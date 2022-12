Calcio Serie A: Napoli favorito per lo Scudetto, seguono Milan, Juventus e Inter

La classifica di Serie A, prima della pausa dedicata ai Mondiali di calcio Qatar 2022 vedeva in testa il Napoli con 41 punti, al secondo posto il Milan fermo a 33, al terzo la Juventus a 31 e al quarto con 30 punti Lazio e Inter. Per i bookmaker il Napoli è la squadra nettamente favorita per la vittoria dello scudetto 2022-2023.

Quote vincente Scudetto 2022-2023

Il 4 gennaio 2023, riparte il campionato di calcio in Serie A con la sedicesima giornata. Secondo le quote offerte dai bookmaker è il Napoli la squadra da battere per la vittoria dello Scudetto 2022-2023. La vittoria degli azzurri è offerta a quota 1.45.

A quota 7 è offerta la conquista dello scudetto da parte del Milan, a quota 8 da parte della Juventus allenata da Massimiliano Allegri e dell’Inter. A quota 67 troviamo Roma e Lazio, mentre a quota 87 il successo dell‘Atalanta.

Chiudono il tabellone quote Sampdoria e Cremonese

A seguire troviamo a quota 751, Torino, Fiorentina e Udinese, a quota 1251 la conquista dello scudetto del Sassuolo, a quota 2501 quello di Lecce ed Empoli, a quota 3001 Bologna e Monza, a quota 3501, Salernitana, Spezia e Verona, chiudono il tabellone quote a 4501, Sampdoria e Cremonese.

