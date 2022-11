Statistiche Serie A Corner, tempi duri per chi scommette Over sui calci d’angolo nel campionato di calcio italiano. Nell’ultimo turno di Serie A solo Juventus-Inter ha superato la linea di 9.5 corner (arrivando al pelo a 10). Il trend cambierà nel turno infrasettimanale.

Statistiche Serie A Corner: dove sono finiti i calci d’angolo

9 Under e 1 solo Over sulla linea 9.5 corner nell’ultimo turno di Serie A, un incubo per chi scommette Over sui calci d’angolo. Sicuramente la Sampdoria è una certezza di pochi corner visto che è O/U 1-12 in questa stagione, e ha segnato Under anche contro la Fiorentina, nonostante i viola siano al contrario la miglior squadra da Over sui Corner (O/U 9-4 ora, come Empoli e Udinese).

Statistiche Serie A Corner: Inter e Fiorentina le migliori nelle scommesse 1X2 calci d’angolo

Il miglior rendimento nelle scommesse 1X2 sui Corner è di Inter e Fiorentina, entrambe con un record di 9-2-2 in queste scommesse, e c’è anche il Napoli con 9-1-3.

Viceversa la squadra che ha vinto meno 1X2 sui Corner è il Lecce con 2-2-9, seguito a sorpresa dall’Atalanta con 3-2-8.

Prossimo turno infrasettimanale

La Serie A torna subito in campo da martedì col turno infrasettimanale valido per la 14a giornata di campionato. Continuerà il trend da Under? Sampdoria-Torino non è certo un big match ma sarà interessante vedere se i blucerchiati segneranno un altro Under 9.5 Corner anche contro i granata che sono a loro volta una squadra da Under sui calci d’angolo (O/U 4-9).

Di seguito tutte le quote sulle prossime partite secondo PLANETWIN365 e a seguire le quote antepost aggiornate da SNAI sul campionato.

