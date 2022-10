Quote Serie A 18 ottobre 2022. L’Inter cerca di tenere il passo delle prime e favorite (Milan e Napoli) per provare una futura rimonta. Intanto Cremonese e Sampdoria sono ancora ferme al palo, e si sfidano il prossimo turno in un posticipo della paura, anche se il big match del 11a giornata sarà sicuramente Roma-Napoli.

Statistiche Serie A

Nell’ultimo turno di Serie A ci sono state 4 vittorie delle squadre in trasferta, 2 pareggi e altre 4 partite in cui il fattore campo è stato rispettato. 4 partite si sono chiuse con Over, 6 con Under. 5-5 invece le partite da Gol Si / Gol No. Ecco le statistiche stagionali del nostro campionato e a seguire le migliori squadre come rendimento nelle scommesse; quanto avremmo vinto se avessimo puntato €1 sulla vittoria di una determinata squadra in ogni partita dopo i primi 10 turni di Serie A, sempre l’Udinese a comandare.

Quote Serie A 18 ottobre 2022: Napoli e Milan favorite per lo scudetto. L’Inter può rimontare?

Napoli e Milan continuano nella loro serie positiva portando a casa due sofferte vittorie di misura rispettivamente contro Bologna e Verona. I partenopei, con il decimo successo consecutivo, mantengono così la vetta e i favori dei betting analyst di Snai, che vedono la possibilità che lo scudetto torni a Napoli 33 anni dopo l’ultima volta in quota @2,75 contro il @3,50 del Milan, in cerca di un bis tricolore che manca addirittura dalle stagioni 1992/93 e 1993/94.

Alle loro spalle sempre in agguato l’Inter di Simone Inzaghi, al secondo successo consecutivo in campionato dopo il 2-0 casalingo contro la Salernitana, ora @5,50, mentre vale @10 volte la posta lo scudetto dell’imbattuta Atalanta, capace di superare in rimonta il Sassuolo. Sale invece @12 un ribaltone della Juventus tornata al successo nel derby della Mole deciso dal guizzo di Dusan Vlahovic nella ripresa.

Quote Serie A 18 ottobre 2022: capocannoniere, Immobile comanda da infortunato, ma occhio a Kvaratskhelia

L’infortunio muscolare potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane, ma i bookmaker continuano a puntare su Ciro Immobile. L’uscita del capitano della Lazio durante la partita con l’Udinese non cambia le previsioni dei betting analyst nella corsa al titolo di capocannoniere del campionato: il centravanti biancoceleste è ancora la prima scelta, @4,25 su Planetwin365, anche se ora alla pari con Dusan Vlahovic, decisivo nel derby vinto dalla Juventus contro il Torino.

In tabellone continuano intanto i progressi enormi di Khvicha Kvaratskhelia, fuori dalla lista a inizio campionato, poi inserito a quota 36 dopo i primi exploit e ora terzo nelle preferenze dei bookie, @9, alla pari con Lautaro Martinez e Marko Arnautovic. Il Napoli festeggia anche con Victor Osimhen, tornato al gol contro il Bologna e in quota @17, alle spalle del duo milanista Leao-Giroud (entrambi @16) e dell’attaccante dell’Udinese Beto @17.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Serie A 18 ottobre 2022: Retrocessione, Cremonese e Samp ancora ferme al palo

Dopo dieci giornate in Serie A sono ancora due le squadre che non hanno mai vinto una partita: Sampdoria e Cremonese. La formazione lombarda, nonostante il pari ottenuto in casa dello Spezia che gli permette di lasciare l’ultimo posto occupato dai blucerchiati, è sempre la favorita numero uno per la retrocessione, @1,45 per gli esperti Snai. Sale invece @1,85 la Samp, a secco di vittorie anche con il nuovo tecnico Dejan Stankovic, stessa quota del Lecce, reduce però dal pari interno contro la Fiorentina.

Classifica deficitaria anche per il Verona, terz’ultimo a quota 5 punti, dato come retrocesso @2,20, mentre vale @3 volte la posta il ritorno in serie cadetta dello Spezia di Gotti. Più lontani invece Empoli e Salernitana, offerti entrambi @5,25.

Prossimo turno con Roma-Napoli

Andiamo a vedere le prime quote e le percentuali di scommesse su Planetwin365 per il prossimo turno di campionato, un 11a giornata di Serie A che inizierà già venerdì con l’anticipo Juventus-Empoli, e che continuerà fino al doppio posticipo di lunedì con la partita della paura proprio tra Cremonese-Sampdoria e subito dopo Sassuolo-Verona.

In mezzo un weekend molto interessante con il derby Milan-Monza sabato (in serata Fiorentina-Inter). Alla domenica altre 4 partite. Si inizia col lunch match Udinese-Torino, alle ore 15 Bologna-Lecce, alle ore 18 l’interessante Atalanta-Lazio (Dea favorita @1.95 e appoggiata dal 48% delle prime puntate rispetto al 25% delle preferenze per la squadra di Sarri), anche se il big match di gioca alla sera.

Parliamo di Roma-Napoli, Mourinho contro i partenopei di Spalletti che stanno incantando anche oltre confine. Al momento l’Olimpico non basta ai giallorossi sfavoriti @2.87 mentre un altra vittoria del Napoli si gioca @2.37 (Pareggio @3.45). Gli scommettitori non sono così convinti, col 40% sul Napoli, ma c’è anche un importante 33% di puntate sulla Roma e un 27% sul pareggio, con la X che non sembra un ipotesi impossibile (è capitato sia all’andata che al ritorno nella passata stagione).

Segui le migliori scommesse sul Calcio con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.