Quote Serie A 14 Novembre 2022. Facciamo il punto della situazione sul campionato di calcio italiano, con le quote antepost aggiornate, le statistiche più interessanti, le squadre in forma e quelle in calo. Alla ripresa dopo i Mondiali Qatar 2022 si torna subito forte con Napoli-Inter.

Statistiche Serie A

Nell’ultimo turno di Serie A prima della pausa abbiamo visto 6 vittorie per le squadre di casa, 3 vittorie in trasferta e 1 solo pareggio. Il trend più forte delle ultime giornate, Under Corner, si raffredda un po in questo turno (O/U 4-6 dopo O/U 1-19 nelle precedenti 2 giornate), ma rimane valido, e noi abbiamo incassato nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC anche questa settimana con un doppio Under 9.5 calci d’angolo. Uno di questi Under era sulla Sampdoria, ormai una sicurezza (O/U 1-14 sulla linea di 9.5 corner).

Quote Serie A 14 Novembre 2022: Napoli, le mani sullo scudetto

La Serie A, al pari di tutti i campionati, si ferma per il primo Mondiale invernale della storia. La rassegna iridata, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre, farà sì che tutti i tornei si blocchino per almeno un mese e mezzo: i primi a ricominciare tra i top 5 campionati europei, neanche a dirlo, saranno gli inglesi che non rinunciano al tradizionale Boxing Day del 26 dicembre mentre gli ultimi saranno i tedeschi visto che la Bundesliga riaprirà i battenti il 20 gennaio.

Il massimo campionato italiano riprenderà la sua marcia il 4 gennaio con il botto visto che è in programma Inter-Napoli. Proprio la formazione di Luciano Spalletti è la grandissima favorita per la vittoria dello scudetto. Il Napoli, con 11 vittorie consecutive in campionato, è in fuga solitaria avendo staccato tutta la concorrenza. I ragazzi di Spalletti, al momento, sono padroni del loro destino poiché gli esperi Sisal li vedono futuri campioni d’Italia @1,50.

Un titolo che il Milan non vuole cedere così facilmente nonostante gli otto punti di ritardo da Osimhen e compagni. Pioli, che a gennaio punta sul rientro dei tanti infortunati a partire da Maignan e Ibrahimovic, vuole cucirsi al petto la seconda stella, impresa che pagherebbe @6.00 volte la posta.

Leggermente più arretrate sia l’Inter di Inzaghi che la rinata Juventus. Gli interisti puntano a dare subito una spallata al torneo magari infliggendo il primo stop in campionato al Napoli il prossimo 4 gennaio. Sei vittorie consecutive senza subire gol e ora un terzo posto in classifica che riapre le speranze per la seconda parte del campionato. La Juventus prosegue la sua rimonta in Serie A dopo la vittoria sulla Lazio, una scalata che continua anche nelle valutazioni dei bookmaker: nelle scommesse sullo scudetto i bianconeri conquistano ancora terreno e sono ora offerti @7,50. La squadra di Allegri è ora alla pari con l’Inter.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Serie A 14 Novembre 2022: corsa alla Champions League e capocannoniere

In un campionato così livellato, almeno dal secondo posto in giù, la continuità farà la differenza e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Atalanta, Lazio e Roma contano di approfittare di un calo delle quattro grandi per riservarsi un posto al sole nella massima competizione europea. La qualificazione in Champions League per una delle tre outsider è in quota @4,00.

A Napoli si sogna il tricolore, ma anche il titolo di capocannoniere con Victor Osimhen che punta alla doppietta, che manca ormai dal 2009 quando a realizzarla fu Zlatan Ibrahimovic con la maglia dell’Inter. La prima volta del nigeriano sul trono dei bomber si gioca @2,75, in vantaggio sulla coppia Lautaro Martinez–Ciro Immobile proposta @5,50. Vale @7,50 il successo di Dusan Vlahovic, mentre sale @10 Marko Arnautovic, con Kvicha Kvaratskhelia, anche lui a caccia del doppio sigillo come Osimhen, fissato a quota @15.

Quote Serie A 14 Novembre 2022: la situazione del campionato alla pausa

Squadre TOP

Ovviamente il Napoli indiscusso dominatore. I partenopei, con 13 vittorie su 15 partite (2 pareggi e di conseguenza solo 4 punti lasciati per strada) viaggiano verso un giro di boa da record. Nemmeno l’assenza di Kvaratskhelia ha fatto calare le prestazioni della squadra di Spalletti.

Ripresa della Juventus che ha battuto anche la Lazio, 6° vittoria consecutiva (con sesto clean sheet). Rabiot, Kostic sono in crescita e con le riprese di Chiesa, Di Maria e Pogba, i bianconeri potranno dire la loro.

Continua la risalita anche dell’Inter che, dopo l’intoppo della sconfitta rimediata all’Allianz Stadium proprio contro i bianconeri, vincendo in casa dell’Atalanta aggancia la Lazio a quota 30 e mette un altro mattoncino per la lotta nelle zone nobili. Nonostante l’assenza di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi sta ritrovando il bandolo della matassa.

Squadre DOWN

Non proprio down ma il Milan soffre contro la Fiorentina anche se torna alla vittoria e si conferma principale antagonista dei partenopei. Negli ultimi tempi i rossoneri non sono stati, a dire il vero, molto brillanti atleticamente e dal punto di vista del gioco. Leao sta rendendo meno del previsto e 8 punti di distacco dalla vetta sono già tanti.

Non sanno più vincere, invece, Atalanta e Roma, appaiate a quota 27 punti : i bergamaschi di Gian Piero Gasperini contro l’Inter hanno rimediato la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime 5 partite di Serie A; la Roma, invece, ha racimolato solo 2 punti nelle ultime tre gare, due delle quali giocate tra le mura amiche dello Stadio Olimpico.

Si è sgonfiata anche la sorpresa Udinese (solo 3 punti nelle ultime 5 partite), mentre in coda se la passano malissimo Verona e Sampdoria, i cui cambi di allenatore non hanno sortito alcun effetto e le contestazioni delle rispettive tifoserie infiammano. Terzultima la Cremonese che cerca ancora il primo successo stagionale. Assieme al Napoli ancora imbattuto e all’Inter che non ha mai pareggiato in campionato, questi rimangono gli unici “zero” nella classifica di Serie A.

Prossimo turno e tutte le quote antepost sul campionato di calcio italiano

Mondiali Qatar 2022: video anteprima

Come per gli scorsi Europei di calcio e come per tutti i grandi eventi sportivi (NBA, NHL, campionati di calcio) non può mancare la nostra video anteprima. Questa volta Guru e Morfeo si concentrano sul bracket dei mondiali di calcio Qatar 2022 al via tra pochi giorni. Mondiali particolari visto che si giocheranno in inverno e andranno ad interrompere i campionati.

Andiamo a vedere come la pensano i nostri tipster che ci accompagneranno dalla fase a gironi con tutte le qualificate e le vincitrici del girone, passando per la fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Scoprite chi secondo noi vincerà il mondiale:

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.