Pronostici Serie A 9a giornata, i riflettori di questo turno di campionato sono tutti sul big match Milan-Juventus, ma come sempre in questa rubrica siamo andati ad analizzare tutte le partite con ultime dai campi, statistiche, quote e un consiglio per le scommesse su ognuna delle 10 partite di Serie A in programma. Ecco i nostri pronostici calcio.

Pronostici Serie A 9a giornata: Sassuolo-Inter, i neroverdi concedono poche reti

Formazioni. Berardi si è allenato, ma Dionisi ha confermato che non verrá convocato. Conferme per Erlic e Thorstvedt. Nell’Inter Acerbi dietro, Asllani in regia, Dzeko-Lautaro davanti.

Statistiche

-Il Sassuolo ha vinto otto delle 18 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 8P), contro nessun’altra squadra ha ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari di Sampdoria e Genoa).

-Nessun pareggio in nove precedenti tra Sassuolo e Inter al MAPEI Stadium in Serie A: quattro successi neroverdi e cinque nerazzurri (inclusi tutti i tre più recenti).

-Solo il Barcellona (sei) ha registrato più clean sheet del Sassuolo (cinque) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I neroverdi hanno finora subito otto gol in otto match.

-Andrea Pinamonti ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter (12/02/2017 v Empoli) e ha collezionato complessivamente 11 presenze, condite da una rete, con i nerazzurri in campionato. Il classe ’99 ha anche segnato un gol contro il club meneghino nel torneo, proprio nella sua sfida più recente (lo scorso 6 maggio con l’Empoli).

TIPS: UNDER 2.5 @2.30

Pronostici Serie A 9a giornata: Milan-Juventus, big match da pareggio

Formazioni. Pioli ritrova Theo Hernandez a sinistra, mentre a destra c’è la conferma di Dest. Diaz e De Ketelaere si giocano una maglia sulla trequarti. Giroud confermatissimo. Nella Juventus probabili 3-5-2 con Cuadrado e Kostic esterni. Locatelli favorito su McKennie. Milik in coppia con Vlahovic.

Statistiche

-Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive di massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri.

-Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A.

-La Juventus ha ottenuto due punti in tre trasferte di questo campionato (2N, 1P).

-Rafael Leão è il giocatore che ha preso parte a più gol nel 2022 in Serie A (22: 11 reti + 11 assist).

TIPS: PAREGGIO @3.40

Bologna-Sampdoria, caos tra gli emiliani, cambio allenatore anche per i blucerchiati

Formazioni. Motta cambia il Bologna. Possibile 4-3-1-2 con Vignato dietro alla coppia Zirkzee-Arnautovic. Medel in mediana. Nella nuova Sampdoria di Stankovic (subentrato all’esonerato Giampaolo) tutto da verificare: potrebbe essere 4-2-3-1 con Djuricic-Sabiri-Gabbiadini dietro a Caputo.

Statistiche

-Il Bologna ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la Sampdoria in campionato, segnando sempre almeno due gol.

-Il Bologna è imbattuto da 13 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (8V, 5N).

-Da una parte nessuna squadra ha subito più gol della Sampdoria nei primi tempi di questa Serie A (nove, al pari della Cremonese), dall’altra il Bologna ha incassato nove reti nei secondi tempi, record negativo al pari dell’Inter e del Verona.

-La Sampdoria è la 3° squadra che ha subito più cartellini, 26. Il Bologna ne conta 10 in meno, ma con già 2 rossi. Partita importante per entrambe le squadre che cercano punti salvezza con nuovi allenatori in panchina. Mi aspetto una partita ruvida.

TIPS: OVER 5,5 CARTELLINI @1.90

Pronostici Serie A 9a giornata: Torino-Empoli, secondo tempo con più reti

Formazioni. Juric sceglie Schuurs al centro della difesa, Singo e Lazaro esterni, Vlasic e Miranchuk trequartisti. Nell’Empoli De Winter dietro, Marin in regia, Bajrami favorito su Pjaca. In attacco la coppia Lammers-Satriano.

Statistiche

-Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli è rimasto imbattuto in più sfide di Serie A: 16 su 20, grazie a sette vittorie e nove pareggi.

-Il Torino ha segnato solo sette reti in questo campionato.

-L’Empoli è imbattuto da tre trasferte di campionato (1V, 2N) e dopo il successo contro il Bologna fuori casa.

-Nessuna squadra ha subito più gol del Torino negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A 2022/23 (cinque, al pari della Salernitana), dall’altra parte tre delle ultime quattro reti segnate dall’Empoli sono arrivate dal minuto 75 in avanti. 5 delle 5 delle 8 partite del Torino hanno visto più gol nei secondi tempi.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Pronostici Serie A 9a giornata: Monza-Spezia, pochi gol nella sfida salvezza

Formazioni. Palladino non cambia il suo Monza. Solito schema e soliti interpreti. Sempre out Petagna. Nello Spezia ancora 3-5-2 con Holm e Bastoni esterni. In attacco Gyasi e Nzola.

Statistiche

-Prima sfida tra Monza e Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

-Il Monza ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol.

-Nelle due partite disputate con Raffaele Palladino in panchina il Monza è la squadra che ha subito il minor numero di tiri in Serie A: solo 13, almeno cinque in meno di qualsiasi altra.

-Solo la Sampdoria (19) ha perso più partite dello Spezia (15) in Serie A nel 2022; in più, soltanto la Salernitana (49) ha subito più gol degli Aquilotti (47) nel periodo nel massimo campionato.

-Lo Spezia ha perso senza segnare tutte le quattro trasferte di questo campionato.

-Lo Spezia ha subito quattro gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, nessuna squadra ne ha incassati di più (al pari della Sampdoria), dall’altra parte invece il Monza non ha ancora concesso reti nel primo quarto d’ora di gioco.

TIPS: UNDER 2,5 @1.95

Pronostici Serie A 9a giornata: Salernitana-Verona da X

Formazioni. Nicola sceglie Bonazzoli come partner di Dia, possibile panchina per Piatek. Maggiore confermato, anche se Kastanos resta in corsa. Dietro Gyomber al posto di Bronn. Nel Verona Veloso e Tameze in mezzo, Verdi e Hrustic a sostegno di Henry.

Statistiche

-Il Verona è una delle sole cinque squadre contro cui la Salernitana è imbattuta in Serie A.

-La Salernitana ha segnato quattro reti in due incroci contro il Verona in Serie A.

-Nonostante il Verona sia la squadra che ha subito più tiri nel corso dei primi tempi di questa Serie A (76), ha incassato il 60% delle proprie reti nel corso della ripresa (9/15) e sette nell’ultima mezzora di gioco.

TIPS: PAREGGIO @3.50

Pronostici Serie A 9a giornata: Udinese-Atalanta, attesi ancora tanti gol

Formazioni. Sottil conferma il suo blocco titolare, ma stavolta preferisce Beto a Success. Nell’Atalanta invece conferma per il trio Scalvini-Demiral-Okoli, mentre Ederson e Lookman sostengono Muriel.

Statistiche

-L’Atalanta è imbattuta da nove gare contro l’Udinese in Serie A (7V, 2N).

-Le ultime sei sfide tra Udinese e Atalanta in Serie A hanno prodotto complessivamente 30 reti, una media di cinque a incontro.

-L’Atalanta ha vinto le quattro gare esterne di questo campionato con un punteggio complessivo di 6-0.

-Andrea Sottil è il quarto allenatore nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) capace di ottenere almeno sei successi nelle prime otto gare di Serie A nella sua stagione d’esordio.

TIPS: OVER 2,5 @1.87

Cremonese-Napoli, i partenopei vogliono continua a vincere

Formazioni. Alvini conferma la coppia Ascacibar-Meité in mediana e sceglie Pickel a supporto della coppia Ciofani-Okereke. Zanimacchia e Dessers verso la panchina. Nel Napoli possibile un mini turnover: chance per Ostigard, Ndombele, Politano. Raspadori invece confermatissimo.

Statistiche

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare contro la Cremonese considerando tutte le competizioni (4V, 3N) – l’ultimo KO contro questa avversaria risale all’11 settembre 1994.

-Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, la Cremonese ha pareggiato tre delle successive quattro gare di campionato (1P).

-Il Napoli è imbattuto da 12 gare di campionato (10V, 2N).

-Da una parte il Napoli è la squadra che ha tentato più volte la conclusione nelle prime otto giornate di questo campionato (150), dall’altra nessuna formazione ha subito più tiri della Cremonese (138, come lo Spezia).

TIPS: NAPOLI @1.45

Roma-Lecce, sfida tra giallorossi con ambizioni differenti

Formazioni. Mourinho cambia poco, anche se perde Celik (distorsione al ginocchio) e Pellegrini (affaticamento). Zaniolo e Dybala a sostegno di Abrahama, Zalewski e Spinazzola esterni. Nel Lecce solito 4-3-3 con Banda e Strefezza esterni a supporto di Ceesay.

Statistiche

-La Roma ha vinto otto delle ultime nove gare di Serie A contro il Lecce (segnando una media di 2.4 gol a partita).

-La Roma ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe in Serie A (6V, 4N), proprio la più recente, contro l’Atalanta – i giallorossi non registrano due KO consecutivi in casa in campionato da gennaio 2020.

-Il Lecce è l’unica squadra che non ha ancora trovato la rete nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A – tuttavia, nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ha realizzato ben quattro marcature, meno solo del Napoli (sei).

TIPS: ROMA @1.35

Fiorentina-Lazio, il posticipo del lunedì

Formazioni. Italiano rischia di perdere Igor, uscito malconcio dalla trasferta in Scozia. Coppia Milenkovic-Quarta. Barak non recupera, Jovic al centro dell’attacco. Nella Lazio Patric dietrom Vecino mezz’ala e il trio davanti composto da Anderson, Immobile e Zaccagni.

Statistiche

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Lazio (2N, 7P).

-La Lazio ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta con Maurizio Sarri alla guida.

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (3N, 3P).

-La Lazio ha subito solo cinque gol in questo campionato. Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in nove partite casalinghe, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei.

TIPS: UNDER 2,5 @2.00

Free Pick Serie A

Per questo turno abbiamo studiato una doppia e una multipla O/U.

