Pronostici Serie A 15a giornata. Gli azzurri non saranno presenti a Qatar 2022 al via tra qualche settimana, ma ovviamente si ferma anche il nostro campionato in vista dei mondiali di calcio. Abbiamo analizzato le sfide con ultime notizie, probabili formazioni, statistiche e un consiglio per ognuna delle 10 partite in programma.

Anteprima Qatar 2022: tutte le quote e le previsioni, dai gironi alla finale

Morfeo e Guru hanno preparato come ogni volta il bracket, l’anteprima e le previsioni sui Mondiali di Calcio. Scopri le migliori quote di valore, chi vincerà il girone, chi passerà, le eliminate eccellenti, fino alla vincente finale, con tanti spunti per le scommesse su Qatar 2022 al via tra pochi giorni.

Pronostici Serie A 15a giornata: Empoli-Cremonese, grigiorossi ancora a caccia della prima vittoria

Ultime dai campi. Zanetti conferma Baldanzi e Bajrami alle spalle di Satriano. Walukiewicz dietro per Luperto. Nella Cremonese Buonaiuto spalla di Okereke, con Dessers – regolarmente convocato – che inizia in panchina. Castagnetti in regia.

Statistiche

-Empoli e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: i toscani sono rimasti imbattuti in tutte le ultime nove sfide di Serie B contro i lombardi (3V, 6N), con l’ultimo successo grigiorosso che risale al 2 ottobre 1988.

-L’Empoli ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro formazioni neopromosse.

-La Cremonese ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A. Nessuna squadra ha pareggiato più match della Cremonese in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (7 su 14).

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.45

Pronostici Serie A 15a giornata: Napoli-Udinese, lasquadra di Spalletti viaggia come un treno!

Ultime dai campi. Spalletti probabilmente dovrà rinunciare ancora a Kvaratskhelia: sulle fasce Lozano e Elmas. Juan Jesus dietro con Kim. Nell’Udinese Ehizibue a destra. Possibile conferma per Success – in vantaggio su Beto – con Deulofeu.

Statistiche

-L’ultima vittoria dell’Udinese contro il Napoli in Serie A risale al 3 aprile 2016. Da allora 11 successi partenopei e un pareggio

-Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime 15 sfide di Serie A contro l’Udinese, realizzando 2.5 reti a partita di media (3 reti a partita di media in 8 partite in casa, tutte vinte).

-Il Napoli ha vinto 24 partite su 33 disputate in Serie A nel 2022 (72.7%) con una media di 2.4 punti a partita (24V, 6N, 3P).

-L’Udinese ha pareggiato cinque delle ultime sei partite di campionato (1P), incluse le tre più recenti.

-Udinese 4° come cartellini gialli ricevuti (30) mentre il Napoli è la squadra che conta meno gialli a carico, quasi la metà rispetto ai friulani (16).

TIPS: UDINESE (1X2 AMMONIZIONI) @1.57

Pronostici Serie A 15a giornata: Sampdoria-Lecce, pugliesi rinvigoriti

Ultime dai campi. Stankovic (squalificato) punta sulla coppia Caputo-Gabbiadini. Sabiri e Pussetto sempre out. Nel Lecce Di Francesco e Colombo in vantaggio su Ceesay e Banda. Umtiti da valutare.

Statistiche

-L’ultimo clean sheet del Lecce contro la Sampdoria in Serie A risale al novembre 2003 (0-0 al Via del Mare): da allora i blucerchiati hanno realizzato 26 reti nelle successive 11 sfide di massimo campionato contro i pugliesi (2.4 di media a match).

-Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P) che ha inoltre perso due delle ultime tre partite di Serie A contro squadre neopromosse (1V).

-La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato. La Sampdoria ha perso le ultime tre partite di campionato con un punteggio complessivo di 0-7.

-Sampdoria che è O/U 1-13 sulla linea di 9.5 Calci d’angolo. Il Lecce è una delle squadre che calcia meno corner (58). Nelle ultime 2 giornate di campionato si conta 1 solo Over 9.5 Corner e ben 19 Under!

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Pronostici Serie A 15a giornata: Bologna-Sassuolo, Berardi torna per il derby emiliano

Ultime dai campi. Motta rilancia Dominguez sulla trequarti, con Barrow e Arnautovic davanti. Cambiaso ok a sinistra. Nel Sassuolo rientra Erlic dietro, mentre Matheus Henrique sostituisce Lopez squalificato. Berardi dovrebbe cominciare in panchina ed entrare a gara in corso.

Statistiche

-Il Bologna va in gol da 13 sfide consecutive contro il Sassuolo in Serie A ma ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro i neroverdi.

-Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di campionato. Dopo i successi contro Lecce e Torino, potrebbe vincere tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2019.

-Il Sassuolo potrebbe perdere quattro trasferte consecutive di campionato per la prima volta dal settembre 2019 (cinque sotto De Zerbi).

TIPS: GOL SI @1.70

Pronostici Serie A 15a giornata: Atalanta-Inter, sfida tra nerazzurri

Ultime dai campi. Gasperini sceglie la coppia Lookman-Zapata. Ederson dovrebbe essere confermato. Nell’Inter Acerbi avanti su De Vrij, mentre Brozovic potrebbe anche partire dal 1’ (starebbe fuori Mkhitaryan). Dzeko e Lautaro davanti.

Statistiche

-L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter in Serie A risale all’11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium), da allora sette partite senza successi per la Dea.

-La gara di ritorno dello scorso campionato tra Atalanta e Inter si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Atalanta e Inter hanno pareggiato le ultime due sfide al Gewiss Stadium in Serie A.

-L’Inter è l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo campionato.

-In questo incontro Gian Piero Gasperini diventerà il terzo allenatore a toccare la soglia delle 500 panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. La prossima sarà la 250ª panchina in Serie A per Simone Inzaghi, che diventerà il tecnico con più successi (al momento 142) nelle prime 250 gare da allenatore nel massimo campionato nelle ultime 35 stagioni.

-Nell’ultima giornata, Duván Zapata ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava dallo scorso aprile.

-Edin Dzeko (a quota 249 presenze nel massimo campionato italiano) ha realizzato sette gol contro l’Atalanta in Serie A, solo contro Sassuolo e Bologna (otto) ha fatto meglio.

TIPS: PAREGGIO @3.75

Pronostici Serie A 15a giornata. Monza-Salernitana, brianzoli in ripresa

Ultime dai campi. Palladino conferma Ranocchia in mezzo e sceglie Caprari e Petagna davanti. Nella Salernitana Dia fa coppia con Piatek, occhio a Maggiore, che potrebbe tornare titolare. Fazio recuperato.

Statistiche

-Il Monza è imbattuto in nove confronti di Serie B disputati in casa contro la Salernitana, grazie a sei successi e tre pareggi – nel parziale i lombardi hanno tenuto cinque volte la porta inviolata, riuscendo sempre ad andare in rete.

-Il Monza ha vinto tre delle quattro partite interne di Serie A dall’arrivo di Palladino.

-Solo la Lazio (5) ha vinto più incontri in Serie A giocati di domenica da settembre in avanti rispetto al Monza (4, come il Napoli) – nelle ultime quattro partite in questo giorno della settimana inoltre la squadra di Palladino non ha subito neanche una rete.

TIPS: MONZA +0 (AH) RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.50

Roma-Torino: giallorossi e granata non pareggiano dal 2015

Ultime dai campi. Mourinho ha dubbio: affiancare ad Abraham l’ex Belotti o dare fiducia a Volpato. Celik a destra. Nel Torino solito modulo e soliti interpreti. Sulle fasce Singo e Vojvoda, Miranchuk e Vlasic favoriti su Radonjic per sorreggere Pellegri.

Statistiche

-L’ultimo pareggio in Serie A tra Roma e Torino risale al 5 dicembre 2015. Da allora 10 successi giallorossi e tre granata.

-La Roma ha mancato l’appuntamento con il gol sono in una delle ultime 23 partite di Serie A contro il Torino.

-La Roma potrebbe restare a secco di gol per tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2005. Dopo il 2-0 contro la Sampdoria nell’ultimo turno, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile.

-Prima di passare alla Roma, Andrea Belotti ha giocato 232 partite e segnato 100 gol con la maglia del Torino in Serie A; è stato il giocatore con più presenze nel massimo campionato per i granata nell’era dei tre punti a vittoria e il secondo miglior marcatore della storia del Torino nella competizione, dopo Paolo Pulici (134 reti).

TIPS: PAREGGIO @3.50

Verona-Spezia: scontro salvezza che sorride all’Hellas

Ultime dai campi. Bocchetti dovrebbe preferire Henry a Djuric, mentre Verdi e Lasagna dovrebbero completare il tridente. Tameze e Veloso in mezzo. Nello Spezia Nzola sorretto da Verde, Holm e Reca esterni, Bastoni torna titolare.

Statistiche

-Il Verona è imbattuto contro lo Spezia in Serie A grazie a tre successi e un pareggio: in queste sfide, i veneti hanno realizzato otto gol, subendone soltanto due (tenendo due volte la porta inviolata).

-Il Verona ha vinto ben sette delle ultime 10 gare casalinghe giocate in Serie A contro avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata (2N, 1P), segnando 20 reti nel parziale, una media di 2 a incontro.

-Lo Spezia non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P).

-Lo Spezia ha trovato, contro il Milan, la sua prima rete esterna in questo campionato: tuttavia solo una squadra nella storia della Serie A aveva perso tutte le prime sette trasferte stagionali, realizzando una sola rete nel parziale, la Triestina nel 1955/56.

TIPS: VERONA @2.20

Milan-Fiorentina: attenzione a Giroud

Ultime dai campi. Pioli pensa a Giroud prima punta, sorretto dal trio Messias, Brahim Diaz, Leao. Kjaer ancora confermato dietro. Nella Fiorentina Ikoné e Kouamé esterni, con Jovic prima punta. Quarta fa coppia con Milenkovic.

Statistiche

-Milan e Fiorentina hanno pareggiato soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A al Meazza (1-1 firmato de Jong e Ilicic nell’ottobre 2014) – completano il parziale otto successi rossoneri e cinque viola.

-Il Milan ha segnato in media 2.3 reti nelle ultime 10 partite interne di campionato, parziale in cui ha ottenuto nove successi e una sconfitta (v Napoli) – i rossoneri hanno tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di questo parziale.

-La Fiorentina è imbattuta da tre trasferte di Serie A e potrebbe arrivare a quattro di fila per la prima volta nella gestione Vincenzo Italiano.

-Rafael Leão ha segnato due reti in tre sfide di Serie A contro la Fiorentina, entrambe arrivate proprio al Meazza. Olivier Giroud ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con il Milan tra Serie A e Champions League. I rossoneri hanno vinto 17 delle 18 partite in cui l’attaccante francese ha segnato in tutte le competizioni.

TIPS: GIROUD MARCATORE @3.00

LIVE TIPS: Se segna Giroud prendete MILAN VINCENTE in qualsiasi condizione)

Juventus-Lazio, il big match di domenica sera

Ultime dai campi. Allegri conferma l’11 visto a Verona, con l’unico possibile cambio davanti: Di Maria stavolta è in vantaggio su Kean. Nella Lazio Zaccagni out, Immobile in panchina. Pedro davanti con Anderson e Cancellieri. Vecino avanti su Luis Alberto.

Statistiche

-La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A contro la Lazio (25V, 8N).

-La Juventus non fallisce l’appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic – da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.

-La Lazio ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Juventus.

-La Juventus ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A con un punteggio complessivo di 9-0.

-La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A.

-Solo il Barcellona (zero) ha subito meno gol in casa rispetto alla Juventus (tre) nei cinque grandi campionati europei in corso, mentre quella della Lazio è la miglior difesa in trasferta in questi tornei, con un solo gol incassato.

-Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro la Lazio in Serie A e solo contro quattro squadre ha fatto meglio (cinque reti contro Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia); tre delle reti dell’attaccante della Juventus contro i biancocelesti sono arrivate nelle due sfide casalinghe.

-Ciro Immobile, che ha giocato le sue prime tre partite di Serie A con la maglia della Juventus tra 2009 e il 2010, ha realizzato quattro reti contro la sua ex squadra.

-La Juve in campionato conta più gol totali nei secondi tempi così come la Lazio. La partita potrebbe sbloccarsi alla ripresa.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

