Pronostici Serie A 11a giornata, un turno che si aprirà già venerdì con Juventus-Empoli e che continuerà nel weekend, fino al doppio posticipo di lunedì con Cremonese-Sampdoria (sfida della paura tra le uniche due ancora a secco di vittorie) e Sassuolo-Verona. Il big match è in campo domenica sera all’Olimpico: Roma-Napoli. Le analisi di tutte le partite con un consiglio per ognuna e multipla @5.32 di quota.

Pronostici Serie A 11a giornata: Juventus-Empoli. Bianconeri favoriti contro l’Empoli

Formazioni. Senza Bremer, Allegri si affida a Bonucci al centro della difesa. Possibile Paredes in regia, davanti Milik e Vlahovic. Chiesa e Pogba non saranno convocati. Nell’Empoli conferme per Destro e De Winter, da decidere il partner d’attacco: Satriano favorito su Lammers.

Statistiche

-La Juventus è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro l’Empoli in Serie A (15V, 2N), segnando 39 gol (2.2 di media) e registrando ben 11 clean sheet nel periodo.

-L’Empoli è rimasto imbattuto in quattro delle cinque trasferte di questo campionato (1V, 3N).

-Dusan Vlahovic ha segnato tre gol in tre sfide contro l’Empoli in Serie A, inclusa la sua prima doppietta con la maglia della Juventus (lo scorso 26 febbraio al Castellani).

TIPS: JUVENTUS @1.42

Pronostici Serie A 11a giornata: Salernitana-Spezia. Occhio al primo quarto d’ora dello Spezia

Formazioni. Nicola sceglie ancora la coppia Dia e Piatek, mentre Bonazzoli inizia in panchina. Radovanovic in mezzo, Lovato favorito su Pirola. Nello Spezia stesso 11 visto con la Cremonese. Holm avanzato, con Nzola e Gyasi.

Statistiche

-Lo Spezia è imbattuto in due precedenti di Serie A contro la Salernitana: vittoria al Picco per 2-1 il 16 ottobre 2021 e pareggio 2-2 all’Arechi lo scorso 7 febbraio.

-La Salernitana è uscita sconfitta in tre delle ultime quattro gare di campionato (1V).

-Lo Spezia ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A (tutte quelle di questa stagione), parziale in cui non ha segnato nemmeno un gol e ne ha subiti 12.

-Anche contro la Cremonese, lo Spezia ha subito gol nel primo quarto d’ora di gioco: la squadra ligure ha incassato ben cinque reti nei primi 15 minuti, record negativo condiviso con la Sampdoria nella Serie A 2022/23.

TIPS: SALERNITANA SEGNA NEL PRIMO TEMPO @1.90

Pronostici Serie A 11a giornata: Milan-Monza. Il derby di Berlusconi

Formazioni. Pioli recupera De Ketelaere, che potrebbe anche partire dall’inizio. Maignan ko fino al 2023, Gabbia titolare dietro, davanti sempre Giroud. Nel Monza Marlon per Izzo e Colpani per Rovella. In attacco Dany Mota.

Statistiche

-Il Milan ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, senza mai subire nemmeno un gol.

-Il Monza ha raccolto 10 punti in queste prime 10 giornate: considerando i precedenti 20 campionati di Serie A, solo quattro su 34 neopromosse (12%) che hanno totalizzato almeno questo bottino nelle prime 10 partite giocate, sono poi retrocesse a fine stagione.

-Olivier Giroud non ha mai trovato il gol nelle quattro sfide di Serie A giocate contro squadre neopromosse (per lui due assist contro Empoli e Salernitana nello scorso campionato).

TIPS: MILAN @1.38

Pronostici Serie A 11a giornata: Fiorentina-Inter. Nerazzurri mai ko nelle ultime 10 contro la viola

Formazioni. Italiano sceglie Cabral per sostituire Jovic. Milenkovic dietro, Barak e Bonaventura mezz’ali. Nell’Inter ballottaggio tra De Vrij e Acerbi, con il primo favorito. Calhanoglu play, in avanti sempre Lautaro e Dzeko. Lukaku potrebbe essere convocato, ma partirebbe in ogni caso dalla panchina.

Statistiche

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A (5V, 5N). L’Inter ha vinto le ultime due trasferte contro la Fiorentina in campionato.

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove gare di campionato (4N, 4P).

-In tutte le ultime nove trasferte di Serie A, l’Inter ha sia segnato che subito gol.

-L’Inter è la squadra che da più turni attende il pareggio in Serie A, tra quelle presenti in questo campionato – i nerazzurri non impattano da 19 incontri (ultima volta proprio contro la Fiorentina, 1-1 a San Siro il 19 marzo).

TIPS: PAREGGIO @3.60

Pronostici Serie A 11a giornata: Udinese-Torino. Aria di X

Formazioni. Sottil sceglie Ebosse dietro, mentre Lovric è in vantaggio su Samardzic. In attacco Success potrebbe essere inizialmente preferito a Beto. Nel Torino Vojvoda e Lazaro esterni, Ricci sta bene e dovrebbe giocare. Pellegri in vantaggio su Miranchuk, con Radonjic arretrato.

Statistiche

-Udinese e Torino non pareggiano in Serie A dal 16 settembre 2018.

-Nelle ultime 10 sfide di Serie A in Friuli tra queste due squadre regna un perfetto equilibrio: quattro vittorie ciascuna e due pareggi.

-L’Udinese arriva da due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lazio.

-Considerando le ultime sette giornate di campionato, il Torino ha perso ben cinque volte (1V, 1N): nessuna formazione conta più sconfitte in Serie A nel periodo (cinque anche il Verona e la Sampdoria).

-Con quello di Vlahovic salgono a sei gol subiti dal Torino negli ultimi 20 minuti di gioco: il 50% del totale incassati dai granata, percentuale record in quella fascia temporale nel campionato in corso (come l’Atalanta, 3/6).

TIPS: PAREGGIO @.40

Pronostici Serie A 11a giornata: Bologna-Lecce. Torna Arnautovic

Formazioni. Motta ritrova Arnautovic, che riprende il posto da prima punta. Ferguson confermato dall’inizio. Nel Lecce Hjulmand torna in regia, Strefezza e Banda sempre favoriti per giocare ai lati di Ceesay.

Statistiche

-Il Bologna è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 5N), vincendo per 3-2 entrambi gli ultimi due confronti nella stagione 2019/20.

-Il Lecce ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Bologna in Serie A (4N, 8P).

-Nessuna squadra ha pareggiato più gare del Lecce in questa Serie A (cinque, al pari dell’Empoli).

-A partire dallo scorso campionato, il Bologna ha vinto il 29% delle partite in Serie A con Marko Arnautovic in campo (12/42), mentre senza l’attaccante austriaco la % di successi dei rossoblù scende al 17% (1/6).

TIPS: ARNAUTOVIC MARCATORE @2.87

Pronostici Serie A 11a giornata: Atalanta-Lazio, abbonate al pareggio

Formazioni. Gasperini conferma Pasalic dietro alla coppia Lookman-Muriel. Ederson in panchina. Djmsiti e Zapata sono recuperati, ma iniziano in panchina. Nella Lazio Anderson al posto di Immobile, con Pedro largo. Casale in vantaggio su Patric per affiancare Romagnoli.

Statistiche

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro la Lazio in Serie A (4V, 5N).

-Atalanta e Lazio hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato.

-Grande equilibrio nelle ultime 11 gare tra Atalanta e Lazio in casa della Dea in Serie A: quattro successi per parte e tre pareggi.

-Sfida tra la formazione che ha trascorso il maggior numero di minuti in situazione di vantaggio in questa Serie A (Lazio, 402 – con la Dea al 2° posto con 397) e quella che è stata meno minuti sotto nel punteggio (Atalanta soltanto 4 minuti, contro il Sassuolo nel match più recente).

TIPS: PAREGGIO @3.65

Big Match: Roma-Napoli, spettacolo domenica sera all’Olimpico. Occhio al Gol/Gol

Formazioni. Mourinho sceglie Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. Matic favorito su Camara, Zalewski a destra. Nel Napoli tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Da verificare Anguissa, pronto Ndombele.

Statistiche

-La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato (3N, 4P).

-La Roma ha vinto gli ultimi tre match di campionato, con José Mourinho i giallorossi non hanno mai registrato quattro successi di fila in Serie A.

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League.

-A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A.

-Andrea Belotti ha segnato cinque gol contro il Napoli in Serie A, incluse le sue prime due reti in assoluto nel torneo.Il classe ’93 è alla ricerca del primo gol in campionato con la maglia della Roma, la sua ultima marcatura in Serie A risale infatti allo scorso 1° maggio, tripletta contro l’Empoli con il Torino.

-Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23. Kvaratskhelia ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime quattro partite ufficiali con il Napoli.

-Roma e Napoli sono le due squadre che hanno preso meno cartellini, nessun rosso per entrambe, 15 gialli per la Roma e solo 12 per il Napoli. Questo non significa che un big match in prima serata così sentito anche tra tifoserie, non possa incendiarsi di colpo.

TIPS: GOL SI @1.62

Cremonese-Sampdoria, scontro tra le uniche due ancora senza vittorie

Formazioni. Alvini conferma in porta Carnesecchi e sceglie il trio Zanimacchia, Pickel, Okereke alle spalle di Dessers. Nella Sampdoria duello tra Sabiri e Leris come sterno a destra. Gabbiadini partner di Caputo davanti. Sempre out Winks.

Statistiche

-In cinque dei sei match tra Cremonese e Sampdoria in casa dei grigiorossi in Serie A almeno una delle due formazioni non ha segnato.

-La Cremonese potrebbe non vincere alcuna delle sue prime 11 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.

-La Sampdoria non ha ancora vinto in 10 match di questo campionato (3N, 7P), solo una volta il club blucerchiato non ha registrato alcun successo nelle prime 11 partite stagionali di Serie A: nel 1972/73.

-Sfida tra le due squadre che hanno trascorso il maggior numero di minuti in situazione di svantaggio nella Serie A 2022/23: Sampdoria (553) e Cremonese (365).

-La Samp è quasi una sentenza da Under 9.5 Corner (O/U 1-9) visto che è quella che ne ha calciati meno, ma non ne concede nemmeno tanti agli avversari. La Cremonese ha un rendimento più alto come corner calciati, ma è comunque O/U 5-5.

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.75

Posticipo del lunedì sera: Sassuolo-Verona

Formazioni. Dionisi perde Berardi (che peró non ha nulla di grave), ma ritrova Laurentié. Alvarez insidia Pinamonti, Kyriakopoulos confermato a sinistra. Ayhan al posto di Ferrari squalificato. Nel Verona Verdi supporta la coppia Piccoli-Henry. Depaoli e Faraoni esterni.

Statistiche

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Verona in Serie A (5V, 1N).

-Grande equilibrio nelle sette sfide tra Sassuolo e Verona al MAPEI Stadium in Serie A: tre successi per parte e un pareggio. Le due formazioni hanno realizzato ben 26 gol nel complesso in casa dei neroverdi nel massimo campionato (3.7 di media a match).

-Il Verona ha subito gol in tutte le ultime 17 gare di campionato. Nessuna squadra ha subito più gol del Verona negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A.

TIPS: OVER 2,5 @1.72

Free Pick Serie A: 11a Giornata, multipla quota @5.32

Lo scorso turno vi abbiamo lasciato due triple, quella O/U @3.64 non è andata a segno ma quella 1X2 @3.24 è stata incassata e ci ha permesso di chiudere in profitto. Per questo turno di campionato diamo una sola giocata, quota @5.32, che ci accompagnerà già da venerdì sera con l’anticipo Juve-Empoli, e fino a lunedì sera col posticipo Sassuolo-Verona, passando per il big match di domenica sera Roma-Napoli e dal derby di sabato con in campo Milan-Monza.

