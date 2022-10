Quote Serie A 25 ottobre 2022, vediamo gli ultimi risultati e tutti gli aggiornamenti statistici e di quote antepost dopo l’11° giornata di campionato. Il Napoli continua a vincere e a dominare le lavagne per lo scudetto, ma è la Lazio la squadra del momento. Primo vittoria dei blucerchiati che si rilanciano per la salvezza.

Statistiche Serie A

Nell’ultimo turno di campionato non c’è stato nemmeno un pareggio, con 5 vittorie delle squadre di casa e 5 per quelle in trasferta. In queste partite abbiamo visto 5 Over e 5 Under (6 Gol No).

L’Udinese ha un pò calato il proprio rendimento, ma rimane ancora la miglior squadra su cui puntare. Se avessimo scommesso €1 ogni giornata sulla vittoria dei friulani, oggi ne avremmo +€6,75 in cassa per una resa del +61%. Dietro si avvicina un incredibile Lazio mentre il Napoli si conferma una schiaccia sassi. Si sblocca la Samp con la prima vittoria, proprio ai danni della Cremonese che rimane così l’unica squadra che non ha ancora vinto in questa stagione di Serie A 2022-23.

Quote Serie A 25 ottobre 2022: il Napoli domina per lo scudetto

Milan e Inter tengono il passo, ma la marcia irresistibile del Napoli in questo inizio di stagione dà agli azzurri una spinta in più nelle quote per lo scudetto. L’undicesima vittoria di fila conquistata tra Champions e campionato consolida la posizione solitaria dei partenopei sia in testa alla classifica che nelle preferenze dei bookmaker: lo scudetto al Napoli si gioca ora @2,40 su Planetwin365 (era @3,25 una settimana fa) con un vantaggio che aumenta sia nei confronti dei rossoneri (@3,20), sia dei nerazzurri, che completano il podio virtuale @5,75.

La vittoria a Bergamo porta in primo piano anche la Lazio, ora terza in classifica ma soprattutto passata a quota @16 nelle scommesse sullo scudetto, dopo una partenza a oltre @50 volte la posta a inizio stagione. I biancocelesti sono adesso alla pari proprio con l’Atalanta, mentre la Roma resiste @14 alle spalle della Juventus, @13 volte la posta.

Quote Serie A 25 ottobre 2022: corsa alla Champions League

Continua il duello in vetta tra Napoli e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica, e per gli esperti Snai le due squadre favorite per la qualificazione alla prossima Champions League offerta @1,10 per i partenopei e @1,15 per i rossoneri.

La vittoria allo scadere dell’Inter a Firenze, la terza consecutiva in Serie A, avvicina i nerazzurri alla Top-4 proposta @1,35, mentre per il quarto posto sempre lotta a due tra Juventus e Roma. Gli uomini di Allegri sembrano aver messo alle spalle la crisi, e vedono in quota @2 l’ennesima partecipazione alla Champions, leggermente in vantaggio sui giallorossi reduci dalla sconfitta in casa con il Napoli e ora dati @2,10. Più lontana la Lazio, fissata @3, proprio come l’Atalanta, avversaria battuta dagli uomini di Sarri domenica al Gewiss Stadium e condannata alla prima sconfitta in campionato.

Quote Serie A 25 ottobre 2022: capocannoniere, si rivede Lautaro Martinez

Sono bastati due turni di campionato per portare Lautaro Martinez in prima fila nella corsa al titolo di capocannoniere. Dopo aver interrotto contro la Salernitana il lungo digiuno in Serie A, il Toro è stato decisivo per la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, grazie a una doppietta che lo ha portato a sei reti complessive in campionato. Un ritorno imperioso anche nelle quote dei bookmaker, con il taglio netto della quota sull’argentino: dato a 16 appena venti giorni fa, Lautaro è ora offerto @5,50 su Planetwin365, appena dietro il duo formato da Vlahovic e Immobile, ancora i primi contendenti. Si è comunque alzata l’offerta per il centravanti biancoceleste, che complice l’infortunio si gioca ora a quota @5 (rispetto al 3 di due settimane fa), mentre per l’attaccante della Juventus è stabile @4 volte la posta.

In lavagna torna a rifarsi avanti anche Osimhen, decisivo contro la Roma e ora @6,50 davanti ad Arnautovic, ancora in testa alla classifica marcatori e in quota @9,50. In doppia cifra invece Leao, dato @11 alla pari con Kvaratskhelia.

Quote Serie A 25 ottobre 2022: retrocessione, la Samp si sblocca

La Sampdoria riesce ad acciuffare la prima vittoria stagionale in casa della Cremonese, unica squadra ancora a secco di successi, e vede allontanarsi lo spettro retrocessione. Per gli esperti di Snai la discesa in serie cadetta dei blucerchiati si gioca ora @2, stessa quota dell’Hellas Verona, reduce dalla sesta sconfitta consecutiva e scavalcata proprio dalla formazione allenata da Dejan Stankovic.

Sempre più nera la situazione della Cremonese, offerta in B @1,35, con la squadra di Alvini che sta pagando oltremodo il salto di categoria, come il Lecce, quart’ultimo a 8 punti e dato retrocesso a quota @1,72. Si complica anche il cammino dello Spezia, alla sesta sconfitta esterna in altrettante trasferte, tutte senza mai segnare una rete: la retrocessione degli uomini di Gotti vale ora @2,30 volte la posta.

Prossimo turno aperto da Napoli-Sassuolo

Andiamo come sempre a dare un occhio alla prossima giornata di Serie A e alle quote, con le prime percentuali di puntate degli scommettitori di PLANETWIN365. La 12a giornata inizierà sabato con un triplo anticipo. Alle ore 15:00 Napoli-Sassuolo col 71% degli scommettitori che crede in un altra vittoria dei partenopei. A seguire Lecce-Juventus, con i bianconeri che non possono sbagliare, ma solo il 55% delle preferenze vanno sulla squadra di Allegri. Inter-Sampdoria alla sera, sulla carta il turno più agevole è per i nerazzurri che infatti hanno la quota più bassa per la vittoria @1.24 e un 76% di preferenze (solo un 8% crede nella vittoria a San Siro della Samp).

Passiamo alla domenica con 5 partite, ad iniziare dal lunch match Empoli-Atalanta, con la Dea favorita per il ritorno alla vittoria. Nel pomeriggio Lazio-Salernitana, con i ragazzi di Sarri che vogliono continuare a vincere e sono supportati dal 64% delle prime scommesse. In serata Torino-Milan, trasferta non semplice per i rossoneri che tra le big hanno l’impegno più difficile, e lo vediamo dalla quota @2.10 e dal 45% di preferenze.

Doppio posticipo del lunedì, si inizia con Verona-Roma alle ore 18:30 per poi passare a Monza-Bologna, sfida salvezza delle ore 20:45 che chiude il turno di campionato.

