Quote Serie A 4 ottobre 2022. Un altro ko pesante per l’Inter e ora la panchina di Inzaghi non è più così blindata. Cambio invece per la Sampdoria che esonera Giampaolo, ma la quota anteposto per la retrocessione dei blucerchiati è in picchiata.

Statistiche Serie A: Udinese ancora vincente

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 5 vittorie per la squadre di casa mentre ci sono state ben 4 squadre che hanno vinto in trasferta, e un solo pareggio, quello tra Lecce-Cremonese. Turno ricco di gol con la bellezza di 8 partite chiuse con Over 2.5, ma solo 5 partite da Gol/Gol. Qui sotto gli aggiornamenti delle statistiche stagionali sul campionato.

L’Udinese ha vinto un altra partita e si conferma la grande sorpresa di questo avvio di stagione, tanto da aver fatto già incassare circa +17,50 unità agli scommettitori che hanno sempre puntato sui friulani per una resa superiore al +130%. Dietro è staccata l’altra sorpresa di inizio stagione, l’Atalanta (+12.24 unità, +53% rendimento). Completa il podio il Napoli (+11.90) davanti alla Lazio (+10.34).

Male l’Inter che ha eroso del -37% il bankroll degli scommettitori che hanno sempre puntato sulla vittoria dei nerazzurri. Nonostante la vittoria dell’ultimo turno, rimane ancora più pesante il rendimento della Juventus (-47%). Aspettano ancora la prima vittoria stagionale la Sampdoria e la Cremonese.

Quote Serie A 4 ottobre 2022: Scudetto, vola il Napoli

La quarta sconfitta in otto giornate è un macigno sia in classifica che in quota. L’Inter perde posizioni importanti nella corsa allo scudetto, dove da prima scelta a inizio campionato è scivolata fuori dal podio virtuale dei bookmaker. Dal 2,50 di inizio stagione, i nerazzurri sono ora offerti @6,75 su Planetwin365.

La Juventus invece è tornata a vincere contro il Bologna ed ora è data a quota @6, mentre davanti a tutti continua la corsa di Napoli e Milan, con gli azzurri in primo piano @3,30 e i rossoneri poco più indietro, @3,35. Tra le big continua pure il cammino della Roma, che proprio grazie alla vittoria sull’Inter si porta a quota @8,00, alla pari con l’Atalanta. Rimane invece lontana la Lazio, che pur con il momentaneo terzo posto rimane @21 volte la posta.

Quote Serie A 4 ottobre 2022: crisi Inter, scotta la panchina di Inzaghi

Un’altra sconfitta, la quarta in otto partite di campionato, mette sempre più in bilico la panchina di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio, al suo secondo anno in nerazzurro, ha ora un distacco di ben otto punti dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta. Un divario troppo pesante per una squadra partita con ben altre ambizioni che fa crollare, per i betting analyst Snai, la quota di un suo addio, ora offerta @1,45 volte la posta.

Per Inzaghi potrebbe già essere decisivo il prossimo turno, quello in casa del Sassuolo, formazione a pari merito proprio con l’Inter a 12 punti, per salvare una panchina che è sempre meno salda settimana dopo settimana.

Corsa alla Champions League, Atalanta e Udinese sognano in grande

Tra le squadre in lotta per un posto in Champions sembrano aver la strada spianata i campioni in carica del Milan e la capolista Napoli, offerti entrambi @1,25 su Stanleybet.it, mentre c’è più bagarre per gli ultimi due posti. Nonostante l’avvio difficile e le quattro sconfitte in otto partite, è ancora avanti l’Inter di Inzaghi in quota @1,50, seguita dalla Juventus @1,60.

Leggermente più attardata la Roma, capace di sbancare proprio San Siro nell’ultimo turno, proposta @1,85 mentre sale @2,20 il ritorno nella massima competizione europea dell’Atalanta, prima della classe al pari del Napoli. Più staccata invece la Lazio fissata @4, con l’Udinese, a -1 dalla vetta, ancora molto lontana per i bookie @20 volte la posta.

Quote Serie A 4 ottobre 2022: Incubbo retrocessione per la Samp

Continua il momento nero della Sampdoria, che dopo la pesante sconfitta subita dal Monza ha optato per l’esonero di Marco Giampaolo. I blucerchiati sono attualmente il fanalino di coda della classifica di Serie A, con due soli punti e zero punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Al momento i betting analyst di Snai pagano la retrocessione della formazione ligure @2 volte la posta, ma tra le maggiori indiziate a sprofondare in cadetteria ci sono le due neopromosse Cremonese e Lecce: i lombardi vedono il ritorno in Serie B @1,45, mentre i salentini sono offerti @1,75.

Rischia anche il Verona, offerto @3,25 così come l’Empoli, mentre è più avanti il Monza, @3,50. La pesante sconfitta sul campo del Sassuolo mette a rischio anche la Salernitana: al momento la retrocessione dei granata si gioca @3,50, al pari dello Spezia e del Monza, che invece è in ripresa grazie al successo sulla Sampdoria. Più lontano il Bologna, @6,50, nonostante la difficile situazione di classifica.

Capocannoniere: continua il testa a testa Vlahovic-Immobile

Vlahovic, Milik, Dybala e Leao: i grandi bomber hanno timbrato il cartellino nell’ultima giornata di campionato facendo sentire la propria voce anche in ottica classifica marcatori. Secondo i betting analyst di Sisal è proprio Dusan Vlahovic il favorito dei bookie per il titolo di bomber della stagione 2022/23, proposto @3,50 insieme a Ciro Immobile, fermo a quota 5 reti proprio come il serbo.

Nonostante la vetta con i suoi 6 gol realizzati, invece, Marko Arnautovic deve inseguire, a quota @12, dietro anche a Romelu Lukaku, offerto @7,50 e fermo ai box per infortunio, e Paulo Dybala, a segno anche contro l’Empoli, anche lui a quota @12. Vale @16 volte la posta, invece, il titolo di capocannoniere conquistato da Rafael Leao, in gol anche contro l’Empoli, così come quello di Arkadiusz Milik e dell’interista Lautaro Martinez.

Prossimo Turno di campionato

L’anticipo di sabato 8 ottobre, che apre la 9a giornata di Serie A, è già delicatissimo visto che si sfidano Sassuolo-Inter. I nerazzurri devono vincere e i bookmakers li appoggiano @1.72 di quota. Al momento il 55% degli scommettitori di Planetwin365 ha puntato sul riscatto di Inzaghi e dei suoi.

L’attesa è però per qualche ora dopo, visto che sempre sabato pomeriggio si gioca il big match Milan-Juventus. Rossoneri favoriti in quota @1.99 (rispetto al @3.93 della Juve) e dagli scommettitori col 47% di preferenze sulla squadra di Pioli (24% per quella di Allegri).

Il turno sarà chiuso lunedì sera dall’interessante posticipo Fiorentina-Lazio. Viola in difficoltà ma in casa sono leggermente favoriti @2.45 contro la Lazio @2.86. Spaccati anche gli scommettitori, il 38% al momento ha puntato sui padroni di casa, ma c’è anche un 33% di puntate sulla squadra di Sarri e un corposo 29% di scommettitori che crede nel pareggio.

