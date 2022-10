Abbiamo analizzato la giornata di Serie A alle porte ed abbiamo deciso di offrirvi una possibile giocata sulle partite che ci piacciono di più, attraverso l’esito multigoal sempre più apprezzato dagli appassionati

Pronostico Calcio Serie A: multigoal che passione!

Diverse partite interessanti in questo weekend di Serie A, che ci hanno fatto pensare ad una giocata di quota totale 22 su 5 incontri in particolare. Per ogni partita abbiamo selezionato la combinazione del multigoal sia per la squadra di casa che quella in trasferta. In pratica ci aspettiamo che questi 5 incontri finiranno con l’esito Goal, quindi chi vuole potrebbe pure giocarla così con una quota totale più bassa (circa 13).

Pronostico Calcio Serie A: le partite selezionate

Abbiamo scelto i due big match di giornata: Roma – Napoli ed Atalanta – Lazio. Nonostante la posta in palio, ci aspettiamo delle belle partite con le squadre che possono fare un goal agli avversari. In Udinese – Torino puntiamo che i granata si sblocchino in attacco e riescano a fare un goal ad Udine. Stesso discorso per la Fiorentina in casa contro l’Inter, mentre nella sfida di media bassa classifica puntiamo sul fatto che Salernitana e Spezia giochino a viso aperto.

