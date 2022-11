Si preannuncia un derby più infuocato del solito quello di questa domenica. Con l’eliminazione in Europa League da parte della Lazio sono già cominciate le prime schermaglie verbali.

Pronostico Calcio Serie A Roma – Lazio: le chiacchere e gli sfottò prima di tutto!

Il derby della capitale è anche, qualcuno direbbe soprattutto, questo. Jose Mourinho ha già cominciato subito dopo la partita di Europa League, definendo la Lazio la favorita della conquista della Conference League, facendo il verso alle parole del direttore biancoceleste Ighli Tare di qualche settimana fa, che definì “la competizione dei perdenti”.

Oltre a questo si sono messe a fine maggio le battute, infelici, familiari tra Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni, che hanno avuto in comune Chiara Nasti, attuale compagna del biancoazzurro ed in attesa di un figlio. Storia che tra i due pare sia finita, ma data in pasto alle tifoserie ancora riecheggia nei cori.

Pronostico Calcio Serie A Roma – Lazio: le probabili formazioni

I giallorossi dovrebbero presentarsi con la formazione tipo. Zalewski al posto dell’infortunato Spinazzola, Matic favorito nel ballottaggio con Camara. Sempre assente Paulo Dybala, in attacco dovrebbe partite titolare Nicolò Zaniolo con Andrea Belotti in panchina, pronto ad entrare a gara in corso.

Maurizio Sarri deve fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore indispensabile nel suo scacchiere. Sarà sostituito da Luis Alberto. In attacco si spera di recuperare Ciro Immobile almeno per la panchina.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Pronostico Calcio Serie A Roma – Lazio: quote e statistiche

Le quote danno favoriti i giallorossi a quota 2. Manca il pareggio da due stagioni, mentre come sempre le linee sui cartellini, rispetto alle partite, sono più basse. Basti pensare che l’Over 6,5 quota 1,98, linea che solitamente non si trova a meno di 2,5.

