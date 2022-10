Milan – Juventus: quote in discesa per i bianconeri

Il big match della nona giornata di Serie A 2022-23 andrà in scena a San Siro sabato 8 ottobre alle ore 18. Le due squadre vengono dall’impegno di Champions League con umori contrapposti.

Milan – Juventus: le probabili formazioni

Stefano Pioli ha il compito di dare le motivazioni giuste alla sua squadra, per sopperire alle assenze dei vari Maignan. Theo Hernandez. Calabria. Kjaer, Saelemakers e Messias. Si va verso una conferma della formazione che non ha convinto in Champions League contro il Chelsea. I dubbi rimangono Dest, che potrebbe essere sostituito da Gabbia con Kalulu spostato in fascia e Charles De Ketelaere in panchina, per far spazio a Brahim Diaz dal 1′ minuto.

Massimiliano Allegri ha meno dubbi. Continuerà a far meno di Paul Pogba e Federico Chiesa, prossimi entro la fine del mese al rientro e ad Angel Di Maria squalificato. Dovrebbe ritornare a giocare dal primo minuto Arkadiusz Milik.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballò-Toure; Tonali, Bennacer; De Ketelaere, Krunic, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Massimiliano Allegri

Milan – Juventus: le quote ed i precedenti

Come anticipato nel titolo, quote in discesa per i bianconeri, quindi che stanno ricevendo i favori del pronostico. Il mercoledì di coppa è stato decisivo, con la vittoria dei bianconeri che è scesa da 4 a 3,60 dopo i risultati di Champions. Il pareggio si trova a 3,30 e la vittoria del Milan a 2,10.

Precedenti della passata stagione un doppio pareggio, 0-0 a San Siro. Il Milan è riuscito nel Luglio del 2020 con un perentorio 4-2 a chiudere una striscia di risultati utili negli scontri diretti per la Juventus iniziata a gennaio del 2017.

