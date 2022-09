Pronostici Serie A 8a giornata, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali con un turno di campionato molto interessante, ad iniziare dal big match: Inter-Roma. In questo articolo: ultime dai campi, statistiche e un consiglio per ognuna delle 10 partite in programma.

Pronostici Serie A 8a giornata: Napoli-Torino, partenopei imbattibili

Formazioni

Spalletti senza Osimhen, Politano, Lozano. Raspadori leggermente favorito su Simeone, Elmas a destra. Nel Torino ok Vlasic e Radonijc. Sanabria torna titolare, Schuurs avanti su Buongiorno.

Statistiche

-Il Torino è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più partite in Serie A: 55 su 136, completano 49 vittorie partenopee e 32 successi granata.

-Il Napoli ha perso solo una delle ultime 20 sfide di Serie A contro il Torino (14V, 5N). Il Napoli è imbattuto da 10 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (6V, 4N), l’ultimo successo granata fuori casa contro i partenopei in campionato risale al 17 maggio 2009.

-Napoli che non perde da 11 match di campionato (9V, 2N), è la striscia aperta più lunga tra le squadre della Serie A in corso.

-Il Torino ha subito un solo gol nei primi tempi di questo campionato, solo l’Atalanta ha fatto meglio (zero); tuttavia, cinque delle sette reti incassate dai granata nella Serie A in corso sono arrivate a partire dal minuto 80, incluse le tre più recenti.

-Sfida tra la seconda squadra che ha commesso più falli in questo campionato (108 il Torino, dietro solo ai 122 del Verona) e la seconda formazione che ne ha subiti di più: il Napoli (99), dietro alla Sampdoria (107).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Pronostici Serie A 8a giornata: Inter-Roma, nerazzurri nei guai senza Brozovic

Formazioni

Inzaghi sceglie Dzeko accanto a Lauraro (sempre out Lukaku), mentre lancia il giovane Asllani in mezzo al campo. De Vrij favorito su Acerbi. Nella Roma Celik esterno a destra, Spinazzola a sinistra e possibili i quattro “tenori” insieme: Zaniolo sulla trequarti con Pellegrini, se Dybala partirà dalla panchina.

Statistiche

-La Roma è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi – inoltre i capitolini sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N).

-L’Inter ha vinto le ultime sette partite casalinghe di campionato, parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben quattro volte.

-Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic; a partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2.2 punti in media – nei tre match senza il centrocampista croato invece, l’Inter non ha mai vinto, registrando 0.7 punti di media (2N, 1P).

TIPS: PAREGGIO @3.55

Pronostici Serie A 8a giornata: Empoli-Milan, rossoneri tabù per i toscani

Formazioni

Zanetti ritrova Destro, che però inizia in panchina. In attacco Lammers e Satriano. Anche Baldanzi è recuperato, ma dovrebbe giocare Bajrami. Nel Milan ok Giroud e Leao, De Ketelaere dal 1’, possibile Calabria al posto di Hernandez a sinistra e Dest a destra. Tatarusanu in porta. Rebic convocato.

Statistiche

-Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A (6V, 4N). Tra le 23 squadre affrontate più di tre volte in partite casalinghe in Serie A, il Milan è l’unica contro cui l’Empoli non ha mai vinto: in 14 precedenti sette pareggi e sette successi rossoneri.

-Solo Napoli e Fiorentina (62 a testa) hanno registrato più recuperi offensivi dell’Empoli (60) in questo campionato, dall’altra parte invece il Milan è la squadra che ha segnato più gol in seguito a queste situazioni di gioco (quattro).

TIPS: MILAN @1.62

Pronostici Serie A 8a giornata: Lazio-Spezia, liguri sempre perdenti contro i laziali

Formazioni

Sarri difficilmente avrà Immobile a disposizione. Anche Casale out. Lazzari invece recupera. Pedro falso nueve con Zaccagni e Anderson ai lati. Nello Speza 4-5-1 con mediana folta (Ekdal dentro) e Nzola unica punta. Non ce la fa Reca.

Statistiche

-La Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri che però hanno sempre segnato.

-La Lazio ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila senza incassare reti in Serie A risale al marzo 2015.

-Lo Spezia è una delle uniche due squadre, insieme all’Elche, a non aver ancora segnato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (tre sconfitte su tre e sei reti subite per i liguri lontano dal Picco).

TIPS: LAZIO @1.40

Pronostici Serie A 8a giornata: Lecce-Cremonese, sfida tra neopromosse

Formazioni

Baroni rischia di non avere a disposizione Ceesay, mai in gruppo questa settimana. Recuperato invece Banda, che affianca Strefezza e Colombo. Nella Cremomese Zanimacchia a ridosso della coppia Dessers-Okereke. Meité sempre titolare in mezzo.

Statistiche

-Tre delle quattro sfide disputate nel 2022 tra squadre neopromosse in Serie A sono terminate in pareggio.

-Il Lecce è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nella mezzora centrale dei match (dal 31’ al 60’) in questa Serie A (83% ovvero 5/6), dall’altra parte la Cremonese è l’unica formazione ancora a secco di gol in questo periodo di gioco.

-Lecce (39%) e Cremonese (44%) sono le due squadre che hanno registrato il possesso palla medio più basso di questa Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.45

Pronostici Serie A 8a giornata: Sampdoria-Monza a caccia di punti salvezza

Formazioni

Giampaolo ritrova Colley dietro e sceglie la coppia Gabbiadini-Caputo. Nel Monza stesso 11 che ha battuto la Juventus prima della sosta. Ciurria a destra, Caprari-Mota davanti.

Statistiche

-La Sampdoria non ha mai perso in sette precedenti casalinghi contro il Monza tra Serie B e Coppa Italia (4V, 3N), con uno score complessivo di 13-6.

-La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di campionato (2N, 6P), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza successi in Serie A risale al periodo tra marzo e maggio 2013.

-Il Monza potrebbe vincere la sua prima trasferta in assoluto contro una squadra ligure tra Serie A e B: finora ha registrato otto pareggi e 19 sconfitte fuori casa contro queste avversarie, tutte nel campionato cadetto.

TIPS: PAREGGIO @3.40

Pronostici Serie A 8a giornata: Sassuolo-Salernitana, prima volta di un arbitra

Formazioni

Dionisi ritrova Erlic dietro. Niente da fare per Berardi. Nel tridente con Laurentié e Pinamonti, il favorito è Kyriakopoulos, avanti nel ballottaggio con il giovane D’Andrea. Nella Salernitana solito 3-5-2 in cui si rivede Lovato, che dovrebbe comporre con Daniliuc e Bronn il terzetto arretrato. Dia-Piatek in attacco.

Statistiche

-Il Sassuolo ha vinto tutti e tre i precedenti casalinghi contro la Salernitana tra Serie A e Serie B, parziale in cui ha tenuto la porta inviolata due volte.

-Il Sassuolo ha perso tre delle ultime sei partite casalinghe in campionato (1V, 2N).

-La Salernitana viene da cinque pareggi esterni consecutivi in Serie A.

–Per la prima volta in Serie A la direzione di gara sarà affidata ad una donna.

TIPS: OVER 5,5 CARTELLINI @1.90

Atalanta-Fiorentina, attenzione ai gol nel 2° tempo

Formazioni

Gasperini recupera Koopmeiners, ma non Zapata. Hojlund favorito su Muriel. Zappacosta si é fermato ancora e non ci sará. Nella Fiorentina Gonzalez e Sottil esterni, Kouamé al centro dell’attacco. Jovic e Cabral in panchina. Milenkovic ci prova, ma non è ancora al top.

Statistiche

-L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sette sfide nel massimo campionato contro la Fiorentina (1N, 2P).

-L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime nove gare casalinghe di Serie A (3-1 contro il Torino l’1 settembre) e nel parziale ha pareggiato ben cinque volte (3P).

-La Fiorentina ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1N) e nel parziale ha segnato appena tre gol.

-L’Atalanta è la squadra che ha subito meno reti in questa Serie A, appena tre; tuttavia, in base alla qualità delle conclusioni fronteggiate – misurata attraverso gli Expected Goals – avrebbe dovuto incassare 4.4 gol in più (7.4 xG concessi), solo la Juventus (4.6) ha una differenza più ampia tra xG e gol subiti.

-10 dei 14 gol totali visti nelle partite dell’Atalanta sono arrivati nei secondi tempi. Solo 4 reti complessive della Fiorentina in trasferta quest’anno, e 3 di queste sono arrivate alla ripresa.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Juventus-Bologna, i bianconeri non possono sbagliare

Formazioni

Allegri recupera Locatelli e Rabiot, che fanno le mezz’ali con Paredes in regia. 3-5-2 con Milik e Vlahovic davanti. Nel Bologna 4-2-3-1: Posch e Lucumí centrali di difesa, Moro in mezzo, Orsolini e Barrow esterni d’attacco.

Statistiche

-La Juventus è rimasta imbattuta in 38 (28V, 10N) delle ultime 39 partite di campionato contro il Bologna.

-La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha pareggiato (49) e perso più incontri nella sua storia in Serie A (78, 16 dei quali nelle 18 sfide più recenti).

-In caso di mancato successo, la Juventus stabilirebbe la sua seconda peggior partenza dopo otto gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dopo il 2015/16).

-La Juventus ha effettuato appena 25 tiri nello specchio in questa Serie A finora, una media di 3.6 a incontro – mai così pochi dopo le prime sette gare stagionali nel massimo campionato dal 2004/05.

-Il Bologna ha vinto solo una delle 13 trasferte giocate in Serie A nel 2022 (5N, 7P): 1-0 contro il Genoa lo scorso 21 maggio.

-L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha vinto 15 gare di Serie A contro il Bologna: nessun tecnico ha registrato più successi contro i rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

TIPS: JUVENTUS @1.53

Verona-Udinese, i friulani vogliono continuare a sorprendere nel posticipo

Formazioni

Cioffi perde Coppola per infortunio: pronto Cabal. Lazovic favorito su Verdi e Hrustic. Henry con Lasagna. Nell’Udinese il consolidato 3-5-2 con Pereyra esterno, Lovric mezz’ala e la coppia d’attacco formata da Beto e Deulofeu.

Statistiche

-Il Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Udinese (2V, 3N).

-Il Verona ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (3N, 6P) ed è stato sconfitto nelle due più recenti senza segnare.

-Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Udinese in questa Serie A (15 reti, al pari del Napoli), dall’altra solo Cremonese e Monza (entrambe 14) hanno subito più gol del Verona (13).

TIPS: UDINESE OVER 1.5 GOL @2.00

