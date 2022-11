Il derby d’Italia di domenica sera in questo campionato di Serie A può essere già decisivo per una delle due squadre per la lotta allo scudetto. Infatti, una sconfitta allontanerebbe in modo importante dal Napoli entrambe.

Pronostico Calcio Serie A Juventus – Inter: le probabili formazioni

Smaltito entrambe l’impegno conclusivo di Champions League con una sconfitta, si ritrovano in campionato con una gara dal peso specifico più importante del solito.

Massimiliano Allegri ha recuperato Federico Chiesa, ritornato in campo contro il PSG e probabilmente verrà usato a gara in corso. Dusan Vlahovic dovrebbe riprendere il suo posto in attacco, nonostante la pubalgia. Dietro di lui Angel Di Maria è pronto e l’argentino può essere un fattore in una partita del genere.

Simone Inzaghi deve fare a meno di Romelu Lukaku. Dopo due spezzoni di partita il belga si è fermato di nuovo ed a meno di 20 giorni dall’inizio del Mondiale difficilmente lo potremo vedere in campo in campionato.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Calcio Serie A Juventus – Inter: le quote

L’Inter è la favorita a 2,30, con la doppia chance in favore dei bianconeri quotata 1,62. Le quote dei marcatori principali Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic sono rispettivamente 2,50 e 3.

Pronostico Calcio Serie A Juventus – Inter: le statistiche

Entrambe vengono da un periodo positivo in campionato, 3 vittorie di seguito per la Juventus 4 per l’Inter, quindi una delle due strisce verrà interrotta. L’Inter è l’unica squadra del campionato che non ha ancora pareggiato.