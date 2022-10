Il derby di Torino si giocherà sabato 15 ottobre 2022 ed è sicuramente la sfida più importante della decima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, in ritiro, ha bisogno di un riscatto dopo la pesante umiliazione subita in Champions League.

Pronostico Torino – Juventus: le probabili formazioni

Ivan Juric con qualche dubbio di formazioni. I possibili ballottaggi sono Djidji o Buongiorno in difesa, sulle fasce con 4 giocatori a contendersi due posti e su chi sarà il punto di riferimento in attacco, con Sanabria e Pellegri out. Al momento Radonjic agirebbe da falso nove, in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Seck e Karamoah.

Massimiliano Allegri sembra indeciso tra il 3-5-2 ed il 4-4-2, ultima ancora di salvezza di questo periodo. In difesa, rispetto alla partita di Champions League dovrebbe vedersi la coppia centrale titolare. A centrocampo spazio a Leandro Paredes, con Locatelli in panchina. In attacco visto l’indisponibilità di Angel Di Maria, dovrebbero giocare Vlahovic e Milik, con Moise Kean che scalpita.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic, Miranchuck; Sanabria. All.: Ivan Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Massimiliano Allegri

Pronostici Torino – Juventus: le quote, i precedenti e le curiosità

Nonostante il periodaccio bianconero, le quote danno leggermente favorito gli ospiti a 2,40. L’ultima vittoria del Torino risale a sette anni fa, in rimonta, per 2-1 con goal di Darmian e Quagliarella. Nel computo delle sfide in generale, la Juventus ha avuto la meglio 89 volte, rispetto alle 48 dei granata su 181 incontri ufficiali.

Per chi gioca al fantacalcio, o piacciono le quote sui calciatori, ne segnaliamo due in particolare. Juan Cuadrado è stato spesso il mattatore nei derby delle passate stagioni. Un suo goal è quotato a 7,50, un tiro in porta a 2,30. Per chi crede invece nel famoso goal dell’ex, Bremer è quotato 16, un suo tiro in porta a 4.

