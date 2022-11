Quote 15a giornata Serie A. Si sta ancora giocando il turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano ma andiamo a vedere le prime quote e le sfide più interessanti del prossimo turno al via già da venerdì.

Quote 15a giornata Serie A: i big match da non perdere

La 15a giornata di Serie A già venerdì con l’anticipo Empoli-Cremonese con i grigiorossi che sono riusciti a fermare sullo 0-0 il Milan nel turno infrasettimanale ma rimangono ancora l’unica squadra del campionato a cercare la prima vittoria stagionale.

Altre tre partite al sabato, compresa Napoli-Udinese ma i big match si giocano tutti domenica, ad iniziare dal lunch match Atalanta-Inter. La squadra di Inzaghi al momento è leggermente favorita secondo le prime quote e l’Inter ha il 42% delle preferenze rispetto al 31% che sta puntando sulla Dea (da non escludere il pareggio scelto dal 27%).

Alle ore 18 Milan-Fiorentina. I rossoneri devono riprendersi dopo il mezzo passo falso di Cremona e a San Siro arriva una Fiorentina in ripresa ma che viene quotata altissima @4.60 per un altra vittoria. Il successo del Milan è dato @1.71, appoggiato dal 55% delle scommesse (20% vanno sui viola).

Alle 20:45 si chiude con Juventus-Lazio. I bianconeri stanno rifiorendo ma la Lazio, che ha vinto il derby, è un avversario scomodo che però viene quotato alto @3.88 con un 24% di preferenze. Sulla Juve il 49% delle puntate in quota @1.92.

Il programma del prossimo turno di Serie A

Vediamo la lavagna delle quote di PLANETWIN365 per la 15a giornata di Serie A. Bookmakers (quota @1.45) e scommettitori (65% di preferenze) puntano su un altra vittoria del Napoli che in casa è la grande favorita di questo turno contro l’Udinese.

Noi vi diamo appuntamento ai prossimi giorni con i nostri articoli di analisi e pronostici sulla Serie A.