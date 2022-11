Pronostico Juventus-Lazio. Il Big match della 15a giornata di Serie A (l’ultima prima della sosta per i mondiali di calcio Qatar 2022) si gioca a Torino con i bianconeri in ripresa mentre la Lazio continua a sorprendere e non vuole mollare il 2° posto dietro al Napoli.

Pronostico Juventus-Lazio: bianconeri in ripresa, Lazio sorprendente

Vediamo come si presentano al big match della 15a giornata di Serie A le due squadre. Entrambe in piena ascesa e ora nelle parti nobili della classifica, Juventus-Lazio chiuderanno domenica sera la prima parte della stagione di Serie A con uno scontro al vertice quasi impensabile qualche settimana fa.

Le cinque vittorie consecutive hanno riportato i bianconeri al quarto posto, a -2 dai biancocelesti, e per i betting analyst Allegri ha la possibilità di allungare ancora la serie positiva. All’Allianz Stadium, dove è ancora imbattuta, la Juve è favorita @1,95 su Planetwin365, con circa il 50% delle scommesse dalla sua parte.

Dovrà comunque fare i conti con la squadra di Sarri, fin qui mai sconfitta in trasferta, il cui blitz è offerto @3,88 (con il 24% delle preferenze).

La sfida della scorsa stagione allo Stadium si chiuse con il 2-2 in rimonta della Lazio e stavolta il pareggio pagherebbe @3,45.

I possibili marcatori di Juve-Lazio

Dopo il gol decisivo al Verona, potrebbe essere ancora Kean la scelta di Allegri in attacco, e anche i quotisti confermano la fiducia all’attaccante bianconero dando un’altra rete @3,25. Poco più indietro Milik @3,75, mentre dall’altra parte del campo la novità è il rientro di Immobile nella lista di potenziali marcatori. Il centravanti biancoceleste dovrebbe partire dalla panchina, ma sul tabellone dei gol spicca lo stesso @2,75, prima scelta assoluta nelle preferenze degli analisti.

Le previsioni sulle reti sono comunque in perfetto equilibrio: sia l’Over (la scommessa su almeno tre marcature complessive) che l’Under si giocano @1,85, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è l’1-1 @7,20.

Pronostico Juventus-Lazio: probabili formazioni

Tornano Szczesny e Alex Sandro dal primo minuto, mentre Vlahovic e Chiesa potrebbero dover stare ancora fuori e rimandare il rientro all’anno nuovo.

Sarri alle prese con l’ennesimo stop di Lazzari: al suo posto in difesa giocherà Hysaj. Difficile il recupero di Zaccagni, tornano titolari Marusic e Cataldi. Il Corriere dello Sport non da Immobile titolare.

JUVE (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Bonucci, Paredes, Soulé, Di Maria, Miretti

Indisponibili: Kaio Jorge, Aké, Pogba, De Sciglio, McKennie, Iling-Junior, Chiesa, Vlahovic

Squalificati: –

Allenatore: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Vecino; Cancellieri Felipe Anderson, Pedro

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, S. Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Romero, Immobile

Indisponibili: Zaccagni, Patric, Lazzari

Squalificati: –

Allenatore: Sarri

ARBITRO: Massa

Guardalinee: Bindoni – Tegoni

Quarto uomo: Cosso

Var: Mazzoleni

