Ritorna la Serie A, dopo la pausa delle nazionali, ed alle ore 18 di sabato 1 ottobre si sfidano a San Siro Inter e Roma per il big match di giornata. Per lo Special One Jose Mourinho non una sfida come tutte le altre.

Pronostici Inter – Roma 1 ottobre 2022: quote e probabili formazioni

Dubbio Romelu Lukaku in casa Inter, sempre alle prese con l’infortunio al bicipite femorale. Non trapelano notizie positive e probabilmente non sarà della partita, con il rischio di non esserci nemmeno per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Altra assenza certa è quella del registra croato Marcelo Brozovic, infortunatosi durante l’incontro di Nations League.

Per i giallorossi è rientrato Paulo Dybala, dopo essere stato convocato ma non schierato in campo, dalla sua nazionale. Probabilmente Jose Mourinho terrà l’argentino inizialmente in panchina per sfruttare il suo estro a gara in corso.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini, Abraham

Le quote danno favoriti i nerazzurri @2, con il pareggio e la vittoria della Roma quotate più o meno uguali intorno al @3,60

Inter – Roma 1 ottobre 2022: il nostro pronostico

Al rientro delle nazionali è sempre difficile sbilanciarsi, soprattutto nei big match. Entrambe le squadre hanno perso nell’ultima di campionato, ma soprattutto i nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo per rilanciare le ambizioni di scudetto. Per un pronostico “safe” da multipla la doppia chance 1X a 1,30, risulta comoda.

Inter – Roma 1 ottobre 2022: Lautaro Martinez marcatore?

L’argentino, in gol nell’amichevole contro l’Honduras, non segna dal 30 agosto nella sfida con la Cremonese. Che sia arrivato il suo momento, visto il perdurare dell’assenza di Lukaku? Per chi ci crede la quota è interessante a 2,75.

