Il Napoli dopo la vittoria a Bergamo certifica il suo primato e si candida come la squadra da battere in questa stagione. Una partita da vecchi ricordi per Luciano Spalletti, che ad Empoli ha finito la sua carriera da calciatore per iniziare quella di allenatore.

Pronostico Calcio Serie A Napoli – Empoli: le probabili formazioni

Il Napoli probabilmente cambierà 2 o 3 pedine rispetto alla sfida contro l’Atalanta. In difesa dovrebbe giocare Mario Rui al posto di Olivera, centrocampo dovrebbe essere confermato in blocco. Chance per Giacomo Raspadori per sostituire l’infortunato Khvicha Kvaratskhelia e Politano per Lozano.

Per l’Empoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo, difficile prevedere molti cambi di formazione. Con l’infortunio di Mattia Destro, Lammers dovrebbe essere il favorito a sostituirlo per affiancare Satriano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Politano, Oshimen, Raspadori. Allenatore: Spalletti

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti

Pronostico Calcio Serie A Napoli – Empoli: come arrivano le due squadre

I partenopei non conosco altro risultano che non sia la vittoria. Dal pareggio con il Lecce 1-1 di fine agosto hanno solo vinto, tranne l’ultima partita di Champions League ad Anfield contro il Liverpool, persa per 2 a 0, senza influire sul primo posto nel girone.

L’Empoli con l’ultima vittoria ha interrotto una serie di 2 sconfitte. E’ in una posizione di classifica tranquilla, ad 8 punti dalla terzultima classificata. In trasferta ha conquistato 6 dei suoi 13 punti, vincendo solo 1 volta (in casa del Bologna).

Pronostico Calcio Serie A Napoli – Empoli: le quote

Chiaramente strafavorito il Napoli a 1,18. Nelle ultime 5 in casa tra campionato e coppa gli azzurri hanno segnato sempre tra i 2 ed 4 goal. La quota multigoal casa 2-4 è 1,50, per chi crede possano continuare questa striscia.