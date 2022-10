Quote Serie A 11 ottobre 2022, un altro turno di campionato è andato in archivio, andiamo a vedere gli aggiornamenti delle statistiche più interessanti e le quote antepost, oltre ad uno sguardo al prossimo turno con un delicatissimo derby della mole: Torino-Juve.

Statistiche Serie A

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 3 pareggi e solo 3 vittorie delle squadre di casa, anche se il fattore campo rimane importante in Serie A come possiamo vedere nelle statistiche stagionali nell’immagine qui sotto. La 9a giornata ci ha regalato 6 Over 2.5 e la bellezza di 7 partite con entrambe le squadre a segno.

Tra le singole squadre l’Udinese non è andata oltre il pareggio nell’ultimo turno, ma rimane ampiamente la miglior squadra su cui puntare con una resa del +97% se avessimo sempre puntato sui friulani. Dietro abbiamo il Napoli e l’Atalanta. Ancora ferme al palo Cremonese e Sampdoria.

Quote Serie A 11 ottobre 2022: Napoli e Milan favorite per lo scudetto

Il Napoli continua a volare e si prende il primo posto solitario in classifica, dopo il pari tra Atalanta e Udinese. Gli uomini di Spalletti hanno centrato un’altra goleada esterna in casa della Cremonese, e il titolo vale ora @3 su Planetwin365. I bookmaker confermano il testa a testa con il Milan uscito vincente in maniera perentoria dal big-match di campionato contro la Juventus e dato subito dietro gli azzurri, @3,50.

Proprio i bianconeri, invece, vivono un momento di profondo smarrimento: l’offerta per la squadra di Allegri si è impennata a quota @13, la valutazione più alta a questo punto della stagione da oltre dieci anni. Una crisi evidente anche nel confronto con ottobre 2015, altro momento di buio bianconero: sette anni fa, dopo il ko con il Sassuolo e il -11 dalla vetta, la Juve era infatti data a 6 volte la posta.

Tornando a oggi si registra invece un’Inter che, tornata al successo contro il Sassuolo, recupera terreno e si piazza @5,50, mentre sale @8 il primo storico trionfo dell’Atalanta. Davanti alla Juventus c’è ora anche la Roma, vincente contro il Lecce e ora fissata @12 volte la posta.

Quote Serie A 11 ottobre 2022: la Lazio e Immobile sognano in grande

Terzo posto in classifica, miglior difesa della Serie A, secondo miglior attacco a un solo gol dal Napoli e terzo 4-0 consecutivo; quello che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri è un “magic moment”. Una serie di risultati che ha effetto anche sulle quote dei bookmaker tanto che i betting analyst Snai vedono la qualificazione alla Champions League della squadra biancoceleste possibile, a quota @3, in calo rispetto a qualche settimana fa quando si giocava tra 4,50 e 5 volte la posta. Neanche lo scudetto è precluso, anche se difficile: vedere la Lazio campione d’Italia è infatti a quota @16, appena dietro la Juventus.

Capocannoniere, Ciro Immobile sempre in prima fila

A trascinare i biancocelesti c’è sempre il solito Ciro Immobile che con la rete alla Fiorentina ha raggiunto quota 188 gol in Serie A eguagliando figure storiche come Del Piero, Gilardino e Signori firmando la sesta rete stagionale e tornando in cima alla classifica marcatori; una posizione che confermata a fine stagione, con l’attaccante sul trono dei bomber, vale @3 volte la posta. Con sei reti in 9 partite giocate, poi, anche il record di gol, già fatto registrare quando segnò 36 reti eguagliando il primato di Higuain, sembra essere alla sua portata tanto che i betting analyst quotano @25 l’eventuale impresa che nel 2019/20 gli valse la Scarpa d’Oro.

Quote Serie A 11 ottobre 2022: incubo retrocessione per Cremonese, Lecce ma anche Samp

La Cremonese mette paura al Napoli per oltre 75 minuti, ma finisce per subire quattro gol e vede ancora rimandato l’appuntamento con il primo successo stagionale. La classifica per i lombardi inizia ora a farsi preoccupante, con soli tre punti raccolti in nove partite, per un ultimo posto parziale in classifica che ha il sapore della retrocessione, data @1,45.

Anche il Lecce è reduce da una buona prestazione, ma sempre senza punti, in casa della Roma, con la formazione pugliese seconda candidata per il ritorno in serie cadetta, @1,80, seguita dalla Sampdoria, @1,95, che con il nuovo tecnico Stankovic ha ottenuto però il primo punto esterno stagionale.

Si gioca invece @3 un terzetto di squadre formato da Empoli, Spezia e Verona, mentre sale @4,50 la Salernitana, capace di rialzare la testa con la vittoria ottenuta allo scadere proprio contro gli scaligeri.

Prossimo turno di campionato: c’è col derby della mole

Sabato 15 ottobre si torna in campo con un triplo anticipo per la 10a giornata di Serie A. Si inizia con lo scontro salvezza Empoli-Monza per continuare con un derby della mole, Torino-Juventus, mai così delicato. In serata Atalanta-Sassuolo con la Dea nettamente favorita per continuare a sognare.

Il lunch match di domenica vedrà di fronte Inter-Salernitana. Subito dopo scontro tra due grandi sorprese di questo inizio stagionale: Lazio-Udinese. Alle ore 18:00 impegno sulla carta facile per la squadra di Spalletti favorita sotto @1.30 per la vittoria in Napoli-Bologna mentre in serata andrà in scena Verona-Milan.

Il turno sarà chiuso da un doppio posticipo del lunedì, al via alle 18:30 con Sampdoria-Roma e alle 20:45 si chiuderà con una sfida molto delicata per entrambe le formazioni: Lecce-Fiorentina.

