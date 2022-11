Pronostici Serie A 14a giornata. Da martedì si torna subito in campo col turno infrasettimanale di campionato che continuerà fino a giovedì. Analisi, probabili formazioni, ultime dai campi, quote e statistiche con un consiglio per le scommesse su ognuna delle 10 partite in programma.

Pronostici Serie A 14a giornata: Napoli-Empoli, toscani bestia nera del Napoli

Formazioni. Kvaratskhelia non recupera dalla lombalgia e Spalletti punta ancora su Raspadori. Politano e Juan Jesus in vantaggio su Lozano e Ostigard. Nell’Empoli Baldanzi confermatissimo dietro la coppia Lammers-Satriano. Fazzini favorito come mezz’ala, Destro si rivedra nel 2023.

Statistiche:

-Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli.

-Napoli che non ha pareggiato nessuna delle ultime sette partite giocate di martedì in Serie A (6V, 1P) e in casa è addirittura imbattuto in questo giorno della settimana, grazie a cinque vittorie e un pareggio, sempre con almeno due gol segnati.

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A, grazie a sette vittorie, incluse le quattro più recenti, e due pareggi.

-L’Empoli ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V, 1P).

-Il Napoli ha preso solo 16 cartellini gialli, è la squadra di Serie A con meno ammonizioni mentre l’Empoli è 5° Ion questa classifica con esattamente 10 gialli in più del Napoli (26).

TIPS: EMPOLI (1X2 CARTELLINI) @1.45

Pronostici Serie A 14a giornata: Spezia-Udinese, primo pareggio di sempre tra le due?

Formazioni. Gotti punta ancora sulla coppia Maldini-Nzola davanti, mentre Reca si prende la corsia mancina. Nell’Udinese niente da fare per Becao e Lovric. In attacco Beto ancora favorito su Success.

Statistiche:

-Spezia e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A; il bilancio è in equilibrio, con due vittorie esterne per parte.

-Lo Spezia ha subito gol in tutte le ultime cinque gare interne di Serie A.

-L’Udinese non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare in Serie A (4N, 1P), segnando in media 0.8 gol a partita nel parziale, dopo aver registrato una serie di sei successi consecutivi, realizzando 2.5 gol in media a match.

TIPS: PAREGGIO @3.60

Pronostici Serie A 14a giornata: Cremonese-Milan, rossoneri favoriti

Formazioni. La Cremonese conferma il 3-4-1-2 con Buonaiuto alle spalle di Ciofani e Okereke. Sempre out Dessers. Valeri favorito su Quagliata. Nel Milan Origi e Ballo-Touré al posto degli squalificati Giroud e Hernandez. Tonali in regia, Rebic in vantaggio su Messias.

Statistiche:

-Nessuna squadra ha pareggiato più match della Cremonese in questa Serie A (sei, al pari del Lecce).

-Il Milan è rimasto imbattuto in 25 delle ultime 26 gare contro squadre neopromosse in Serie A (19V, 6N), vincendo 12 delle ultime 14 (1N, 1P).

-Dopo una serie di imbattibilità durata 17 trasferte (12V, 5N), il Milan ha perso la più recente contro il Torino.

TIPS: MILAN @1.50

Pronostici Serie A 14a giornata: Lecce-Atalanta, Dea quasi imbattibile al mercoledì

Formazioni. Baroni intenzionato a confermare Colombo e a preferire Di Francesco a Banda. Blin mezz’ala, Pongracic dietro. Nell’Atalanta Zapata con Lookman davanti, Ederson dietro le punte. A sinistra Soppy.

Statistiche:

-L’Atalanta ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A.

-L’Atalanta ha perso solo due delle 21 partite di Serie A disputate di mercoledì sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini – 12 vittorie e sette pareggi completano il bilancio. I beragmaschi inoltre hanno segnato almeno due gol in 15 di questi confronti, inclusi i quattro più recenti.

-L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (5V, 1N).

-Il Lecce ha registrato quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sei gare interne in questo campionato.

TIPS: ATALANTA @1.80

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A 14a giornata: Sassuolo-Roma da Under

Formazioni. Nel Sassuolo tridente formato da Traoré, Pinamonti e Laurentié. Alvarez inizia in panchina. Nella Roma si ferma anche Pellegrini. Zaniolo dovrebbe giocare alle spalle di Belotti e Abraham. Camara ancora avanti su Matic.

Statistiche:

-Dopo aver perso tutte le prime cinque partite casalinghe contro la Roma in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle quattro più recenti, grazie a un successo e tre pareggi, inclusi due nelle due sfide interne più recenti.

-Il Sassuolo non ha segnato negli ultimi due match di campionato.

-Il Sassuolo ha collezionato tre clean sheet nelle prime sei partite interne di questo campionato.

-La Roma ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A.

TIPS: UNDER 2,5 @2.00

Pronostici Serie A 14a giornata: Fiorentina-Salernitana, viola in ripresa

Formazioni. Italiano medita a qualche cambio. Igor favorito su Martinez Quarta, Cabral su Jovic. Ikoné e Kouamé esterni. Nella Salernitana Piatek fa coppia con Bonazzoli. Da valutare Daniliuc, Lovato ko.

Statistiche:

-La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A (1N, 2P) – tenendo la porta inviolata in tutti e tre i successi.

-Fiorentina che non è riuscita a vincere nelle ultime otto partite di Serie A giocate di mercoledì (3N, 5P) e ha realizzato un solo gol nelle cinque più recenti.

-La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite tra campionato e Conference League.

TIPS: FIORENTINA @1.53

Inter-Bologna: nerazzurri a caccia di immediato riscatto

Formazioni. Inzaghi ritrova Bastoni dietro e rilancia Brozovic dal 1’. In avanti Correa con Lautaro. Nel Bologna Orsolini si candida come esterno, Arnautovic prima punta, Ferguson in mediana.

Statistiche:

-Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dal 19 settembre 2017 – da allora sei successi nerazzurri e tre rossoblù.

-L’Inter ha segnato nove gol nelle ultime due partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (2V).

-L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite casalinghe in Serie A.

-Il Bologna ha vinto gli ultimi tre match di campionato.

-Nelle scommesse 1X2 Più Gol 1°/2° Tempo entrambe sono 2-3-8, quindi nelle partite di nerazzurri e felsinei vediamo molte più reti alla ripresa.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Torino-Sampdoria: altro Under corner per i blucerchiati

Formazioni. Juric perde anche Pellegri. In avanti Karamoh o Radonjic. Buongiorno favorito su Rodriguez. Nella Sampdoria Gabbiadini fa coppia con Caputo, Murillo gioca dietro, Villar in mezzo.

Statistiche:

-Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Sampdoria.

-La Sampdoria è la squadra che ha perso più match in Serie A nel 2022 (22 su 32 partite).

-La Sampdoria ha ottenuto quattro punti nelle tre trasferte con Dejan Stankovic come allenatore.

-Samp miglior squadra da Under nei corner (O/U 1-12 sulla linea di 9.5 calci d’angolo). Anche il Torino è una squadra da Under nei corner (O/U 4-9).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Verona-Juventus: continuerà la rimonta dei bianconeri in campionato?

Formazioni. Bocchetti perde ancora Faraoni. Gioca Terracciano a destra. Lasagna con Henry davanti. Rientrano Dawidowicz e Ceccherini. Nella Juventus nessun cambuio e stesso 11 che ha battuto l’Inter. Miretti appoggia Milik. Di Maria e Chiesa dalla panchina.

Statistiche:

-Il Verona ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A contro la Juventus (2N, 1P).

-La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A disputate di giovedì (2N, 4P).

-Il Verona ha perso otto gare di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia.

-La Juventus ha vinto con il punteggio di 1-0 entrambe le ultime due trasferte di Serie A.

-Sfida tra la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (Juventus, sette) e quella che ne ha incassati di più (Verona, 26). Le due formazioni sono anche prima e ultima per reti concesse nel 2° tempo: bianconeri tre e gialloblù 16.

TIPS: JUVENTUS SEGNA PER ULTIMA @1.44

Lazio-Monza: biancocelesti imbattuti nelle ultime 15 contro neo-promosse

Formazioni. Sarri ritrova Milinkovic-Savic, mentre Immobile non é ancora pronto. Basic possibile titolare. In avanti sempre Anderson. Nel Monza Barberis al posto dell’infortunato Sensi. Petagna vede una maglia da titolare.

Statistiche:

-La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 partite di Serie A contro squadre neopromosse (13V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti.

-Lazio che ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A giocate di giovedì.

-La Lazio non è riuscita a vincere nelle ultime due gare interne di Serie A (1N, 1P).

-Andrea Petagna ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A, solo contro l’Atalanta ha fatto meglio (cinque); l’attaccante del Monza ha realizzato contro i biancocelesti la sua prima rete nel massimo campionato italiano, il 21 agosto 2016 con la maglia dell’Atalanta.

TIPS: NO BET

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.