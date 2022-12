Quote Capocannoniere Serie A: Victor Osimhen del Napoli il più quotato

Il 4 gennaio 2023, riparte la Serie A dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali di calcio Qatar 2022 con la sedicesima giornata di campionato. Quale calciatore si aggiudicherà la classifica di capocannoiere in Serie A 2022-2023. Le quote offerte dai bookmaker vedono favorito il giocatore del Napoli, Victor Osimhen.

Capocannoniere Serie A: Osimhan favorito, occhio a Lautaro e Immobile

La classifica di Serie A vede il Napoli in testa con 41 punti conquistati in 15 giornate, segue il Milan a quota 33, la Juventus ferma a 31 punti e la coppia formata da Inter e Lazio a 30.

Per quel che concerne le quote offerte dai bookmaker per il Capocannoniere finale della Serie A a fine stagione, il favorito per la conquista di questo prestigioso premio è il giocatore nel Napoli, Victor Osimhen offerto vincitore a quota 3.

Dietro Osimhen nel nel tabellone quote troviamo l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez e la punta della Lazio, Ciro Immobile entrambi giocati a quota 6.

A quota 8 troviamo Dusan Vlahovid della Juventus, a quota 11 Marko Arnautic del Bologna, a quota 17 una coppia di giocatori, Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e Rafael Leao del Milan.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione