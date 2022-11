L’Inter proverà a cancellare la sconfitta per 2 a 0 nel derby d’Italia contro la Juventus subito, in questo turno infrasettimanale, con una vittoria contro il Bologna dell’ex Thiago Motta.

Pronostico Calcio Serie A Inter – Bologna: le probabili formazioni

Simone Inzaghi cambierà sicuramente qualcosa nella sua formazione rispetto alla sconfitta contro la Juventus. In difesa dovrebbe recuperare Alessandro Bastoni per Francesco Acerbi. A centrocampo possibile il ritorno dal primo minuto di Marcelo Brozovic. In attacco, inamovibile Lautaro Martinez, Edin Dzeko potrebbe partire dalla panchina per Joaquin Correa.

Thiago Motta viene da 3 vittorie consecutive, quindi può contare su una squadra con entusiasmo. Ci potrebbe essere spazio per Lorenzo De Silvestri dall’inizio. A centrocampo, dopo la bella prova contro il Torino, Roberto Soriano potrebbe avere una maglia da titolare. Marko Arnautovic rimane l’indiziato a guidare l’attacco, nonostante l’austriaco soffra le partite ravvicinate.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta

Pronostico Calcio Serie A Inter – Bologna: le statistiche ed i precedenti

L’Inter è l’unica squadra di Serie A a non avere ancora pareggiato un incontro. La sconfitta ha fermato una striscia di 4 vittorie consecutive, iniziata dopo la sconfitta in casa contro la Roma. Con il Napoli a 11 punti di distacco, la vittoria per continuare il sogno scudetto è in sostanza irrinunciabile.

Il Bologna viene da 3 vittorie consecutive, 4 se contiamo quella in Coppa Italia. L’effetto Thiago Motta inizia a farsi sentire, non solo sulla formazione, ma anche nei risultati.

Il Bologna è la bestia nera dell’Inter delle ultime stagioni Serie A. Il 27 aprile di quest’anno con la vittoria per 2-1 nel recupero (con il grave errore del portiere Ionut Radu), consegnò in pratica lo scudetto al Milan.

Il 5 luglio del 2020, con lo stesso risultato, a San Siro i felsinei in una partita rocambolesca (sull’1 a 0 per i nerazzurri Lautaro Martinez sbagliò un rigore) diedero il colpo di grazia a quell’Inter targata Antonio Conte, che arrivò seconda ad un solo punto dalla Juventus.

Pronostico Calcio Serie A Inter – Bologna: le quote

Nonostante i ricorsi storici ed il periodo di forma, le quote danno favoriti i nerazzurri a 1,30. Interessante, a nostro avviso, la quota Goal a 1,90. Il Bologna si è allontanato dalla zona bassa della classifica è in fiducia e può affrontare la partita di San Siro a viso aperto.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione