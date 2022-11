Pronostici Serie A 13a giornata. Un turno di campionato davvero imperdibile con tre big match come: Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter. Vediamo analisi, quote, statistiche e consigli su ognuna delle 10 partite in programma e la FREE PICK in multipla a quota @9.

Pronostici Serie A 13a giornata: Udinese-Lecce, friulani favoriti in casa

Formazioni. Sottil punta stavolta su Beto dal 1’, con Success in panchina. Samardzic favorito come mezz’ala visto l’infortunio di Lovric. Nel Lecce dentro Banda ed Askildsen. Occhio a Colombo, che insidia Ceesay.

Statistiche:

-Udinese e Lecce hanno pareggiato solo una delle 28 sfide disputate in Serie A, il 3.6%: si tratta della più bassa percentuale di pareggi tra due squadre che si sono affrontate più di 12 volte nella storia della competizione – completano il bilancio 17 successi friulani e 10 pugliesi.

-Nonostante la sconfitta per 1-2 contro il Torino all’11a giornata, l’Udinese ha subito solo cinque reti finora in casa.

-Il Lecce è la squadra che ha tentato meno conclusioni nella Serie A in corso (101) – in generale i pugliesi stanno effettuando 8.4 conclusioni a partita nel campionato in corso.

TIPS: UDINESE @1.58

Pronostici Serie A 13a giornata: Empoli-Sassuolo, mai una X in 10 precedenti

Formazioni. Zanetti perde De Winter e sceglie Ismajli dietro. Baldanzi e Satriano favoriti su Bajrami e Lammers. Nel Sassuolo Berardi non rientra, Laurentié squalificato, Traoré non ancora pronto per giocare dal 1’. Si va verso un tridente formato da D’Andrea, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Statistiche:

-Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato una sfida di Serie A: in 10 precedenti tra le due formazioni, i neroverdi sono in leggero vantaggio con sei successi contro i quattro dei toscani.

-Il Sassuolo ha realizzato 14 gol in questo campionato, il suo peggior bottino dopo le prime 12 gare stagionali di Serie A dalla stagione 2017/18.

-L’Empoli non ha trovato il gol nell’ultimo incontro interno di campionato contro l’Atalanta – risale al novembre 2016 l’ultima occasione in cui i toscani sono rimasti a secco per due gare consecutive al Castellani in Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.50

Pronostici Serie A 13a giornata: Salernitana-Cremonese, sfida salvezza

Formazioni. Nicola conferma Bradaric a sinistra, con Candreva mezz’ala. Bronn al posto dell’infortunato Gyomber. In attacco Dia e Piatek. Nella Cremonese Ciofani prende il posto di Dessers, che rischia il forfait. Sernicola e Valeri esterni.

Statistiche:

-Primo scontro in Serie A. La Salernitana è imbattuta in nove incontri interni di Serie B disputati contro la Cremonese, grazie a quattro successi e cinque pareggi.

-La Cremonese ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di campionato.

-La Cremonese è la formazione che finora ha subito più tiri nello specchio in questa Serie A (78) – i lombardi guidano però il campionato per contrasti effettuati (252) e palloni intercettati (140).

TIPS: PAREGGIO @3.60

Pronostici Serie A 13a giornata: Atalanta-Napoli, entrambe a segno a Bergamo

Formazioni. Gasperini perde ancora Muriel, che rientrerá nel 2023. In attacco Zapata e Lookman, Ederson a rifinirli. Occhio dietro che Djmsiti va in vantaggio su Scalvini. Nel Napoli manca solo Rrhamani: per il resto l’11 perfetto per Spalletti. In attacco Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Statistiche:

-L’Atalanta ha trovato il gol in tutte le ultime otto partite di campionato contro il Napoli.

-L’ultimo pareggio a Bergamo tra Atalanta e Napoli in Serie A risale al 29 ottobre 2014.

-L’Atalanta ha perso 0-2 contro la Lazio l’ultima partita interna di campionato: solo una volta nella gestione Gasperini, la Dea ha mancato il gol per due gare di fila in casa all’interno di un singolo campionato.

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A.

-Duván Zapata ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli, indossandola per 37 incontri di Serie A tra il 2013 e il 2015 – nelle sue ultime sei sfide contro i partenopei, il colombiano ha preso parte a sei reti, grazie a tre marcature e tre assist.

TIPS: GOL SI @1.60

Pronostici Serie A 13a giornata: Milan-Spezia, liguri col mal di trasferta

Formazioni. Pioli non prevede grandi cambi dopo la qualificazione in Champions. Krunic possibile trequartista, Messias avanti su Rebic, in attacco forse Origi. Nello Spezia solito 3-5-2 e solita coppia Nzola-Gyasi. Dietro gioca l’ex Caldara.

Statistiche:

-Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro il Milan (2P).

-Dall’inizio del 2022 il Milan ha tenuto nove volte la porta inviolata in casa in Serie A, record nell’anno solare al pari della Fiorentina: solo Liverpool e Real Sociedad (10 ciascuna) contano più clean sheet interni nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

-Lo Spezia ha perso senza segnare tutte le prime sei gare esterne di questo campionato.

-Lo Spezia non ha trovato il gol nel 50% delle partite disputate in questa Serie A (6/12), record negativo del campionato in corso al pari della Sampdoria – nei maggiori cinque campionati europei, solo Cádiz, Bournemouth, Nottingham Forest e Wolverhampton (tutte sette) contano più gare senza reti all’attivo finora.

-Da una parte lo Spezia è la squadra che ha passato più tempo sotto nel punteggio in trasferta in questa Serie A (315 minuti), dall’altra il Milan si è trovato in vantaggio per 298 minuti in gare casalinghe, meno solamente della Juventus (360).

TIPS: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.72

Pronostici Serie A 13a giornata: Bologna-Torino, un altra X al Dall’Ara

Formazioni. Motta ritrova in gruppo Arnautovic, che dovrebbe cominciare da titolare. Ferguson e Posch confermatissimi. Nel Torino ancora Vlasic e Miranchuk in appoggio a Pellegri. Lukic-Ricci in mediana.

Statistiche:

-Il Torino è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Bologna (3V, 6N).

-L’ultima sfida tra Bologna e Torino in Serie A si è conclusa con un pareggio a reti bianche.

-Bologna e Torino hanno pareggiato tutte le ultime cinque sfide di Serie A al Dall’Ara.

-Due vittorie consecutive per il Torino di Juric: i granata non infilano tre successi di fila nello stesso campionato di Serie A addirittura da marzo 2019.

-Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce all’11a giornata, il Bologna potrebbe tornare a vincere due gare interne consecutive in Serie A per la prima volta dal settembre 2021.

TIPS: PAREGGIO @3.20

Monza-Verona, entrambe a segno in Brianza

Formazioni. Palladino dovrebbe recuperare Izzo per la linea difensiva, mentre in attacco ci sono Caprari e Petagna. Nel Verona emergenza totale: squalificati Ceccherini, Dawidowicz, Hien, indisponibili Coppola, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli e anche Verdi. Lasagna e Hongla probabili titolari.

Statistiche:

-Il Verona ha trovato il gol in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse, parziale in cui ha perso solo due volte (7V, 3N).

-Dopo le prime tre vittorie nell’era Palladino, il Monza ha collezionato tre sconfitte consecutive in Serie A, parziale in cui ha subito sette gol.

-Salvatore Bocchetti ha perso nelle prime tre gare da allenatore del Verona in Serie A.

TIPS: GOL SI @1.70

Sampdoria-Fiorentina, sempre Gol Si negli ultimi 13 precedenti

Formazioni. Caputo davanti, Sabiri, Gabbiadini, Djuricic a supporto. Queste le intenzioni di Stankovic. Nella Fiorentina Jovic in leggero vantaggio su Cabral, mentre Barak rischia ancora la panchina.

Statistiche:

-In tutte le ultime 13 sfide di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, entrambe le squadre hanno trovato la rete (47 gol totali, una media di 3.6 a match).

-Con i gol di de Vrij e Barella sono diventate 13 le reti subite dalla Sampdoria nei primi tempi di questo campionato, più di qualsiasi altra squadra; per i blucerchiati in particolare pesa la prima mezz’ora di gioco, con nove reti subite (altro primato negativo).

-Solo 1 delle 12 partite di campionato della Samp hanno visto Over 9.5 Calci d’angolo. Al contrario la Fiorentina è O/U 9-3 sui calci d’angolo.

TIPS: GOL SI @1.82

Roma-Lazio, il derby della Capitale con un rosso

Formazioni. Mourinho sceglie la coppia Zaniolo-Pellegrini alle spalle di Abraham. Camara in mediana. Nella Lazio Luis Alberto al posto dello squalificato Milinkovic, mentre Immobile potrebbe essere convocato, ma al massimo per sedere in panchina.

Statistiche:

-Dopo il successo per 3-0 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Roma potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla stagione 2013/14.

-La Lazio ha perso nell’ultimo match contro la Salernitana, ma nel 2022 non ha mai collezionato due sconfitte di fila in Serie A.

-Nell’era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri

TIPS: ESPULSIONE SI @3.50

Juventus-Inter, si gioca anche il derby d’Italia

Formazioni. Allegri ritrova Di Maria e Bremer, che potrebbero anche giocare. Altrimenti spazio a Bonucci e Miretti. Fagioli sicuro titolare in mediana. Anche Vlahovic sta meglio e potrebbe giocare. Nell’Inter solito 11, con De Vrij preferito ad Acerbi, Dimarco a sinistra e la coppia Lautaro-Dzeko davanti.

Statistiche:

-Dopo la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Çalhanoglu lo scorso aprile, l’Inter potrebbe ottenere due successiconsecutivi contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04.

-Considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore di prima squadra (aprile 2016), Simone Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte su 18 confronti (2N): è l’allenatore che ha sconfitto più volte i bianconeri in questo periodo.

-La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol.

-Per l’Inter sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti.

-Tra le nove squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Juventus è una delle due (con la Roma) contro cui Lautaro Martinez ha segnato meno gol: solo uno, su calcio di rigore, al Meazza, il 6 ottobre 2019.

TIPS: PAREGGIO @3.40

FREE PICK campionato: Multipla @9.01

Oltre ai tanti consigli sulle singole partite appena analizzate, ecco anche una Multipla quota @9.01.

