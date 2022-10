Dodicesima giornata di Serie A con tante partite interessanti da pronosticare. A cominciare dalla capolista Napoli che aprirà le danze al Diego Armando Maradona contro il Sassuolo.

Pronostico Calcio Serie A: si comincia da Napoli – Sassuolo

Abbiamo scelto 7 partite per la nostra giocata sulla Serie A. Cominciamo proprio dal Napoli, la squadra più in forma in tutto il continente. La scelta è caduta sul multigoal 2-4 casa, esito che nelle ultime 10 sfide non è uscito solo 3 volte nelle partite dei partenopei. Altra curiosità statistica, con un’eventuale vittoria la squadra di Luciano Spalletti chiuderebbe arriverebbe a 13 vittorie consecutive fra tutte le competizioni e chiuderebbe due mesi solari di seguito di vittorie.

Pronostico Calcio Serie A: la sera ci spostiamo a San Siro

La seconda partita di sabato 29 ottobre è quella tra Inter e Sampdoria dove ci prendiamo Lautaro Martinez marcatore a 1,90. Rimasto a secco nella sfida di Champions League, crediamo possa continuare la sua striscia in campionato.

Pronostico Calcio Serie A: le altre selezioni per la nostra multipla a quota 30

Abbiamo scelto quattro partite per la domenica. Cominciamo dall’Over 2,5 tra Empoli ed Atalanta nel launch match. Continuiamo con le due sfide delle ore 15 dove ci piace il Goal tra Spezia e Fiorentina la combo X2 + Over 1,5 tra Cremonese ed Udinese.

Alle ore 18 ci spostiamo all’Olimpico dove ci aspettiamo almeno due goal dai biancocelesti, nonostante le critiche al manto erboso di Maurizio Sarri e l’assenza del bomber Ciro Immobile.

Chiudiamo con la sfida di lunedì sera tra Monza e Bologna con l’esito multigoal 2-5.

