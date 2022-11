Quote Serie A 1 Novembre 2022. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per scudetto e capocannonieri. Domina il Napoli che il prossimo turno sfiderà l’Atalanta a Bergamo. La 13° giornata di Serie A sarà spettacolare anche per via di Roma-Lazio e Juventus-Inter, il derby della Capitale e il derby d’Italia.

Statistiche Serie A

Nell’ultima giornata di campionato ci sono state ben 6 vittorie in trasferta, 3 vittorie interne ed un solo pareggio. Per la 2° giornata di fila le X latitano. Turno ricco di gol in Serie A con 7 Over 2,5 ma solo 5 Gol/Gol. In stagione siamo arrivati al 52.5% esattamente sia di Over che di Gol/Si.

L’Udinese in crollo (3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 4) lancia il Napoli al comando anche nelle statistiche di rendimento. Se da inizio stagione avessimo puntato €1 sulla vittoria del Napoli in ogni partita, avremmo incrementato del +52% l’investimento. In 2° posizione scala l’Udinese (+48%) poi arriva la Lazio (+43%). La peggiore rimane la Cremonese visto che è rimasta l’unica squadra ad aspettare ancora la vittoria.

Quote Serie A 1 Novembre: il Napoli allunga sul Milan per lo scudetto

Il Milan cade, il Napoli si invola in classifica e nelle quote scudetto. All’indomani del ko rossonero a Torino, gli azzurri si portano a +5 punti sul secondo posto, ora dell’Atalanta, e compiono il primo allungo anche nelle valutazioni dei bookmaker: dal 2,40 di una settimana fa, Spalletti e i suoi si giocano @1,85 su Planetwin365.

Precipita invece il Milan, passato da 3,20 a @4 volte la posta. A sorridere è anche l’Inter, arrivata alla quarta vittoria di fila in campionato e ora @4,50, proprio a ridosso dei rossoneri. Rimane in doppia cifra l’Atalanta, che però scende da 16 a @13, mentre il brutto ko contro la Salernitana riporta la Lazio @31, alle spalle di una Roma che in attesa della partita di stasera si gioca @14.

Quote Serie A 1 Novembre: gli attaccanti del Napoli in prima fila anche per il capocannoniere

Trenta gol segnati in 12 giornate di campionato; il Napoli di Luciano Spalletti sta dominando il campionato a suon di gol, grazie a una squadra che riesce a mandare in rete diversi elementi, ma tra cui spicca il centravanti Victor Osimhen, a segno con una tripletta nella vittoria dell’ultimo turno contro il Sassuolo. Il primo tris in Serie A permette al nigeriano di affiancare Marko Arnautovic in testa alla classifica dei bomber e di diventare il favorito su Snai per il titolo di capocannoniere a fine anno.

Si gioca infatti @3,50 la prima volta dell’attaccante partenopeo seguito dal trio Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, tutti offerti @5,50.

Più lontano in quota, ma già autore di 6 reti, una in meno della coppia Osimhen-Arnautovic, un altro giocatore partenopeo, Kvicha Kvaratskhelia, possibile outsider @10 volte la posta nel suo anno di esordio nel campionato italiano.

Prossimo turno spettacolare con Roma-Lazio, Atalanta-Napoli e Juventus-Inter

Ci attende un prossimo turno spettacolare. La 13° giornata di Serie A inizia già venerdì con l’anticipo Udinese-Lecce e le quote @1.53 spingono il ritorno alla vittoria dei Friulani appoggiati dal 62% delle prime giocate degli scommettitori di Planetwin365.

Sabato ci sono 4 partite e a spiccare è Atalanta-Napoli. Partenopei ancora favoriti e appoggiati dal 46% delle preferenze per il successo a Bergamo. Guarderà la partita con attenzione Pioli che invece ha una sfida più alla portata in Milan-Spezia, con i rossoneri che hanno la quota più bassa di questo turno per la vittoria, @1.22 (77% di scommesse sul Milan).

Domenica non prendete impegni! Si inizia col lunch match Bologna-Torino e si continua con Monza-Verona e Sampdoria-Fiorentina alle ore 15, anche se le sfide più attese sono alle 18:00 col derby della capitale e alle 20:45 col derby d’Italia!

In Roma-Lazio i giallorossi si trovano favoriti sotto la pari e trovano quasi un 50% di puntate a favore contro il 25% che gioca sulla Lazio. Alla sera a Torino va in scena Juventus-Inter con i nerazzurri favoriti anche se in trasferta. Gli scommettitori sono più spaccati con un 40% sull’Inter ma c’è circa un 30% che crede nella vittoria dei bianconeri e anche un corposo 30% sul pareggio.

