statistiche Serie A 20 settembre: Udinese senza pari nei rendimenti delle scommesse

L’Udinese non smette di sorprendere dopo il 3-1 alla Dacia Arena contro l’Inter, un risultato che mette nei guai Simone Inzaghi mentre merita un grande voto il tecnico dei friulani Sottil, che al primo anno di Serie A sta dimostrando di avere carisma e organizzazione di gioco. Super Bijol in difesa e in fase realizzativa, entra molto bene Arslan e Deulofeu si conferma ormai trascinatore.

Questi risultati rendono l’Udinese la miglior squadra su cui puntare, senza avversari visto che se avessimo puntato 1€ sulla vittoria dei friulani ogni giornata, avremmo avuto un profitto di +€15.55, quindi avremmo aumentato il nostro investimento del +122%.

La seconda squadra in questa statistica è il Napoli, che però è staccassimo con un rendimento del +47%. Male l’Inter (-28%) ma soprattuto la Juventus che ha eroso gli investimenti degli scommettitori per il -61%, non poco. Sampdoria e Cremonese in fondo alla classifica e ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

Statistiche Serie A 20 settembre: puntate contro l’Inter

Se andiamo a sbirciare ancora più a fondo le statistiche sui rendimenti delle singole squadre, scopriamo che la miglior squadra contro cui puntare è l’Inter. In base alle quote delle avversarie finora incontrate, se avessimo sempre giocato sulla sconfitta dei nerazzurri, avremmo aumentato gli investimenti del +51%.

Tre squadre da pareggio su tutte. Se avessimo sempre puntato la X della Salernitana avremmo un +119% dell’investimento. Dietro c’è la Juventus con un corposo +115%, ma rimane in tripla cifra anche l’Empoli con un tondo +100% se avessimo sempre puntato sul pareggio dei toscani in queste prime 7 giornate di Serie A. Tutte queste squadre hanno portato a casa 4 pareggi al momento. Tornando invece all’Inter, i nerazzurri sono gli unici che non hanno ancora pareggiato in questo avvio di campionato. Dopo la sosta delle nazionali a San Siro arrivano Mourinho e la Roma.

Quote sul campionato di calcio italiano

