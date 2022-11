Atalanta-Inter e Milan-Fiorentina sono le altre due sfide interessanti della 15° giornata di Serie A, l’ultima prima che il campionato vada in pausa per i mondiali in Qatar. Le milanesi sono chiamate ad affrontare Atalanta e Fiorentina. Vediamo i migliori pronostici sul calcio italiano.

Atalanta-Inter e Milan-Fiorentina: Inzaghi contro Gasperini nella sfida tra nerazzurri

A ridosso della zona Champions c’è la sfida Atalanta-Inter. Un derby nerazzurro a cui i bergamaschi arrivano dopo due sconfitte consecutive, con Inzaghi e i suoi che invece hanno rialzato la testa dopo il travolgente 6-1 al Bologna. La vittoria degli ospiti vale quindi il vantaggio in tabellone, con il «2» al Gewiss Stadium offerto @2,25 su Planetwin365, avanti anche nelle preferenze degli scommettitori con il 42% delle giocate dalla sua parte.

Delicatissimo il momento della squadra di Gasperini, che rischia di scivolare fuori dalle posizioni che contano: la scossa da tre punti si gioca @2,99 (con il 32% delle preferenze), mentre un altro pareggio dopo i due della scorsa stagione pagherebbe @3,55.

La serata da protagonista contro il Bologna porta Dimarco in primo piano nelle previsioni degli analisti: un altro gol è @7,00, mentre per gli assist in prima fila ci sono Barella e Calhanoglu, entrambi @3,75. Ci sarà ancora spazio per Dzeko @3,00 nelle scommesse sui marcatori, e per Lautaro @2,75, mentre dall’altra parte del campo è previsto il ritorno di Lookman @3,75 al fianco di Zapata @2,35.

Lo scorso gennaio la sfida al Gewiss si chiuse sullo 0-0, punteggio stavolta @14,74, anche se i quotisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive @1,62. L’Inter è la squadra che più di tutte ha chiuso le sue partite in Over 2,5 (il 78,5% del totale).

Atalanta-Inter e Milan-Fiorentina: viola in ripresa, rossoneri col dente avvelenato

In alta classifica, l’ultima giornata del 2022 sarà insidiosa anche per il Milan, chiamato al riscatto contro la Fiorentina dopo lo 0-0 contro la Cremonese. Sulla carta un compito abbordabile vista la quota @1,72 offerta su Planetwin365 per la vittoria a San Siro, a cui risponde il @4,61 dei viola (che arrivano da tre vittorie consecutive) e il @3,80 del pareggio, centrato l’ultima volta a febbraio 2020.

Nelle ultime due trasferte contro i rossoneri la Fiorentina non è mai riuscita ad andare a segno, e un gol stavolta si gioca @1,43. Pioli dovrebbe tornare alla formazione tipo, con Leao titolare accanto a Giroud: nelle scommesse sui gol è proprio il francese la prima scelta degli analisti @2,30, con il portoghese (decisivo nell’ultimo confronto diretto) @3,05 volte la posta. Jovic è invece il più pericoloso tra i marcatori viola @4,25, seguito da Kouamé @5,50.

