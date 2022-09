Il campionato di calcio in Serie A è arrivato all’ottava giornata e al comando della classifica troviamo la coppia formata da Napoli e Atalanta. Ma quali sono le squadre favorite al successo secondo le quote offerte dai bookmakers?

Partite di sabato 1 ottobre 2022

Per le tre partite in programma sabato 1 ottobre 2022, le quote offerte dai bookmakers vedono favorite per il successo il Napoli in casa con il Torino bancato a 1.60, la vittoria dell’Inter in casa contro la Roma giocata a quota 2 e la vittoria esterna del Milan sul campo dell’Empoli offerta a quota 1.60.

I match in programma domenica 2 ottobre 2022

La Lazio parte ampiamente favorita nella quote nel match casalingo contro lo Spezia, la vittoria interna è paga a quota 1.40. Segno 1 favorito del Lecce contro la Cremonese e della Sampdoria a Marassi contro il Monza secondo le quote offerta dai bookmakers.

Sassuolo favorito in casa contro la Salernitana, la vittoria interna bancata a 1.95 e dell’Atalanta in casa a Bergamo contro la Fiorentina. Il successo della Juventus contro il Bologna e offerto a quota 1.50.

Il posticipo di lunedi’ 3 ottobre

Il posticipo di lunedì 3 ottobre vedere il Verona ospitare la rivelazione di inizio campionato ovvero l’Udinese. Le quote prevedono una partita molto equlibrata. La vittoria esterna dei friulani è pagata a 2.30, il pareggio offerto a 3.40, la vittoria dei veneti a 3.10.